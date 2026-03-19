આજથી ચૈત્રી નવરાત્રીનો પ્રારંભ, આદ્યશક્તિની ઉપાસના અને દર્શન માટે વહેલી સવારથી જ મંદિરોમાં ભક્તોની ભીડ
Published : March 19, 2026 at 7:01 AM IST
Updated : March 19, 2026 at 7:45 AM IST
હૈદરાબાદ: આજથી મા આદ્યશકિતની ઉપાસનાના મહાપર્વ ચૈત્રી નવરાત્રિ મહોત્સવ શરૂ થયો છે, ગુજરાત સહિત દેશભરમાં માતાની આરાધના અને પૂજા કરવા માટે ભક્તો વહેલી સવારથી વિવિધ મંદિરોમાં ઉમટી રહ્યાં છે. ચૈત્રી નવરાત્રી દરમિયાન માઈમંદિરોમાં ધાર્મિકકાર્યોનો ધમધમાટ વધશે અને માઈભકતો માતાજીની આરાધના અને ભકિતમાં લીન બનશે.
મા નવદુર્ગાની ઉપાસનાના ચૈત્રી નવરાત્રિના વ્રત કરનાર ભાવિક નવેય દિવસ ઉપવાસ વ્રત રાખીને દરરોજ ઘટ સ્વરૂપ માતાજી, શ્રીયંત્રના અને દુર્ગા સપ્તશતીના પાઠ અને ઓખા હરણનું વાંચન કરાશે. ચૈત્રી નવરાત્રિ દરમિયાન માઈમંદિરોમાં અને શ્રધ્ધાળુઓ ઘરમંદિરમાં અથવા કુળદેવી માતાજીના મંદિરોમાં યજ્ઞ, હવન જેવા ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાશે.
ચૈત્રી નવરાત્રી દરમિયાન 9 દિવસ આદ્યશક્તિની ઉપાસના
પ્રથમ દિવસ (19 માર્ચ): શક્તિ અને સ્થિરતાના પ્રતીક દેવી શૈલપુત્રીની પૂજા.
બીજો દિવસ (20 માર્ચ): તપ અને પવિત્રતાની દેવી બ્રહ્મચારિણીની પૂજા
ત્રીજો દિવસ (21 માર્ચ): શાંતિ અને શક્તિનું પ્રતીક દેવી ચંદ્રઘંટાની પૂજા
ચોથો દિવસ (22 માર્ચ): બ્રહ્માંડના સર્જક દેવી કુષ્માંડાની પૂજા
પાંચમો દિવસ (23 માર્ચ): માતાના સ્નેહ અને દયાનું પ્રતીક દેવી સ્કંદમાતાની પૂજા
છઠ્ઠો દિવસ (24 માર્ચ): શક્તિ અને વીરતાનું પ્રતીક દેવી કાત્યાયનીની પૂજા
સાતમો દિવસ (25 માર્ચ): રાક્ષસોનો નાશ કરનાર દેવી કાલરાત્રીની પૂજા
આઠમો દિવસ (26 માર્ચ): શાંતિ અને સુખનું પ્રતીક દેવી મહાગૌરીની પૂજા
નવમો દિવસ (27 માર્ચ): સિદ્ધિ અને મોક્ષ આપનાર દેવી સિદ્ધિદાત્રીની પૂજા
પૂજા-પાઠ
પૂજા અને ગહસ્થાપન: કોઈ પવિત્ર સ્થળે કળશ સ્થાપિત કરો અને તેમાં પાણી, પાન અને અન્ય પૂજા સામગ્રી મૂકો.
દીપ પ્રજ્વલન: એક દીવો પ્રગટાવો જે 9 દિવસ સુધી પ્રજ્વલીત રહે.
દુર્ગા સપ્તશતી પાઠ: દરરોજ દુર્ગા સપ્તશતીનો પાઠ કરો.
ભોગ અર્પણ: દરરોજ અલગ અલગ ભોગ અર્પણ કરો.
આરતી અને ભજન: દરરોજ આરતી અને ભજન કરો.
નવી દિલ્હી
ચૈત્ર નવરાત્રીના પહેલા દિવસે રાજધાની દિલ્હીના છતરપુર મંદિરમાં વહેલી સવારે આરતી કરવામાં આવી હતી. જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટી પડ્યા હતાં.
વારાણસી
આ તરફ ઉત્તરપ્રદેશના વારાણસીમાં આવેલા મા દૂર્ગાના મંદિરમાં પણ વહેલી સવારે પૂજા અને આરતી કરવામાં આવી હતી.
जगतजननी मां दुर्गा के चरणों में कोटि-कोटि देशवासियों की ओर से मेरा नमन और वंदन! नवरात्रि के पावन पर्व पर देवी मां से विनती है कि वे हर किसी को अपने स्नेह और अनुकंपा का आशीर्वाद प्रदान करें। जय माता दी! https://t.co/WHEzTr3Xv6— Narendra Modi (@narendramodi) March 19, 2026
PM મોદીએ આપી શુભેચ્છાઓ
ચૈત્ર નવરાત્રીના પ્રારંભ પીએમ મોદીએ દેશવાસીઓને શુભેચ્છા આપતા એક્સ પર લખ્યું 'નવરાત્રીના પહેલા દિવસે, દેવી દુર્ગાના પ્રથમ સ્વરૂપ, દેવી શૈલપુત્રીની પૂજા કરવાનો રિવાજ છે. તેમની કૃપા અને તેમના આશીર્વાદ દરેકના જીવનમાં સંયમ, શાંતિ અને સકારાત્મક ઉર્જા લાવે'.