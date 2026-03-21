નવ શક્તિની આરાધના, શ્રદ્ધા અને સંયમ સાથે નવ મહાશક્તિની ઉપાસના કરવાનો સમય એટલે ચૈત્રી નવરાત્રી

ચૈત્રી નવરાત્રી શક્તિ સ્વરૂપે માં જગદંબાના નવ રૂપોને સમર્પિત કરવામાં આવે છે. વિક્રમ સંવતના વર્ષનો પ્રારંભ પણ ચૈત્ર મહિનાની એકમથી થતો હોય છે.

શ્રદ્ધા અને સંયમ સાથે નવ મહાશક્તિની ઉપાસના કરવાનો સમય એટલે ચૈત્રી નવરાત્રી
શ્રદ્ધા અને સંયમ સાથે નવ મહાશક્તિની ઉપાસના કરવાનો સમય એટલે ચૈત્રી નવરાત્રી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 21, 2026 at 9:52 AM IST

જુનાગઢ: શક્તિ સ્વરૂપા માં જગદંબાની પૂજા આરાધના અને અનુષ્ઠાનનું પર્વ એટલે ચૈત્રી નવરાત્રી. વિક્રમ સંવત અનુસાર નવા વર્ષ તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે. મહારાષ્ટ્રમાં તેમજ દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોમાં ગુડી પડવો એટલે કે નવા વર્ષ તરીકે ઉજવાતું હોય છે. ચૈત્રી નવરાત્રી દરમિયાન મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રીરામનો જન્મોત્સવ પણ આવે છે. જેથી શક્તિ સ્વરૂપમાં જગદંબાના દર્શન પૂજા અને આરાધના કરવાથી પ્રત્યેક માઈ ભક્તને ચૈત્રી નવરાત્રીનું અનેક ગણું પુણ્ય ફળ પ્રાપ્ત થતું હોય છે.

વિક્રમ સંવંતનું નવું વર્ષ એટલે ચૈત્રી નવરાત્રી

વિક્રમ સંવતના નવા વર્ષ તરીકે ચૈત્રી નવરાત્રીનું ખૂબ જ ધાર્મિક મહત્વ માનવામાં આવે છે. વર્ષ દરમિયાન આવતી ચાર નવરાત્રીઓ પૈકી ચૈત્ર મહિનાની નવરાત્રીને અનુષ્ઠાન અને આરાધના માટેની વિશેષ નવરાત્રી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ચૈત્રી નવરાત્રી શક્તિ સ્વરૂપે માં જગદંબાના નવ રૂપોને સમર્પિત કરવામાં આવે છે. વિક્રમ સંવતના વર્ષનો પ્રારંભ પણ ચૈત્ર મહિનાની એકમથી થતો હોય છે. જેની ઉજવણી મહારાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોમાં નવા વર્ષની શરૂઆત તરીકે પણ કરવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ ગુજરાત અને અન્ય પ્રાંતોમાં ચૈત્ર મહિનાની નવરાત્રી શક્તિ સ્વરૂપમાં જગદંબાના અનુષ્ઠાન આરાધના પૂજા માટે વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે.

શ્રદ્ધા અને સંયમ સાથે નવ મહાશક્તિની ઉપાસના કરવાનો સમય એટલે ચૈત્રી નવરાત્રી (Etv Bharat Gujarat)

ચૈત્ર મહિનો અને નવદુર્ગાનું મહત્વ

ચૈત્ર મહિનાના નવે નવ દિવસ નવદુર્ગાને સમર્પિત છે, જેમાં પ્રથમ દિવસ શૈલપુત્રી, બીજો દિવસ બ્રહ્મચારીણી, ત્રીજો દિવસ ચંદ્રઘંટા, ચોથો દિવસ કુષ્માંડા, પાંચમો દિવસ સ્કંધમાતા, છઠ્ઠો દિવસ કાત્યાયની, સાતમો દિવસ કાલરાત્રી, આઠમો દિવસ મહાગૌરી અને નવમો દિવસ સિદ્ધિદાત્રી માતાને સમર્પિત છે. નવરાત્રીના નવ દિવસો દરમિયાન ઉપવાસ કરવાથી શરીર શુધ્ધ થાય છે. જેથી મનને શાંતિ મળે છે, શાંત મન જીવનના અનેક મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં મદદરૂપ બને છે જેથી ચૈત્રી નવરાત્રીમાં કરવામાં આવેલા ઉપવાસ અને આ દિવસો દરમિયાન કરેલા નિર્ણયો લાભકારક માનવામાં આપે છે નવરાત્રિના નવ દિવસો દરમિયાન કડક નીતિ નિયમોનું પાલન કરવાની પણ એક વ્યવસ્થા ધર્મશાસ્ત્રમાં આપવામાં આવી છે નવ દિવસો દરમિયાન પ્રત્યેક માઈ ભક્તે પોતાના મન અને જીભ પર સંયમ રાખવાનો સૂચન પણ ધર્મશાસ્ત્રમાં કરવામાં આવ્યું છે ચૈત્રી નવરાત્રીને ઋતુ પરિવર્તનનો સમય પણ માનવામાં આવે છે, ત્યારે આવા સમયે એકદમ હળવો ખોરાક લેવાથી શરીરમાં વ્યાપેલી આળસ દૂર થતી હોય છે જેને કારણે શરીર નવી ઊર્જાના સ્ત્રોતથી ભરપૂર બને છે, જે નવ દુર્ગાની આરાધનાથી શક્ય બને છે.

નવ દિવસ ઉપવાસ અને સંકલ્પ સિદ્ધ

ચૈત્રી નવરાત્રીના નવ દિવસ નવ અલગ-અલગ પ્રકારે ઉપવાસના સંકલ્પ સિદ્ધ કરવાની શક્તિ પણ ધરાવે છે. નવ દિવસ કરેલા અલગ-અલગ સંકલ્પો પ્રત્યેક વ્યક્તિની ઈચ્છા શક્તિથી પરિપૂર્ણ થતા હોય છે. ચૈત્રી નવરાત્રીમાં માતાની આરાધના કરવાથી વ્યવસાયિક અને મનમાં સકારાત્મકતા વધે છે, જેથી પ્રત્યેક વ્યક્તિના શરીરમાં વ્યાપેલી નકારાત્મક તા દૂર થાય છે,જેને કારણે ચૈત્રી નવરાત્રીમાં મા નવદુર્ગાની આરાધના અને ઉપાસના કરવાથી મહાલક્ષ્મીની કૃપા પણ પ્રાપ્ત થતી હોય છે, જેથી પ્રત્યેક વ્યક્તિ સમૃદ્ધિના એક નવા માર્ગ પર પ્રસ્થાન પણ કરી શકે છે.

નવ દિવસ અને નવ મહા શક્તિની અલગ-અલગ પૂજા

ચૈત્રી નવરાત્રીનો પ્રથમ દિવસ માં શૈલેપુત્રીને અર્પણ થયો છે, આ દિવસે પીળો રંગ શુભ માનવામાં આવે છે. માતા સમક્ષ ઘીનો ભોગ અર્પણ કરવાનું યોગ્ય માનવામાં આવ્યું છે. બીજો દિવસ બ્રહ્મચારીની માતાને લીલો રંગ શુભ માનવામાં આવે છે, આ દિવસે ખાંડ અને મીઠાઈનો ભોગ ચઢાવવાની એક વિશેષ પરંપરા છે. ત્રીજો દિવસમાં ચંદ્રઘંટા જેને રાખોડી રંગ ખૂબ પ્રિય છે, આ દિવસે દૂધ અને દૂધથી બનેલી વસ્તુઓ ચંદ્રઘંટા માતાને પ્રસાદ રૂપે અર્પણ કરવામાં આવે છે. ચોથો દિવસ કુષ્માડાને અર્પણ છે, જેને પ્રત્યેક માય ભક્ત તેની ઈચ્છા અનુસાર આરાધના કરી શકે છે. પાંચમો દિવસ સ્કંદમાતાને અર્પણ છે, જેને સફેદ રંગ અતિપ્રિય છે. આ દિવસે સ્કંધમાતાને કેળા અર્પણ કરવાની એક વિશેષ પરંપરા જોવા મળે છે. છઠ્ઠો દિવસ કાત્યાયની માતાને અર્પણ છે જેને લાલ રંગ ખૂબ જ પ્રિય છે. જેથી આજના દિવસે મધનું ભોગ ચડાવવાની એક વિશેષ માન્યતા જોવા મળે છે. સાતમો દિવસ મા કાલરાત્રીને, આ દિવસે પણ કોઈ પણ ભક્ત પોતાની ઈચ્છા અનુસાર મા કાલરાત્રીની આરાધના કરી શકે છે. આઠમો દિવસ મહાગૌરી જેને ગુલાબી રંગ અતિપ્રિય છે, આ દિવસે મહાગૌરીને નાળિયેર અર્પણ કરવામાં આવે તો તેને શુભ માનવામાં આવે છે. નવમો દિવસ મા સિદ્ધિદાત્રી જેમને જાંબલી રંગ ખૂબ જ પ્રિય છે, અને આ દિવસે તેમને તલનો ભોગ ચડાવવાનું એક વિશેષ મહત્વ સનાતન ધર્મના ગ્રંથોમાં કરવામાં આવેલા ઉલ્લેખ મા જોવા મળે છે.

