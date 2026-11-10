ભાઈબીજ નિમિત્તે ભાઈને તિલક કરવા માટેનું શુભ મુહૂર્ત ક્યારે?, જાણો પૂજા વિધિ અને તહેવાર સાથે જોડાયેલી પૌરાણિક વાર્તા
ભાઈ બીજના દિવસે, તિલક કર્યા પછી, બહેનો તેમના ભાઈઓના દીર્ઘાયુ, સારા સ્વાસ્થ્ય અને જીવનમાં સફળતા માટે પ્રાર્થના કરે છે
Published : November 10, 2026 at 2:30 PM IST
કુલ્લુ: દિવાળીના ભવ્ય રાષ્ટ્રવ્યાપી ઉત્સવ બાદ, હવે 'ભાઈ બીજ'ની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. એવો તહેવાર જે ભાઈ-બહેન વચ્ચેના પ્રેમ અને સ્નેહના બંધનનું પ્રતીક છે. આ તહેવાર દર વર્ષે હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ કાર્તિક મહિનાના શુક્લ પક્ષની દ્વિતીયા તિથિએ ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે બહેનો પોતાના ભાઈઓના કપાળ પર તિલક કરે છે અને તેમના દીર્ઘાયુ, સારા સ્વાસ્થ્ય તથા સમૃદ્ધિ માટે પ્રાર્થના કરે છે. આ વર્ષે ભાઈ બીજ બુધવાર, 11 નવેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવશે. જોકે તિથિ 10 નવેમ્બરથી શરૂ થાય છે, પરંતુ 'ઉદયા તિથિ' (સૂર્યોદય સમયે પ્રવર્તમાન તિથિ) અનુસાર, આ તહેવાર 11 નવેમ્બરના રોજ મનાવવામાં આવશે. આચાર્ય દીપ કુમારે તહેવારની તારીખ, તિલક વિધિ માટેના શુભ મુહૂર્ત અને પૂજા-અર્ચનાની વિધિઓ વિશે વિગતવાર માહિતી આપી છે.
આચાર્ય દીપ કુમારે સમજાવ્યું કે, હિન્દુ પંચાંગ મુજબ, કાર્તિક મહિનાના શુક્લ પક્ષની દ્વિતીયા તિથિ 10 નવેમ્બરના રોજ બપોરે 2:00 વાગ્યે શરૂ થશે અને 11 નવેમ્બરના રોજ બપોરે 3:53 વાગ્યા સુધી રહેશે. 'ઉદયા તિથિ'ને ધ્યાનમાં લેતા, ભાઈ બીજનો તહેવાર બુધવાર, 11 નવેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવશે.
ભાઈને તિલક કરવા માટેનો શુભ સમય
આચાર્ય દીપ કુમારના જણાવ્યા અનુસાર, 11 નવેમ્બરના રોજ ભાઈને તિલક કરવા માટેનો શુભ સમય બપોરે 1:10 થી 3:20 સુધીનો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, બહેનો વિધિ-વિધાન મુજબ પૂજા કરી શકે છે અને પોતાના ભાઈના કપાળ પર તિલક લગાવી શકે છે. એવી માન્યતા છે કે આ શુભ સમય દરમિયાન ભાઈના કલ્યાણ માટે પ્રાર્થના કરતા-કરતા તિલક લગાવવાથી આ તહેવારનું મહત્વ અનેકગણું વધી જાય છે.
ભાઈ દૂજની વિધિ કેવી રીતે કરવી
ભાઈ દૂજના દિવસે, બહેનો સવારે સ્નાન કર્યા બાદ પૂજાની તૈયારીઓ શરૂ કરે છે. સૌપ્રથમ, તેઓ ઘરના પૂજાસ્થાનમાં ભગવાન ગણેશ અને પોતાના ઇષ્ટદેવની પૂજા કરે છે. ત્યારબાદ, તેઓ તિલક વિધિ માટે એક થાળી તૈયાર કરે છે, જેમાં રોલી (કંકુ), અક્ષત (આખા ચોખા), દીવો, મીઠાઈ અને ફૂલો રાખવામાં આવે છે. શુભ સમય દરમિયાન, ભાઈને આસન પર બેસાડવામાં આવે છે અને બહેન તેમના કપાળ પર રોલી અને અક્ષતનું તિલક લગાવે છે. આ પછી, બહેન ભાઈની આરતી ઉતારે છે અને તેમને મીઠાઈ ખવડાવે છે.
તિલક લગાવ્યા બાદ, બહેનો પોતાના ભાઈના દીર્ઘાયુ, સારા સ્વાસ્થ્ય અને જીવનમાં સફળતા માટે પ્રાર્થના કરે છે. આ અવસરે, ભાઈ પણ પોતાની બહેનને ભેટ આપે છે. ઘણા પરિવારોમાં એવી પરંપરા છે કે ભાઈ પોતાની બહેનના હાથે બનાવેલું ભોજન આરોગે છે; આ માટે, ભાઈને ભાવતી વાનગીઓ ખાસ કરીને ઘરે તૈયાર કરવામાં આવે છે.
ભાઈ બીજની પૌરાણિક કથા: યમરાજ અને યમુના
આચાર્ય દીપ કુમાર સમજાવે છે કે ભાઈ બીજ સાથે જોડાયેલી પૌરાણિક કથા યમરાજ (મૃત્યુના દેવતા) અને તેમની બહેન યમુનાની આસપાસ ફરે છે. પરંપરા અનુસાર, યમુનાને તેમના ભાઈ યમરાજ પ્રત્યે ખૂબ જ સ્નેહ હતો. તેઓ ઈચ્છતા હતા કે તેમના ભાઈ તેમના ઘરે આવે અને તેમના હાથે બનાવેલું ભોજન આરોગે. યમુનાએ અનેકવાર આમંત્રણ આપ્યું હોવા છતાં, પોતાના કર્તવ્યોમાં વ્યસ્ત હોવાને કારણે યમરાજ ત્યાં જઈ શક્યા ન હતા.
કથા મુજબ, કાર્તિક મહિનાના શુક્લ પક્ષની દ્વિતીયા તિથિએ, યમરાજ આખરે યમુનાના ઘરે પહોંચ્યા. પોતાના ભાઈને જોઈને અત્યંત આનંદિત થયેલી યમુનાએ તેમનું સ્વાગત કર્યું, તેમના કપાળ પર તિલક કર્યું અને આરતી ઉતારી. ત્યારબાદ તેમણે પોતાના હાથે બનાવેલું ભોજન યમરાજને પીરસ્યું. બહેનના પ્રેમ અને આતિથ્યથી ભાવવિભોર થઈને, યમરાજ પ્રસન્ન થયા અને તેમને કોઈ વરદાન માંગવા કહ્યું.
યમરાજ દ્વારા યમુનાને આપવામાં આવેલું વરદાન
કહેવાય છે કે યમુનાએ એક વરદાન માંગ્યું: જે ભાઈ આ દિવસે પોતાની બહેનના ઘરે જાય, બહેન પાસેથી તિલક કરાવે અને તેની સાથે ભોજન કરે, તે અકાળ મૃત્યુના ભયમાંથી મુક્ત થઈ જાય. યમરાજે પોતાની બહેનની આ ઈચ્છા પૂર્ણ કરી. માનવામાં આવે છે કે ત્યારથી જ કાર્તિક મહિનાના શુક્લ પક્ષની દ્વિતીયા તિથિએ ભાઈ બીજ ઉજવવાની પરંપરા શરૂ થઈ. આ તહેવાર 'યમ દ્વિતીયા' તરીકે પણ ઓળખાય છે.
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