ETV Bharat / spiritual

ખગોળીય ઘટના: 30 જાન્યુઆરીની રાત્રે ગુરુ અને ચંદ્ર ખૂબ નજીક હશે, જાણો કેમ?

ગોરખપુરના વીર બહાદુર સિંહ પ્લેનેટેરિયમના એક ખગોળશાસ્ત્રીએ આ માહિતી શેર કરી. આ ખગોળીય ઘટના નરી આંખે પણ દેખાશે.

ખગોળીય ઘટના: 30 જાન્યુઆરીની રાત્રે ગુરુ અને ચંદ્ર ખૂબ નજીક હશે
ખગોળીય ઘટના: 30 જાન્યુઆરીની રાત્રે ગુરુ અને ચંદ્ર ખૂબ નજીક હશે (Photo Credit : Astronomers)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 30, 2026 at 11:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગોરખપુર: 30 જાન્યુઆરીની રાત્રે આકાશમાં એક અદ્ભુત અવકાશી દૃશ્ય જોવા મળશે. આ સમય દરમિયાન, ગુરુ અને ચંદ્ર એકબીજાની ખૂબ નજીક દેખાશે. ગોરખપુરના વીર બહાદુર સિંહ પ્લેનેટેરિયમના ખગોળશાસ્ત્રી અમર પાલ સિંહે સમજાવ્યું કે આવી ખગોળીય ઘટનાને સંયોગ (Conjunction) કહેવામાં આવે છે. આ ખગોળીય ઘટના નરી આંખે પણ સમગ્ર દેશમાં સરળતાથી જોઈ શકાશે.

ખગોળશાસ્ત્રી અમર પાલ સિંહના મતે, બંને પદાર્થો વચ્ચે લઘુત્તમ કોણીય વિભાજન (જેને 'એપલ્સ' કહેવાય છે) 30 જાન્યુઆરીના રોજ રાત્રે 11:54 વાગ્યે, થોડી મિનિટોના અંતરે થશે. આ લઘુત્તમ વિભાજન 31 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ આશરે 12:08 વાગ્યે (IST) થશે. આ સમયે બે પદાર્થો વચ્ચેનું કોણીય અંતર 3 ડિગ્રી 18 ચાપ-મિનિટ હશે. સંયોગ (Conjunction)ના સમય અને "એપેરન્ટ ક્લોઝસ્ટ એપ્રોચ" વચ્ચે એક સૂક્ષ્મ ટેકનિકલ તફાવત છે. ખગોળશાસ્ત્રમાં, જ્યારે બે પદાર્થોનું રાઇટ એસેન્શન (R.A.) લગભગ સમાન હોય છે ત્યારે સંયોગ (Conjunction) થાય છે.

ખગોળશાસ્ત્રીએ સમજાવ્યું કે, આ અવકાશી ઘટના દરમિયાન, અવકાશી પદાર્થો એકબીજાની ખૂબ નજીક દેખાશે. નોંધપાત્ર રીતે, આ ઘટના મિથુન નક્ષત્રની પૃષ્ઠભૂમિ સામે બનશે, અને ગુરુના ચાર મુખ્ય ચંદ્ર પણ ટેલિસ્કોપ દ્વારા સ્પષ્ટ રીતે દેખાશે. જો કે, આ અવકાશી ઘટના નરી આંખે સમગ્ર દેશમાં સરળતાથી દેખાશે. આ સમય દરમિયાન, ચંદ્ર એક મીણબત્તી તબક્કામાં હશે, લગભગ 93 ટકા પ્રકાશિત. ચંદ્રની સ્પષ્ટ તેજ (તીવ્રતા) લગભગ માઇનસ 12.7 હશે. ગુરુ માઇનસ 2.47 ની તીવ્રતા પર ચમકશે. સૂર્યાસ્ત પછી, જોડી પૂર્વીય ક્ષિતિજ પર દેખાવાનું શરૂ કરશે. 30 જાન્યુઆરીની રાત્રે, 2:30 થી 3:00 વાગ્યાની વચ્ચે, બે અવકાશી પદાર્થો આકાશમાં ખૂબ નજીક દેખાશે. આ સમય અવલોકન માટે સૌથી યોગ્ય રહેશે. આ સમય દરમિયાન, વાતાવરણીય વિક્ષેપો ન્યૂનતમ હોય છે અને દૃશ્યતા વધુ સ્પષ્ટ હોય છે. જો કે, જો ભારતમાં હવામાન સ્પષ્ટ હોય, તો તે આખી રાત દેખાશે.

સંયોગ (Conjunction) શું છે?

ખગોળશાસ્ત્રી અમર પાલ સિંહે સમજાવ્યું કે, બે અવકાશી પદાર્થોનું જમણું સ્વર્ગારોહણ લગભગ સમાન થઈ જાય છે; આ સ્થિતિને ખગોળશાસ્ત્રમાં સંયોગ કહેવામાં આવે છે. આ ખગોળીય ઘટનાનું શિખર ૩૦ જાન્યુઆરીના રોજ 2:30 થી 3:00 વાગ્યાની વચ્ચે હશે. 31 જાન્યુઆરીની રાત્રિ સુધીમાં, ચંદ્ર ગુરુ ગ્રહથી થોડો આગળ નીકળી ગયો હશે. તેથી, 30 જાન્યુઆરીની રાત્રિ આ નજારો જોવા માટે શ્રેષ્ઠ સમય હશે. 31 જાન્યુઆરીની રાત્રે પણ, આ જોડી આકાશમાં દેખાશે.

ખગોળશાસ્ત્રીય ગણતરીઓ અનુસાર, આ તકનીકી સંયોગ 30 જાન્યુઆરીની રાત્રે થશે. આ ક્ષણે, ચંદ્ર અને ગુરુ ગ્રહ એક જ ઊભી રેખા પર સ્થિત હશે. જોડાણ એ બે પદાર્થો વચ્ચે વાસ્તવિક દ્રશ્ય નિકટતામાં તફાવતનો ઉલ્લેખ કરે છે. તેમની વચ્ચેનું લઘુત્તમ કોણીય અંતર 31 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ લગભગ 12:08 વાગ્યે થશે. આ સમયે, ચંદ્ર અને ગુરુ લગભગ 3 ડિગ્રી 18 ચાપ-મિનિટથી અલગ થઈ જશે. આનું કારણ એ છે કે જોડાણના સમય અને નજીકના બિંદુ વચ્ચે સૂક્ષ્મ તકનીકી તફાવતો છે.

આ અવકાશી ઘટનાને જોવા માટે કોઈ ખાસ સાધનોની જરૂર નથી. તમે ખુલ્લા, અંધારાવાળા અને સ્પષ્ટ સ્થાનથી નરી આંખે આ દૃશ્યનો આનંદ માણી શકો છો. ટેલિસ્કોપ દ્વારા જોવામાં આવે ત્યારે, ગુરુના ચાર મુખ્ય ચંદ્રો - આયો, યુરોપા, ગેનીમીડ અને કેલિસ્ટો - સીધી રેખામાં સ્પષ્ટ દેખાશે. પ્રકાશ પ્રદૂષણથી દૂર ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો આ દૃશ્યને વધુ સ્પષ્ટ રીતે જોશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

ASTRONOMICAL EVENT 2026
ASTRONOMER AMAR PAL SINGH
VEER BAHADUR SINGH PLANETARIUM
ASTRONOMER
ASTRONOMICAL EVENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.