4 એપ્રિલ, 2026 પંચાંગ: આજે આ સમયે આ ન કરો, તમને કોઈ પરિણામ મળશે નહીં
આજની તારીખ પવન દેવતા દ્વારા શાસિત છે. શુભ સમય જાણો.
Published : April 4, 2026 at 7:25 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, શનિવાર, 4 એપ્રિલ, 2026, વૈશાખ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ (દ્વિતીયા)નો બીજો દિવસ છે. આ તિથિના પ્રમુખ દેવતા વાયુ છે, જે ધરતીના વાયુના દેવ છે. આ તિથિ નવા મકાન બાંધકામ અને તીર્થયાત્રાઓ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
4 એપ્રિલ પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: વૈશાખ
- પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ દ્વિતિયા
- દિવસ: શનિવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ દ્વિતિયા
- યોગ: હર્ષના
- નક્ષત્રઃ સ્વાતિ
- કરણ: ગર
- ચંદ્ર રાશિ: તુલા
- સૂર્ય રાશિ: મીન
- સૂર્યોદય: 06:08:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 06:41:00 PM
- ચંદ્રોદય: 21:04:28
- મૂનસેટ: 07:31:06
- રાહુ કાલ: 09:16 થી 10:50
- યમગંધા: 13:58 થી 15:32
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર તુલા રાશિમાં અને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર તુલા રાશિમાં 6:40 થી 20:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ રાહુ છે અને તેના દેવતા વાયુ છે. આ નક્ષત્ર ક્ષણિક પ્રકૃતિનું છે, તેથી આજનો દિવસ પરિવર્તનશીલ અને ગતિશીલ કાર્યો માટે અનુકૂળ માનવામાં આવશે. મુસાફરી, નવા લોકો સાથે નેટવર્કિંગ અને વ્યવસાય સંબંધિત પ્રયાસોમાં પ્રગતિની તકો મળી શકે છે. જોકે, કાયમી નિર્ણયો લેતી વખતે સાવધાની અને કાળજીપૂર્વક વિચાર કરવો વધુ ફાયદાકારક રહેશે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે સવારે 9:16 થી 10:50 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.