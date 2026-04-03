3 એપ્રિલ, 2026 પંચાંગ: શુક્રવારે પ્રતિપદા તિથિ પર દેવી દુર્ગા શાસન

વૈશાખ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ પર મુખ્ય અને શુભ કાર્ય ન કરવા જોઈએ.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 3, 2026 at 2:46 PM IST

હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 3 એપ્રિલ, 2026, વૈશાખ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ છે. આ દિવસે દેવી દુર્ગાનું શાસન છે. નવા પ્રોજેક્ટ્સ અને તબીબી કાર્યનું આયોજન કરવા માટે આ એક સારો દિવસ છે. અન્ય કોઈ મુખ્ય કે શુભ કાર્ય ન કરવા જોઈએ.

3 એપ્રિલ પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: વૈશાખ
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ પ્રતિપદા
  • દિવસ: શુક્રવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ પ્રતિપદા
  • યોગ: વ્યાઘાત
  • નક્ષત્ર: ચિત્રા
  • કરણ: કૌલવ
  • ચંદ્ર રાશિ: કન્યા
  • સૂર્ય રાશિ: મીન
  • સૂર્યોદય: 06:09:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 06:40:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 20:10:05
  • ચંદ્રાસ્ત: 07:11:12 PM
  • રાહુ કાલ: 10:51 થી 12:25 PM
  • યમગંધા: 15:32 થી 17:06

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં અને ચિત્રા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કન્યા રાશિમાં 23:20 થી તુલા રાશિમાં 6:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો દેવતા વિશ્વકર્મા છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી ગ્રહ મંગળ છે. આ નક્ષત્ર નરમ સ્વભાવનો છે. તેથી, સર્જનાત્મક કાર્ય, આયોજન અને નવી શરૂઆત માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ હોઈ શકે છે. જોકે, કોઈપણ પ્રયાસમાં ઉતાવળ કરવાનું ટાળો અને ધીરજથી નિર્ણયો લો, કારણ કે સારા પરિણામો પ્રાપ્ત થશે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે 10:51 થી 12:25 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

