18 એપ્રિલ, 2026 પંચાંગ: આજનો દિવસ શુભ કાર્ય કે યાત્રા માટે યોગ્ય નથી, સાવધાની રાખો
કુબેર અને બ્રહ્મા વૈશાખ મહિનાની શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા તિથિ પર શાસન કરે છે. વધુ જાણો.
Published : April 18, 2026 at 7:14 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, શનિવાર, 18 એપ્રિલ, 2026, વૈશાખ મહિનાની શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા તિથિ છે. ધનના દેવતા કુબેર અને બ્રહ્માંડના સર્જક બ્રહ્મા આ તિથિના દેવતા છે. આ તિથિ નવા પ્રોજેક્ટ્સના આયોજન અને વિકાસ માટે સારી માનવામાં આવે છે. કોઈપણ શુભ કાર્ય કે યાત્રા માટે તે અશુભ છે.
18મી એપ્રિલ પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: વૈશાખ
- પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા
- દિવસ: શનિવાર
- તિથિઃ શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા
- યોગ: પ્રીતિ
- નક્ષત્ર: અશ્વિની
- કરણ: નાગા
- ચંદ્ર રાશિ: મેષ
- સૂર્ય રાશિ: મેષ
- સૂર્યોદય: 05:52:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 06:49:00 PM
- ચંદ્રોદય: 06:57:38
- મૂનસેટ: 20:09:47
- રાહુ કાલ: 09:06 થી 10:43
- યમગંધા: 13:58 થી 15:35
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મેષ અને અશ્વિની નક્ષત્રમાં રહેશે. અશ્વિની નક્ષત્રની ગણતરીમાં પ્રથમ નક્ષત્ર છે. તે મેષ રાશિમાં 0 થી 13.2 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા અશ્વિની કુમાર છે, જે દેવતાઓના ચિકિત્સકો તરીકે પ્રખ્યાત જોડિયા દેવતાઓ છે. તેનો શાસક ગ્રહ કેતુ છે. તેથી, આજનો દિવસ નવી શરૂઆત અને ઝડપી કાર્ય માટે અનુકૂળ ગણી શકાય. નવા વિચારો પર કામ કરવા, યાત્રા શરૂ કરવા અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત પ્રયાસો કરવા માટે પણ આ સારો સમય હોઈ શકે છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ સવારે 9:06 થી 10:43 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.