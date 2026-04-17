17 એપ્રિલ, 2026 પંચાંગ: અમાસના દિવસે દેવી કાલીનું શાસન, પૂર્વજોની પૂજા કરો

વૈશાખ મહિનાના અમાસના દિવસે ચંદ્રોદયની રાહ જુઓ અને નવી શરૂઆત કરો.

17 એપ્રિલ, 2026 પંચાંગ
17 એપ્રિલ, 2026 પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 17, 2026 at 7:07 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 17 એપ્રિલ, 2026, વૈશાખ મહિનાનો અમાસનો દિવસ છે. તેને અંધકારના દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દેવી કાલી આ દિવસે શાસન કરે છે. ધ્યાન કરવા, લોકોને દાન આપવા અને પ્રાણીઓને ખવડાવવા તેમજ પૂર્વજોની પૂજા કરવા માટે આ એક ઉત્તમ દિવસ છે. આ દિવસે લગ્ન સમારોહ અથવા કોઈપણ નવી શરૂઆત ન કરવી જોઈએ. તેના બદલે, નવી શરૂઆત કરવા માટે ચંદ્રોદયની રાહ જુઓ.

એપ્રિલ 17મી પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: વૈશાખ
  • પક્ષઃ અમાવસ્યા
  • દિવસ: શુક્રવાર
  • તિથિ: અમાવસ્યા
  • યોગ: વૈદૃતિ
  • નક્ષત્રઃ રેવતી
  • કરણ: ચતુષ્પદા
  • ચંદ્ર રાશિ: મીન
  • સૂર્ય રાશિ: મેષ
  • સૂર્યોદય: 05:53:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 06:48:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 06:58:29
  • મૂનસેટ: 19:02:33
  • રાહુ કાલ: 10:44 થી 12:21

યમગંધા: 15:34 થી 17:11

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં અને રેવતી નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મીન રાશિમાં 16:40 ડિગ્રીથી 30 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ બુધ છે. દેવતા પુષ છે, તેથી આજનો દિવસ મુસાફરી, નવા સંપર્કો બનાવવા અને શુભ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવા માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. સર્જનાત્મક કાર્ય અને આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પણ રસ વધી શકે છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે બપોરે 10:44 થી 12:21 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

