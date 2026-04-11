11 એપ્રિલ, 2026 પંચાંગ: શનિવારે શુભ કાર્યો ટાળો; શુભ સમય અને રાહુકાળ વિશે જાણો
Published : April 11, 2026 at 7:11 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, શનિવાર, 11 એપ્રિલ, 2026, વૈશાખ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની નવમી તિથિ છે. આ તિથિ પર મૃત્યુના દેવતા ભગવાન યમ અને દેવી દુર્ગા શાસન કરે છે. આ દિવસે કોઈ શુભ કાર્ય ન કરવું જોઈએ, જોકે વિરોધીઓને હરાવવા માટે નવી યોજનાઓ બનાવી શકાય છે.
એપ્રિલ 11મી પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: વૈશાખ
- પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ નવમી
- દિવસ: શનિવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ નવમી
- યોગ: સિદ્ધિ
- નક્ષત્ર: ઉત્તરાષાદ
- કરણ: તૈતિલ
- ચંદ્ર રાશિ: મકર
- સૂર્ય રાશિ: મીન
- સૂર્યોદય: 06:00:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 06:45:00 PM
- ચંદ્રોદય: 27:28:03
- મૂનસેટ: 14:06:36
- રાહુ કાલ: 09:11 થી 10:47
- યમગંધા: 13:58 થી 15:33
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને ઉત્તરાષાદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધન રાશિમાં 6:40 થી મકર રાશિમાં 10:00 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો અધિપતિ સૂર્ય છે. આ નક્ષત્ર એક નિશ્ચિત પ્રકૃતિનું છે, અને તેના દેવતા વિશ્વદેવ છે. તેથી, આજનો દિવસ સ્થિરતા અને મહત્વપૂર્ણ કાર્યોમાં આગળ વધવા માટે અનુકૂળ ગણી શકાય. નવા સંકલ્પો લેવામાં, કારકિર્દી સંબંધિત નિર્ણયો લેવામાં અને જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરવામાં સફળતા મળી શકે છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે સવારે 9:11 થી 10:47 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.