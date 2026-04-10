10 એપ્રિલ, 2026 પંચાંગ: શુક્રવારે અષ્ટમી તિથિ પર કાલ ભૈરવનું શાસન
વૈશાખ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની અષ્ટમી તિથિ પર શુભ કાર્યો ટાળો; રાહુકાલ વિશે જાણો.
Published : April 10, 2026 at 7:14 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 10 એપ્રિલ, 2026, વૈશાખ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની અષ્ટમી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવના અવતાર કાલ ભૈરવ દ્વારા શાસિત છે, જેને સમયના દેવતા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ તિથિ કોઈપણ શુભ કાર્ય, નવી વાતચીત અથવા તબીબી સારવાર માટે શુભ નથી.
10મી એપ્રિલ પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: વૈશાખ
- પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમી
- દિવસ: શુક્રવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમી
- યોગ: શિવ
- નક્ષત્રઃ પૂર્વાષાદ
- કરણ: બલવા
- ચંદ્ર ચિહ્ન: ધનુરાશિ
- સૂર્ય રાશિ: મીન
- સૂર્યોદય: 06:01:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 06:44:00 PM
- ચંદ્રોદય: 26:51:05
- મૂનસેટ: 13:09:55
- રાહુ કાલ: 10:47 થી 12:22
- યમગંધા: 15:33 થી 17:09
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર ધનુ અને પૂર્વાષાદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનુરાશિમાં 13:20 થી 26:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ શુક્ર છે અને તેના દેવતા વરુણ છે. પૂર્વાષાઢનો અર્થ "વિજય પહેલા" થાય છે, તેથી આત્મવિશ્વાસ અને પ્રયાસ સફળતા તરફ પ્રગતિ સૂચવી શકે છે. નવી યોજનાઓ શરૂ થઈ શકે છે, અને શિક્ષણ અને સર્જનાત્મક કાર્યોમાં પ્રગતિની તકો ઊભી થઈ શકે છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે બપોરે 10:47 થી 12:22 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.