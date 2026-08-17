શ્રાવણના પ્રથમ સોમવારે સોમનાથમાં ભક્તિનો મહાસાગર, 1.43 લાખથી વધુ ભક્તોએ કર્યા દર્શન
પ્રથમ સોમવારના પવિત્ર અવસરે સોમનાથમાં ધાર્મિક અનુષ્ઠાનોની પણ ભવ્ય શ્રેણી યોજાઈ હતી.
Published : August 17, 2026 at 9:59 PM IST
ગીર સોમનાથ: શ્રાવણ માસના પ્રથમ સોમવારે વિશ્વપ્રસિદ્ધ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન માટે ભક્તોનો મહાસાગર ઉમટી પડ્યો હતો. મધરાતથી જ પ્રભાસ પાટણમાં દેશ-વિદેશમાંથી આવેલા શ્રદ્ધાળુઓની લાંબી કતારો જોવા મળી હતી. વહેલી સવારે 4 વાગ્યે મંદિરના દ્વાર ખુલતા જ ‘હર હર મહાદેવ’ અને ‘જય સોમનાથ’ના જયઘોષથી સમગ્ર પ્રભાસ તીર્થ ગુંજી ઉઠ્યું હતું.
શ્રાવણના પ્રથમ સોમવારે 1.43 લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓએ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વખતે યાત્રી પ્રવાહમાં લગભગ બમણો વધારો નોંધાયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. ભક્તોની આસ્થાને પગલે સોમનાથ મંદિર પરિસર સહિત સમગ્ર પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં ભક્તિમય માહોલ છવાયો હતો.
પ્રથમ સોમવારના પવિત્ર અવસરે સોમનાથમાં ધાર્મિક અનુષ્ઠાનોની પણ ભવ્ય શ્રેણી યોજાઈ હતી. 91 ધ્વજાપૂજા યોજાઈ હતી, જ્યારે 73 સોમેશ્વર મહાપૂજા કરવામાં આવી હતી. મહામૃત્યુંજય યજ્ઞમાં 57 હજારથી વધુ આહુતિઓ અર્પણ કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત 937 રુદ્રાભિષેક અને 32 પાઠાત્મક લઘુરુદ્ર યોજાયા હતા.
શ્રાવણના પ્રથમ સોમવારનો પ્રારંભ પરંપરાગત પાલખી પૂજા અને પાલખી યાત્રાથી થયો હતો. મંદિર ખાતે ભક્તોએ ભગવાન સોમનાથને શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજન-અર્ચન કરી સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિની પ્રાર્થના કરી હતી.
સોમનાથમાં વહેલી સવારથી મોડી સાંજ સુધી ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. સમગ્ર વાતાવરણમાં ભક્તિ, શ્રદ્ધા અને પરમાનંદનો અલૌકિક સંગમ જોવા મળ્યો હતો.
આ પણ વાંચો:
- સુરેન્દ્રનગરની બાપુનગરની બહેનોની શ્રાવણમાં અનોખી આરાધના: ઘરે જ બનાવી રહી છે સવા લાખ શિવલિંગ
- જય સોમનાથ: શ્રાવણના પ્રથમ સોમવારે સોમનાથમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર, હર હર મહાદેવમાં નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું મંદિર પરિસર
- ઉજ્જૈનના મહાકાલેશ્વર મંદિર જેવી અનુભૂતી કરાવતું અમદાવાદમાં આવેલું મહાકાલ મંદિર, ભસ્મ આરતીથી લઈને શયન આરતી દ્વારા થતી શિવસાધના