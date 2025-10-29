કન્યા રાશિના લોકોએ દલીલ ટાળવી, વાંચો અન્ય જાતકોનું રાશિફળ
બુધવારે કન્યા રાશિના જાતકોને સંતાન સંબંધિત ચિંતા થઈ શકે છે, તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.
અમદાવાદ : આજે 29 ઓક્ટોબર, બુધવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મકર રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રના સાથીદારો અને ભાગીદારો સાથે મહત્વપૂર્ણ વિષયો પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. તમારા કોઈ પ્રોજેક્ટને સરકારી લાભ મળવાની શક્યતા છે. ઓફિસ સંબંધિત કામ માટે મુસાફરી પણ શક્ય છે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમે સજાવટ અને અન્ય વ્યવસ્થામાં ફેરફાર કરીને તમારા ઘરમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવવાનો પ્રયાસ કરશો. તમારા કામના ભારણને કારણે તમે થાક અનુભવી શકો છો. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષની ભાવના રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, દિવસ મધ્યમ છે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. તમને આજે નવા કાર્ય માટે પ્રેરણા મળશે. કામ પર, તમે તમારી બુદ્ધિથી મહત્વપૂર્ણ કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત તમારા મનને ભક્તિથી ભરી દેશે. આજે તમે લાંબી યાત્રાનું આયોજન કરી શકો છો. દૂરના સંબંધીઓ અથવા મિત્રો તરફથી તમને સારા સમાચાર મળશે. વિદેશ સંબંધિત કામમાં સફળતા શક્ય બનશે. વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. હાલમાં રોકાણનું આયોજન કરવું યોગ્ય નથી. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. ઘરમાં સકારાત્મક વાતાવરણ રહેશે. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવું તમારા હિતમાં રહેશે. વધુ પડતો ખર્ચ નાણાકીય મુશ્કેલી તરફ દોરી જશે. કામ પર પરિવારના સભ્યો અને સાથીદારો સાથે સંઘર્ષ અથવા વિવાદ શક્ય છે, જે ડિપ્રેશન તરફ દોરી જાય છે. કામ પર સમયસર કામ પૂર્ણ ન કરવાથી તણાવ થઈ શકે છે. આજે સર્જરી કરાવવી યોગ્ય નથી. સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી, આ સમય થોડો ચિંતાજનક રહેશે. ભગવાનની પૂજા, જપ અને આધ્યાત્મિકતા તમને શાંતિ આપશે.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે વૈભવી જીવનશૈલી અને મનોરંજનના કાર્યથી ખુશ થશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક વલણ જૂના મતભેદોને દૂર કરશે. વ્યવસાય તમને નફો લાવશે. નોકરી કરનાર તેમના લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે. તમે આજે કામ પર અથવા વ્યવસાયમાં ઉર્જાવાન રહેશો. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. જોકે, તમે તણાવ દૂર કરવા માટે આધ્યાત્મિકતા તરફ વળી શકો છો. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમારા પરિવાર સાથે તમારો દિવસ સારો રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ દૂર થશે. તમે કેટલીક રોકાણ યોજનાઓ બનાવી શકો છો.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સરેરાશ રહેશે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. તમને કામ પર સાથીદારો તરફથી ઓછો સહયોગ મળશે. દૈનિક કાર્યમાં કેટલીક અવરોધો આવશે. દુશ્મનો અને વિરોધીઓ સમસ્યાઓ ઊભી કરશે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વિવાદો ટાળો. સ્ત્રીઓ તેમના માતા-પિતાના ઘર વિશે ચિંતિત હોઈ શકે છે. આજે તેઓ કોઈપણ નવું કામ હાથ ધરવા માટે અનિચ્છા રાખશે. બપોર પછી તમે કોઈપણ કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. તમારું સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે. સખત મહેનત છતાં, બપોર પછી તમને ઓછી સફળતા મળશે. તમારે કોઈ બીમારીની સારવાર માટે પૈસા ખર્ચવા પડી શકે છે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે સંતાન સંબંધિત બાબતો વિશે ચિંતિત રહેશો. તમને પેટ સંબંધિત સમસ્યાનો અનુભવ થઈ શકે છે. શિક્ષણવિદો માટે સમય અનુકૂળ નથી. આજે તમારે બૌદ્ધિક ચર્ચા ટાળવી જોઈએ. જોકે, પ્રેમીઓને પ્રેમમાં સફળતા મળશે. પ્રિયજનોને મળવાથી આનંદ થશે. શેર સટ્ટામાં સાવધાની રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે. ખોટી જગ્યાએ રોકાણ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. તમને કામ પર નવું કામ પણ મળી શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને નફો જોવા મળશે.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આ સમય તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. તમે કોઈ બાબતમાં વધુ ભાવનાત્મક રહેશો. તમારા પ્રિયજન સાથે તમારા વિચારો શેર કરવામાં તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, તમે શારીરિક તાજગી અને માનસિક ચિંતાનો અભાવ અનુભવશો. સંપત્તિ અને ખ્યાતિનું નુકસાન થઈ શકે છે. આજે તમારે કોઈપણ પ્રકારનું રોકાણ ટાળવું જોઈએ. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. સંબંધીઓ સાથે દલીલ થઈ શકે છે. મૌન રહેવાથી સંઘર્ષ ટાળવામાં મદદ મળશે. વ્યવસાયમાં વધારાના પ્રયત્નોની જરૂર પડશે.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક છે. નાણાકીય લાભની સાથે, તમે ભાગ્યમાં પણ વધારો અનુભવશો. તમે ભવિષ્ય માટે મોટી રકમનું રોકાણ કરવાની પણ યોજના બનાવી શકો છો. પ્રિયજનો સાથેના તમારા સંબંધોમાં પ્રેમની ભરપૂરતા રહેશે. આજનો દિવસ તમારા પ્રેમ જીવન માટે આનંદદાયક રહેશે. વ્યવસાયમાં નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે આ શુભ સમય છે. તમારે વ્યવસાયિક મિટિંગ માટે ટૂંકી યાત્રા પર જવું પડી શકે છે. તમે માનસિક રીતે ખુશ રહેશો. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવશો. તમારા ગૌણ અધિકારીઓ કામ પર તમને ટેકો આપશે.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં હશે. જો તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે કોઈ મતભેદ થયા હોય, તો તમારા અહંકારને બાજુ પર રાખો અને તેનું નિરાકરણ લાવો. પૈસા ખોટી જગ્યાએ ખર્ચ થઈ શકે છે. માનસિક મૂંઝવણને કારણે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમારા સોંપાયેલ કાર્યોમાં સફળતા મળવાની શક્યતા છે. તમને એવું લાગશે નહીં કે તમે કામ પર છો. કામ બોજ જેવું લાગશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષનો અભાવ રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય મધ્યમ છે. કાળજી રાખો.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ભગવાનના સ્મરણમાં વિતાવશે. તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ પ્રબળ રહેશે. આજે તમારા બધા કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને માન અને સન્માન મળશે. નોકરીમાં રહેલા લોકો માટે કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ટીમવર્કમાં તમારા કાર્યની પ્રશંસા થઈ શકે છે. તમને નવા લક્ષ્યો પણ આપવામાં આવી શકે છે. આજનો દિવસ તમારા પ્રેમ જીવન માટે સંતોષકારક રહેશે. તમને મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી ભેટ મળી શકે છે. પારિવારિક જીવન સારું રહેશે. જોકે, તમારા સ્વાસ્થ્યની અવગણના કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. અકસ્માતને કારણે ઇજા થવાનું જોખમ છે. સમજદારીપૂર્વક નાણાકીય રોકાણ કરો.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સતર્ક રહેશો, પરંતુ તમારું માનસિક સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. કોઈ બાબતની બિનજરૂરી ચિંતા તમને તણાવનું કારણ બનશે. કોર્ટ કેસ ટાળો. અયોગ્ય જગ્યાએ રોકાણ શક્ય છે, તેથી નિષ્ણાતની સલાહ લો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ થઈ શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે ગુસ્સાવાળી વાતચીત ટાળો. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. પરિવારની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. નોકરીમાં રહેલા લોકો માટે દિવસ સામાન્ય રહેશે. વધારાના પ્રયત્નો છતાં, વ્યવસાયમાં નફો સાધારણ રહેશે.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને મિત્રોથી ફાયદો થશે અને તેમના પર પૈસા ખર્ચ થશે. તમને સામાજિક પ્રવૃત્તિમાં વધુ રસ રહેશે. તમારી કોઈ નવી વ્યક્તિ સાથે રોમાંચક મુલાકાત થઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષની ભાવના રહેશે. અપરિણીત લોકો સંબંધો સ્થાપિત કરી શકે છે. તમે એવા લોકો સાથે જોડાઈ શકશો જે ભવિષ્યમાં તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમને ઘરેથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમને તમારા બાળકોથી ફાયદો થશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમે દૂરના સંબંધી સાથે વાતચીત કરશો. તમારે વ્યવસાયિક લાભ માટે ટૂંકી યાત્રા પર જવું પડી શકે છે. આજે તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે. બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળો.