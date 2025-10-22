આજે મેષ રાશિ સહિત આ રાશિના નક્ષત્ર રહેશે બુલંદ, દિવસ આનંદમાં પસાર થશે
મંગળવારે આ રાશિના જાતકોના કાર્ય કોઈપણ અડચણ વિના પૂર્ણ થશે, મુસાફરીની પણ શક્યતા છે. વિગતવાર વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : October 22, 2025 at 7:43 AM IST
અમદાવાદ : આજે 22 ઓક્ટોબર, બુધવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ તુલા રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારા માટે સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે ભાગ્ય તમારા પર દયાળુ રહેશે. તમે આખો દિવસ માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. પારિવારિક જીવન ખુશ રહેશે. ટૂંકી યાત્રા અને સ્વાદિષ્ટ ભોજનની પણ શક્યતા છે. આજે ખોવાયેલી વસ્તુ મળવાની શક્યતા છે. તમારા વિચારો અને લાગણીઓને નિયંત્રણમાં રાખો. વિદેશ વેપારમાં સામેલ લોકો સફળતા અને નફો મેળવશે. ચર્ચામાં સંઘર્ષની શક્યતા રહેશે. કામ પર, સાથીદારોના સહયોગથી કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારા માટે છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમે આખો દિવસ ખુશ રહેશો. તમે તમારા કામમાં વ્યવસ્થિત રીતે આગળ વધી શકશો અને યોજના મુજબ કામ કરી શકશો. તમે અધૂરા કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી શકશો. ઓફિસમાં તમને સાથીદારોનો સહયોગ મળશે. મહિલાઓને તેમના માતા-પિતા તરફથી સારા સમાચાર મળવાની શક્યતા વધુ છે. તમે માનસિક રીતે પણ ખુશ રહેશો. આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. તમે રમતગમત અને કલાત્મક પ્રવૃત્તિઓમાં પણ સારું પ્રદર્શન કરી શકશો.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારા માટે પાંચમા ભાવમાં રહેશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ સારો સમય નથી. તમારે તમારા જીવનસાથી અને બાળકોના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કોઈની સાથે ચર્ચા કરવાથી તમારા આત્મસન્માનને ઠેસ પહોંચી શકે છે, તેથી સાવચેત રહો. મિત્રો પર પૈસા ખર્ચ થવાની શક્યતા છે. શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેવાથી તમારો ઉત્સાહ ઓછો થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ છે. આજે તમારે તમારા પ્રેમ જીવનમાં ધીરજ સાથે આગળ વધવું જોઈએ.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારા માટે ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ નહીં અનુભવો. છાતીમાં દુખાવો કે બળતરાથી પરેશાન રહેશો. પરિવારના સભ્યો સાથે સંઘર્ષ શક્ય છે. એવી પરિસ્થિતિની શક્યતા છે જે તમારા આત્મસન્માનને ઠેસ પહોંચાડી શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચ થવાની શક્યતા છે. ખાવાની આદતોમાં અસંગતતા તમને પરેશાન કરશે. અનિદ્રા પણ તમને ચિંતા કરાવશે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે ટૂંકી વ્યવસાયિક યાત્રા શક્ય છે. તમને વિદેશથી કેટલાક સારા સમાચાર મળશે. નાણાકીય લાભ થશે. નવા કામ માટે આ સારો સમય છે. તમને નફાકારક રોકાણમાં રસ હોઈ શકે છે. બપોર પછી, તમે વધુ સહનશીલ બનશો. ચિંતા રહી શકે છે. તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પર પણ નકારાત્મક અસર પડી શકે છે. પરિવાર અને મિલકત સંબંધિત સમસ્યાઓ ઊભી થશે. જોકે, આજે તમે મોટાભાગે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળવામાં વ્યસ્ત રહેશો.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં રહેશો. કંઈપણ નવું શરૂ કરશો નહીં. મોટાભાગે મૌન રહો, કારણ કે આનાથી સંઘર્ષ ટાળી શકાશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વાત કરતી વખતે સંયમ રાખો. તમે તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખી શકશો નહીં. બપોર પછી તમારો સમય અનુકૂળ રહેશે. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. નસીબમાં વધારો થવાના સંકેતો છે. તમે મિત્રો સાથે સાંજ વિતાવી શકો છો, જૂની યાદોને યાદ કરી શકો છો. આજે એક નવો સંબંધ પણ બની શકે છે.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારા પ્રથમ ઘરમાં રહેશે. તમારી સર્જનાત્મકતા આજે મુશ્કેલ કાર્ય પૂર્ણ કરવાનું સરળ બનાવશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમે નવા કપડાં, ઘરેણાં અથવા મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. બપોર પછી તમને નિર્ણય લેવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ ટાળો. તમારા અહંકારને બાજુ પર રાખો અને મૈત્રીપૂર્ણ વાતાવરણમાં કામ કરો. આજે તમારે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળવું પડશે. લોકોનું સ્મિત સાથે સ્વાગત કરો, નહીં તો તેઓ તમને સ્વાર્થી સમજી શકે છે.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારા બારમા ઘરમાં રહેશે. તમારા આક્રમક અને અનિયંત્રિત વર્તનથી તમને સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે કોઈ વિવાદ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. બપોર પછી, તમને શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડશે. તમારે નાણાકીય બાબતોમાં ખૂબ કાળજી રાખવી પડશે. સાંજ પછી તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમને મહેમાનો પણ મળી શકે છે. કોઈ તમને ભેટ પણ આપી શકે છે. જોકે, આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આધ્યાત્મિક ઝુકાવ માટે આ ખૂબ જ સારો દિવસ છે. તમને આર્થિક લાભ થશે. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના અભ્યાસ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે. બપોર પછી પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે. કોઈપણ માનસિક દ્વિધા દૂર થશે. શરીર અને મન બંને સ્વસ્થ રહેશે. છુપાયેલા દુશ્મનો તમને નુકસાન પહોંચાડી શકશે નહીં.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારા માટે દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ રહેશે. વ્યવસાય માટે વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. તમે તમારા બધા કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. જીવનમાં તમારો આનંદ પણ વધશે. બપોરે, કોઈ બાબતની ચિંતા કરવાથી નકારાત્મક વિચારો આવી શકે છે, જે નિરાશા પણ વધારી શકે છે. તમે ક્યાંક રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી શકો છો. આજે, તમારી મિત્રો સાથે સુખદ મુલાકાત થશે. તમે કોઈ ખાસ સ્થળની યાત્રા પણ કરી શકો છો.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારા માટે નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે બૌદ્ધિક કાર્ય, નવી રચના અને સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિમાં વ્યસ્ત રહેશો. આજે તમે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકો છો. ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં લાભ મેળવવાની તક મળશે. તમારે સાવધાની સાથે આગળ વધવાની જરૂર પડશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બપોર પછી, તમારા પારિવારિક જીવનમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ થશે. તમને ખૂબ ખુશી મળશે. ઘરે મહેમાનનું આગમન આનંદ લાવશે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે સમય વિતાવશો.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારા માટે આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે અણધાર્યા નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. માનસિક અને શારીરિક શ્રમને કારણે તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમને શરદી, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, ખાંસી અને પેટમાં દુખાવો થઈ શકે છે. બહાર જવાનું ટાળો. આજે ખર્ચ વધશે. તમને પૂર્વજોની મિલકત સંબંધિત લાભ મળશે. અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો. ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ અને આધ્યાત્મિક વિચારો તમારા દુઃખને હળવું કરશે. વેપારીઓ માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમને નવા ગ્રાહકો મળી શકે છે. પ્રેમ જીવન પણ સકારાત્મક રહેશે.