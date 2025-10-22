આજે ગોવર્ધન પૂજા કરો, તિથિ પર કુબેર અને બ્રહ્માનો અધિકાર
કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ પર શુભ કાર્ય અને મુસાફરી ટાળવી જોઈએ, વિગતવાર વાંચો આજનું પંચાંગ...
અમદાવાદ : આજે 22 ઓક્ટોબર, બુધવાર એટલે કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ છે. ધનના દેવતા કુબેર અને બ્રહ્માંડના સર્જક બ્રહ્મા, આ તિથિના દેવતા છે. આ તિથિ નવા પ્રોજેક્ટ્સના આયોજન અને વિકાસ માટે સારી માનવામાં આવે છે. તે કોઈપણ શુભ કાર્ય અથવા મુસાફરી માટે અશુભ છે. આજે ગોવર્ધન પૂજા છે.
22 ઓક્ટોબર, બુધવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2082
- મહિનો : કારતક
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા
- દિવસ : બુધવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા
- યોગ : પ્રીતિ
- નક્ષત્ર : સ્વાતિ
- કરણ : ચતુષ્પાદ
- ચંદ્ર રાશિ : તુલા
- સૂર્ય રાશિ : તુલા
- સૂર્યોદય : 6:39 AM
- સૂર્યાસ્ત : 6:08 PM
- ચંદ્રોદય : 7:01 AM
- ચંદ્રાસ્ત : 6:00 PM
- રાહુકાળ : 12:23 થી 13:50
- યમગંડ : 8:05 થી 9:31
અસ્થાયી કાર્યો માટે યોગ્ય નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર તુલા રાશિમાં અને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર તુલા રાશિમાં 6:40 થી 20:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ રાહુ છે અને તેના દેવતા વાયુ છે. આ નક્ષત્ર ક્ષણિક છે, પરંતુ તે મુસાફરી, નવું વાહન ખરીદવા, બાગકામ, સરઘસમાં હાજરી આપવા, ખરીદી કરવા, મિત્રોને મળવા અને કોઈપણ કામચલાઉ પ્રકૃતિના કાર્ય માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે 12:23 થી 13:50 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
