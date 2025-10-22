ETV Bharat / spiritual

આજે ગોવર્ધન પૂજા કરો, તિથિ પર કુબેર અને બ્રહ્માનો અધિકાર

કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ પર શુભ કાર્ય અને મુસાફરી ટાળવી જોઈએ, વિગતવાર વાંચો આજનું પંચાંગ...

22 ઓક્ટોબર, બુધવારનું પંચાંગ
22 ઓક્ટોબર, બુધવારનું પંચાંગ (25179165_4 ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 22, 2025 at 7:13 AM IST

|

Updated : October 22, 2025 at 7:31 AM IST

1 Min Read
અમદાવાદ : આજે 22 ઓક્ટોબર, બુધવાર એટલે કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ છે. ધનના દેવતા કુબેર અને બ્રહ્માંડના સર્જક બ્રહ્મા, આ તિથિના દેવતા છે. આ તિથિ નવા પ્રોજેક્ટ્સના આયોજન અને વિકાસ માટે સારી માનવામાં આવે છે. તે કોઈપણ શુભ કાર્ય અથવા મુસાફરી માટે અશુભ છે. આજે ગોવર્ધન પૂજા છે.

22 ઓક્ટોબર, બુધવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2082
  • મહિનો : કારતક
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા
  • દિવસ : બુધવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા
  • યોગ : પ્રીતિ
  • નક્ષત્ર : સ્વાતિ
  • કરણ : ચતુષ્પાદ
  • ચંદ્ર રાશિ : તુલા
  • સૂર્ય રાશિ : તુલા
  • સૂર્યોદય : 6:39 AM
  • સૂર્યાસ્ત : 6:08 PM
  • ચંદ્રોદય : 7:01 AM
  • ચંદ્રાસ્ત : 6:00 PM
  • રાહુકાળ : 12:23 થી 13:50
  • યમગંડ : 8:05 થી 9:31

અસ્થાયી કાર્યો માટે યોગ્ય નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર તુલા રાશિમાં અને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર તુલા રાશિમાં 6:40 થી 20:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ રાહુ છે અને તેના દેવતા વાયુ છે. આ નક્ષત્ર ક્ષણિક છે, પરંતુ તે મુસાફરી, નવું વાહન ખરીદવા, બાગકામ, સરઘસમાં હાજરી આપવા, ખરીદી કરવા, મિત્રોને મળવા અને કોઈપણ કામચલાઉ પ્રકૃતિના કાર્ય માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે 12:23 થી 13:50 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

Last Updated : October 22, 2025 at 7:31 AM IST

