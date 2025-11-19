મેષ રાશિના લોકોએ દલીલ ટાળવી જોઈએ, વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : November 19, 2025 at 7:48 AM IST
અમદાવાદ : આજે 19 નવેમ્બર, બુધવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ તુલા રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા લગ્નજીવનમાં મધુરતાનો અનુભવ કરશો. તમને બહાર જવાની અને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણવાની તક મળી શકે છે. આયાત-નિકાસ વેપારીઓ સારો નફો મેળવી શકશે. ખોવાયેલી વસ્તુ મળવાની શક્યતા છે. તમે કોઈ પ્રિયજન સાથે સુખદ ક્ષણોનો આનંદ માણી શકશો. નાણાકીય લાભ અને વાહનની વૈભવી શક્યતા છે. તમારે આજે કોઈપણ પ્રકારના વિવાદથી બચવું જોઈએ.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારે તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખવાની જરૂર છે. અન્ય લોકો સાથે મજાક કરવાનું ટાળો. આનાથી ગેરસમજ થઈ શકે છે. મોજશોખ અને મનોરંજન પાછળ પૈસા ખર્ચાશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. અકસ્માતનું જોખમ છે, તેથી આજે ધીમે વાહન ચલાવો. માનસિક ચિંતા સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં નકારાત્મક લાગણી પ્રવર્તશે, જેનાથી તમે હતાશ થશો. તમે કામ પર પણ સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો નહીં.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ અને લાભદાયી છે. પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. ઘરની જરૂરિયાત પર પૈસા ખર્ચ થશે. અપરિણીત યુગલો લગ્ન કરી શકે છે. વ્યવસાય અને રોજગારમાં આવક વધશે. ઘરમાં શુભ પ્રસંગો યોજાશે. પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે. તમે સારા ભોજન અને વૈવાહિક આનંદનો આનંદ માણશો. તમારા જીવનસાથી સાથે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા મતભેદો દૂર થશે. તમે સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને આનંદ અને ઉર્જાનો અભાવ રહેશે. તમે હતાશ અનુભવશો. કોઈ કારણોસર તમને છાતીમાં દુખાવો કે અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમે અનિદ્રાથી પરેશાન રહેશો. જાહેરમાં તમારા આત્મસન્માનને ઠેસ ન પહોંચે તેનું ધ્યાન રાખો. પૈસા ખર્ચ થશે. આજે તમારે કામ પર વધુ મહેનત કરવાની જરૂર પડશે. તમારે કોઈ અપ્રિય કામ પણ કરવું પડી શકે છે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા મનમાં શારીરિક તાજગી અને ખુશીનો અનુભવ કરશો. તમે મિત્રો સાથે વધુ આત્મીયતાનો અનુભવ કરશો. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે પ્રવાસનું આયોજન કરશો. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય બનશે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળવાથી તમારા મનમાં આનંદ આવશે. ભાગ્યમાં વધારો થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. નવા કાર્ય અથવા પ્રોજેક્ટ્સ સ્વીકારવા માટે આ એક અનુકૂળ દિવસ છે. તમને સંગીતમાં ખાસ રસ હશે. પ્રેમ સંબંધોમાં સફળતા મળી શકે છે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. પરિવારમાં આજે આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમારી મીઠી વાણી અને ન્યાયી વર્તન તમને લોકપ્રિયતા લાવશે. નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ મળશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા પ્રેમ સંબંધ મજબૂત બનશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે અભ્યાસ માટે આ અનુકૂળ સમય છે. મનોરંજન પાછળ પૈસા ખર્ચ થશે. નિયમો વિરુદ્ધની પ્રવૃત્તિઓ ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓને વધારાની મહેનત કરવાની જરૂર પડશે.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ઘરમાં રહેશે. તમે નાણાકીય વ્યવસ્થા અસરકારક રીતે પૂર્ણ કરી શકશો. આજે તમારી કલાત્મક અને સર્જનાત્મક ક્ષમતા ઉત્તમ રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમે મજબૂત વિચારો અને આત્મવિશ્વાસ સાથે કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશો. તમે ભાગીદારો સાથે સુમેળમાં રહેશો. આનંદ અને મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચવામાં આવશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં નિકટતાનો અનુભવ કરશો.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ઘરમાં રહેશે. આનંદ અને મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચવામાં આવશે. તમે માનસિક ચિંતા અને શારીરિક અસ્વસ્થતાથી પરેશાન રહેશો. અસંયમી વાણી અથવા વર્તન સંઘર્ષનું કારણ બની શકે છે. પરિવાર અને પ્રિયજનો સાથે મતભેદ થશે. આજે કામ પર કોઈની સાથે દલીલ ટાળો. હરીફો તમને વ્યવસાયમાં નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. વધુ નફાના લોભમાં ક્યાંય રોકાણ કરવાનું ટાળો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં અસંતોષ દુ:ખનું કારણ બનશે.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમારા ગૃહસ્થ જીવનમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. તમે કોઈ પ્રિયજન સાથે મુલાકાત કરશો. તમે પ્રેમના સુખદ ક્ષણોનો આનંદ માણશો. આવકના નવા સ્ત્રોત વધશે. અધિકારીઓ અને વડીલો દયાળુ રહેશે. તમે મિત્રો સાથે ફરવાની યોજના બનાવશો. તમને મળતા સ્વાદિષ્ટ ભોજનથી તમે સંતુષ્ટ થશો. પ્રેમમાં સફળતા મળશે. સિંગલ લોકો સંબંધ બનાવવાનું વિચારી શકે છે.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. વ્યવસાયમાં ધન, સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમારી મહેનત તમારા કામમાં પણ ફળ આપશે. ઘર, પરિવાર અને બાળકો સંબંધિત બાબતોમાં તમને આનંદ અને સંતોષનો અનુભવ થશે. વ્યાવસાયિક બાબતોમાં પ્રવૃત્તિમાં વધારો થશે. તમને કામ પર પ્રમોશન મળશે. તમે સરકારી કામમાં સફળ થશો. તમને સરકાર અને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને બેચેની અને થાકનો અનુભવ થશે. જોકે, માનસિક ચિંતાઓ દૂર થશે. તમે તમારા શરીરમાં તાજગીનો અભાવ અનુભવશો, જેના કારણે કામ પ્રત્યે ઉત્સાહનો અભાવ રહેશે. કામ પર તમને તમારા ઉપરી અધિકારીઓની નારાજગીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમે મનોરંજન અને મનોરંજનની પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ કરશો. તમે લાંબા સમય સુધી મુસાફરી કરશો. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. તમારા બાળકો સંબંધિત બાબતોમાં મૂંઝવણ થઈ શકે છે. તમારા વિરોધીઓ સાથે દલીલ ટાળો.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમને અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના અટકેલા પૈસા પાછા મેળવી શકશે. તમારે શારીરિક અને માનસિક રીતે વધુ મહેનત કરવી પડી શકે છે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે. ખર્ચ વધશે. નિયમો વિરુદ્ધ કાર્ય કરવાથી સમસ્યા વધી શકે છે. આધ્યાત્મિકતા તમને ખોટા માર્ગથી દૂર રાખશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા મેળવવા માટે તમારે વધુ મહેનત કરવી પડશે.