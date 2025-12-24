આ રાશિઓનું નસીબ ખલશે, નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ થશે
ચંદ્ર આજે મકર રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, જેના કારણે ઘણા લોકો માટે મિશ્ર પરિણામો આવશે. વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : December 24, 2025 at 7:30 AM IST
અમદાવાદ : આજે 24 ડિસેમ્બર, બુધવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મકર રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે પરિવારના સભ્યો સાથે મહત્વપૂર્ણ ઘરેલું બાબતોની ચર્ચા કરશો. તમે તમારા ઘરને બદલવા માટે નવી યોજનાઓ બનાવશો. તમે કામ પર વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશો. ઓફિસના કામ માટે મુસાફરી કરવાની સંભાવના છે. તમને તમારી માતા અને સ્ત્રી સંબંધી તરફથી લાભ થવાની સંભાવના છે. તમને તમારા કોઈપણ કાર્ય અથવા પ્રોજેક્ટ માટે સરકારી સહાય મળશે. વધુ પડતા કામના ભારણને કારણે તમને ખરાબ સ્વાસ્થ્યનો અનુભવ થઈ શકે છે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. વિદેશ સંબંધિત વ્યવસાય માટે આ સારો સમય છે. ઉદ્યોગપતિઓ નાણાકીય લાભનો અનુભવ કરશે અને નવું સાહસ શરૂ કરી શકશે. તમે લાંબા અંતરની યાત્રા પર હશો અથવા તીર્થયાત્રા પર જવાની તક મળશે. તમને આધ્યાત્મિકતામાં રસ રહેશે. તમે તમારા બાળકની પ્રગતિથી ખુશ થશો. આજે તમે બધા કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર છે. તબીબી સારવાર અથવા શસ્ત્રક્રિયા મુલતવી રાખવી વધુ સારું રહેશે. ગુસ્સો તમારી જાતને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તમારા મનને શાંત રાખો અને બદનામ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. આજે તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેશો. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી તમને દલીલ ટાળવામાં મદદ મળશે. ખર્ચમાં વધારો થવાને કારણે તમને નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે ભગવાનની પૂજા કરો.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે આનંદ અને મનોરંજનમાં ડૂબી જશો. તમને મિત્રો અને પરિવાર સાથે પ્રવાસ અથવા બહાર ફરવા જવાની તક મળશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજન, નવા કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદશો. તમે વાહનની વૈભવી સુવિધાનો આનંદ માણશો. જાહેર ક્ષેત્રમાં માન-સન્માન અને વ્યવસાયિક ભાગીદારી લાભ લાવશે. તમે મિત્રો તરફ આકર્ષિત થશો. પ્રેમીઓને પ્રેમમાં સફળતા મળશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના સંબંધો સુધરશે. આજે ઉતાવળિયા કાર્યો ટાળો.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સમય પસાર કરવાનો આનંદ માણશો. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે ખ્યાતિ, માન્યતા અને આનંદ પ્રાપ્ત કરશો. તમને કામ પર સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. બીમાર લોકો તેમની બીમારીમાંથી સાજા થશે. તમને તમારા માતૃ પરિવાર તરફથી સારા સમાચાર અને લાભ મળશે. વિરોધીઓનો પરાજય થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય છે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. તમારું મન વ્યગ્ર હોઈ શકે છે. તમને પેટ સંબંધિત કોઈ બીમારી કે દુખાવો થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને આજે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. તમે તમારા અભ્યાસમાં વરિષ્ઠ અધિકારીઓની મદદ લઈ શકો છો. અણધાર્યા ખર્ચાઓ થવાની શક્યતા છે. તમારી વાતચીતમાં તાર્કિક અને બૌદ્ધિક ચર્ચા ટાળો. તમે પ્રિયજનો સાથે ફરી મળશો. શેરબજારમાં રોકાણ કરવામાં સાવધાની રાખો. અત્યારે કોઈપણ રોકાણ યોજના બનાવવી તમારા હિતમાં નથી. તમારી નોકરી કે વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર નફાની અપેક્ષા રાખશો નહીં.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. અતિશય સંવેદનશીલતા અને વિચારોના વંટોળને કારણે તમને માનસિક બીમારીનો અનુભવ થશે. તમારી માતા અને અન્ય સ્ત્રીઓ અંગે ચિંતા રહેશે. મુસાફરી માટે દિવસ અનુકૂળ નથી, તેથી મુસાફરી કરવાનું ટાળો. તમને છાતીમાં દુખાવો થશે. જમીન સંબંધિત બાબતોનું કાળજીપૂર્વક સંચાલન કરવાની જરૂર છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. કામ પર, આજે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. કામમાં સફળતા, નાણાકીય લાભ અને ભાગ્યમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. ભાઈ-બહેનો સાથે કૌટુંબિક ચર્ચા થશે. તમે શરીર અને મનમાં તાજગી અને ખુશ અનુભવશો. મિત્રો અને સંબંધીના આગમનથી આનંદ થશે. તમે આધ્યાત્મિક અને ગુપ્ત જ્ઞાનમાં રસ કેળવશો. મુસાફરીની શક્યતા છે. નોકરી કરતા લોકો માટે દિવસ સારો છે. વેપારીઓ પણ નાણાકીય લાભ મેળવી શકશે. પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મકતા રહેશે.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. તમે મૂંઝવણ અનુભવશો. પારિવારિક વાતાવરણને કારણે તમને તકલીફનો અનુભવ થશે. પૈસા ખર્ચ થશે. કામમાં વિલંબ થશે. મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું ફાયદાકારક નથી. પરિવારના સભ્યો સાથે ગેરસમજ ટાળવાનો પ્રયાસ કરો. તમે દૂર રહેતા મિત્રો અથવા પ્રિયજનોને મળશો. આ તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજના સોંપાયેલા કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. કામ કે વ્યવસાયમાં તમારું વર્ચસ્વ વધશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. માનસિક સુખાકારી સારી રહેશે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત કરશો. તમને સારું ભોજન, કપડાં અને ઘરેણાં મળશે. તમે તમારા લગ્નજીવનમાં ખુશી અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. વિદ્યાર્થીઓ આ સમયનો લાભ લઈ રહ્યા છે.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને કંઈ કરવાનું મન નહીં થાય. નાણાકીય વ્યવહારો ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવશે. ખર્ચ વધારે રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ અનુભવશો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. કોઈનું ભલું કરતી વખતે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જવાની શક્યતા છે. તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. બદનક્ષી શક્ય છે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. જો શક્ય હોય તો, મોટાભાગે મૌન રહો.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. સામાજિક પ્રવૃત્તિ અથવા મેળાવડામાં ભાગ લેવાની તક ઉભી થશે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત આનંદ લાવશે. સુંદર સ્થાનની યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવશે. તમને સારા સમાચાર મળશે. તમને તમારી પત્ની અને બાળકો તરફથી લાભ થશે. અણધાર્યા પૈસા મળવાની શક્યતા છે. તમે તમારા ઘરના આંતરિક ભાગને બદલવા માટે કંઈક ખરીદી શકો છો. તમે કામ પર અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો.
આ પણ વાંચો...