આ રાશિના જાતકોને વ્યવસાયમાં લાભ થશે, વાંચો આજનું રાશિફળ...
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો આજે નવા સાહસો શરૂ કરી શકે છે, ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે.
Published : December 17, 2025 at 7:41 AM IST
અમદાવાદ : આજે 17 ડિસેમ્બર, બુધવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ ચંદ્ર રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. દિવસની શરૂઆત સારી રહેશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, જોકે બપોર પછી કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખો. કોઈની ઈર્ષા ન કરો અને તમારા દુશ્મનોથી સાવધ રહો. આ સમય દરમિયાન કોઈપણ બાબતમાં ઉતાવળ કરવાનું ટાળો. આધ્યાત્મિક સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આ સારો દિવસ છે. ધ્યાન અને પ્રાર્થના તમારા મનને શાંત રાખશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. આજે પૈસાનો ખર્ચ વધુ રહેશે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમને વ્યવસાયમાં ખ્યાતિ અને સફળતા મળશે. તમને તમારા સાથીદારો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. નાણાકીય લાભ શક્ય બનશે. તમે તમારા વિરોધીઓને પાછળ છોડી શકશો. બપોર પછી, તમે મનોરંજન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળવાથી તમે ખુશ રહેશો. નવા કપડાં અને તમારા ઘરને સુંદર બનાવવા પાછળ પૈસા ખર્ચ થશે. તમને માન-સન્માન મળશે. તમે આજે કેટલીક મોટી રોકાણ યોજનાઓ પણ બનાવી શકશો. તમારા બાળકો સંબંધિત ચિંતા દૂર થશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. બૌદ્ધિક ચર્ચા માટે આ સારો દિવસ નથી. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતા કરતા રહેશો. બપોર પછી, ઘરનું વાતાવરણ શાંતિપૂર્ણ અને ખુશ રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. આજે તમે ખુશ રહેશો. તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થશે. જોકે, તમને ખભા અથવા સાંધાના દુખાવાની ફરિયાદ થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં તમને સાથીદારો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમને આર્થિક લાભ થશે અને કામમાં સફળતા મળશે.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. હતાશા તમને થોડી ચિંતા કરાવશે. આનાથી તમે શારીરિક રીતે અસ્વસ્થ અનુભવશો. તમે કોઈ પણ બાબતમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. આજનો દિવસ મુસાફરી માટે અનુકૂળ નથી. તમને જમીન અને વાહનો સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. બપોર પછી, તમે શાંતિ અને સુલેહ-શાંતિનો અનુભવ કરશો. તમારી સાથે મિત્રો રહેશે. તમે શારીરિક રીતે તાજગી અનુભવશો. આજે તમે કંઈક વધુ પડતું વિચારી શકો છો. કામ પર અસુવિધાઓ ટાળવા માટે, તમારા ઉપરી અધિકારીના માર્ગદર્શન હેઠળ કામ કરો.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે વ્યવસાય અથવા કાર્ય માટે ટૂંકી યાત્રા શક્ય છે. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. તમને પૈસા મળશે. ભાગીદારીના કામથી તમને ફાયદો થશે. નવા સાહસો માટે સમય સારો છે. તમને નફાકારક રોકાણમાં રસ હોઈ શકે છે. બપોર પછી, તમે વધુ સહિષ્ણુ બનશો અને થોડા સમય માટે માનસિક હતાશાનો અનુભવ કરી શકો છો. તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પર પણ નકારાત્મક અસર પડી શકે છે. પરિવાર અને મિલકત સંબંધિત સમસ્યાઓ ઊભી થશે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કોઈ બાબતમાં અનિશ્ચિત રહેશો. કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરશો નહીં. મોટાભાગે મૌન રહો, આનાથી દલીલો ટાળી શકાશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વાત કરતી વખતે સંયમ રાખો. તમે તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખી શકશો નહીં. બપોર પછી તમારો સમય સારો રહેશે. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે ક્યાંક બહાર જવાનું આયોજન કરી શકો છો. ભાગ્યમાં વધારો થવાના સંકેતો છે. તમારું પ્રેમ જીવન સુખદ રહેશે. જોકે, સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી સમય મધ્યમ છે.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ઘરમાં રહેશે. તમારી સર્જનાત્મકતા તમને મુશ્કેલ કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરશે. કામ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમારા વિચારો મક્કમ રહેશે. તમને નવા કાર્ય કરવા માટે પ્રેરણા મળશે. નવા કપડાં, ઘરેણાં અથવા મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. બપોર પછી, તમને કોઈપણ નિર્ણય લેવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. સાથીદારો સાથે દલીલ ટાળો. તમારા અહંકારને બાજુ પર રાખો અને મૈત્રીપૂર્ણ વાતાવરણમાં કામ કરો.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ઘરમાં રહેશે. તમારા આક્રમક અને અનિયંત્રિત વર્તનથી તમને સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે વિવાદ શક્ય છે, તેથી સાવચેત રહો. બપોર પછી, તમે શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાનો અનુભવ કરશો. આને કારણે, તમે કોઈપણ કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. કામ પર તમને તમારા ઉપરી અધિકારીઓના ગુસ્સાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આજે તમારે નાણાકીય બાબતોમાં ખૂબ સાવધાની રાખવી પડશે. સાંજ પછી તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. જીવનમાં આનંદદાયક વાતાવરણ રહેશે. કામ પર તમને પ્રમોશન મળી શકે છે. ઓફિસમાં તમને પ્રશંસા મળી શકે છે. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરી શકો છો. વ્યવસાયિકોને પણ ફાયદો થશે. બપોર પછી તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. કોઈપણ ખોટું કામ તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે વાતચીતમાં સંયમ રાખો. પરિવાર સાથેનો સમય ઉત્સાહજનક રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના જૂના વિવાદો ઉકેલાશે.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. પરિણીત યુગલો માટે આજનો દિવસ આનંદદાયક રહેશે. પ્રેમ જીવન પણ સંતોષથી ભરેલું રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશ વાતાવરણ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર પ્રમોશનની શક્યતા છે. વ્યવસાય માટે આ અનુકૂળ સમય છે. તમને સહકાર્યકરો તરફથી સહયોગ મળશે. બપોર પછી મિત્રો મળશે. આવકમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. આજે તમે કોઈ મોટા રોકાણ તરફ આકર્ષિત થઈ શકો છો. વ્યવસાયિકોને ફાયદો થશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય સારો છે, પરંતુ બેદરકારીથી નુકસાન થઈ શકે છે.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે બૌદ્ધિક કાર્ય, નવી રચના અને સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિમાં વ્યસ્ત રહેશો. આજે તમે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકો છો. ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં લાભની તક મળશે. નોકરી કરતા લોકોએ સાવધાની સાથે આગળ વધવું જોઈએ. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. સવારે નકારાત્મક વિચારો તમને તમારા કામથી વિચલિત કરશે. બપોર પછી, તમારા પારિવારિક જીવનમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ થશે. તમને ખૂબ ખુશીનો અનુભવ થશે. તમે આવકના નવા સ્ત્રોત શોધશો.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને તમારી વાણી પર સંયમ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કામ પર કોઈની સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. આવી સ્થિતિમાં, તમારે મોટાભાગનો સમય મૌન રહેવું પડશે અને ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે. છુપાયેલા શત્રુઓથી સાવધ રહો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે આ સારો દિવસ છે. તમને વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી સમાચાર મળશે. તમને વ્યવસાયિક ભાગીદાર તરફથી નોંધપાત્ર લાભ થશે. કોઈની સાથે દલીલ ટાળો. તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરો.