આ રાશિના જાતકોને મળશે ઇચ્છિત પરિણામ, વાંચો આજનું રાશિફળ...
આ રાશિના જાતકો આજે નકારાત્મક વિચારોથી પરેશાન થઈ શકે છે. તેઓ માનસિક સુખાકારીનો અનુભવ કરશે નહીં.
Published : December 10, 2025 at 8:28 AM IST
અમદાવાદ : આજે 10 ડિસેમ્બર, બુધવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ સિંહ રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારા માટે પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારે તમારા આક્રમક સ્વભાવ અને જીદને નિયંત્રિત કરવાની જરૂર પડશે. તમે મહેનતુ રહેશો. જો કે, જો તમારા પ્રયત્નોનું પરિણામ ન આવે તો તમે નિરાશ થઈ શકો છો. તમારા સ્વાસ્થ્ય બગડવાનું પણ જોખમ છે. જો તમે પ્રવાસનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો સમય તમારા માટે અનુકૂળ નથી. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. વિચાર્યા વિના કંઈ કરવાનું ટાળો. તમને સરકારી કાર્યમાં સફળતા મળશે. વિદ્યાર્થીઓને વધુ મહેનત કરવાની જરૂર પડશે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારા માટે ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે ખૂબ જ આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ રહેશો. આનાથી બધા કાર્ય પૂર્ણ કરવાનું સરળ બનશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. તમે સરકારી કામમાં સફળ થશો. તમારા બાળકો પર પૈસા ખર્ચ થશે. કલાકારો અને રમતવીરો તેમની પ્રતિભા ખૂબ સારી રીતે દર્શાવી શકશે. મિલકત સંબંધિત કોઈપણ દસ્તાવેજીકરણ માટે આજનો દિવસ સારો નથી.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારા માટે ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. સરકારી કામ નફાકારક રહેશે. તમને તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી યોગ્ય પુરસ્કાર પણ મળી શકે છે. ભાઈ-બહેનો સાથેના કોઈપણ વિવાદનું નિરાકરણ આવશે. તમારા વિચારો સતત બદલાતા રહેશે. નાણાકીય બાબતોમાં સાવધાની રાખવી જરૂરી છે. ઉતાવળમાં રોકાણ ભવિષ્યમાં તમારા માટે હાનિકારક હોઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય તમારા માટે સારો છે, પરંતુ બેદરકારી નુકસાન તરફ દોરી શકે છે.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારા માટે બીજા ભાવમાં રહેશે. નકારાત્મક વિચારો તમારા મનને પરેશાન કરી શકે છે. તમે માનસિક રીતે સ્વસ્થ નહીં અનુભવો. નિરાશા અને અસંતોષની લાગણી તમને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી અટકાવશે. આજે કામ બોજારૂપ લાગશે. પરિવારના સભ્યો સાથે કોઈ વિષય પર દલીલો થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારે ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર પડશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાંથી અપેક્ષિત પરિણામ નહીં મળે. ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો અને બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળો.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારા માટે પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ રહેશે. તમે આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર રહેશો અને દરેક કાર્ય દૃઢ નિશ્ચયથી પૂર્ણ કરી શકશો. કામ પર તમારી પ્રતિભાની પ્રશંસા થશે. તમને સરકારી કામ કે સરકારમાંથી લાભ થશે. તમને તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી સહયોગ મળશે. તમને સામાજિક ક્ષેત્રમાં માન મળશે. ઓફિસના કામમાં ઉતાવળ ન કરો. તમને કોઈ વાત પર ગુસ્સો આવી શકે છે. પેટની સમસ્યાઓ થઈ શકે છે, તેથી તમારા આહારનું ધ્યાન રાખો. બપોર પછી આખો દિવસ ખુશીથી પસાર થશે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારા માટે બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા અહંકારને કારણે કોઈની સાથે સંઘર્ષ થવાની શક્યતા છે. આજનો દિવસ શારીરિક અને માનસિક ચિંતાનો રહેશે. ચિંતાના કારણે કામમાં વિક્ષેપ પડી શકે છે. સંઘર્ષના કારણે સહકાર્યકરો અસહાય બની શકે છે. પરિવાર અને મિત્રો સાથે મતભેદ થશે. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચાઓ થઈ શકે છે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવાની તકો ઊભી થશે. કોર્ટના મામલાઓમાં સાવધાની રાખો. કોઈપણ મોટી રોકાણ યોજનાઓ લાગુ કરતા પહેલા, તમારે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવી જોઈએ.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારા માટે અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ છે. તમને ઘણા ફાયદા થવાની શક્યતા છે. તમે મિત્રો સાથે મળવાનું અને કેટલીક સુંદર જગ્યાની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી શકો છો. તમારા પુત્ર અને પત્ની તરફથી તમારા પારિવારિક જીવનમાં ખુશી મળશે. સંપત્તિ મેળવવાની શક્યતા છે. આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને સારો નફો મળી શકે છે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. તમને ઉત્તમ વૈવાહિક આનંદનો અનુભવ થશે. આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે તમારા મનને ખુશ રાખવા માટે મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લઈ શકો છો.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારા માટે દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ છે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં આનંદ અને ખુશીનો માહોલ રહેશે. તમારા બધા કાર્ય અવરોધ વિના પૂર્ણ થશે. તમને માન અને સન્માન મળી શકે છે. તમે તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ કરશો. તમને ઉપરી અધિકારીઓ અને વડીલોના આશીર્વાદ મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. વ્યવસાય માટે કોઈ સાથે મુલાકાત થઈ શકે છે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે તમારી મુલાકાત સુખદ રહેશે. તમારા બાળકોની પ્રગતિ સંતોષકારક રહેશે.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારા માટે નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું પડી શકે છે. તમે શારીરિક રીતે આળસ અનુભવશો. તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત હોઈ શકો છો. આનાથી તમે કામ પર તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. વ્યવસાયમાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે. ખોટા કાર્યોથી દૂર રહો. કોઈપણ યોજના કાળજીપૂર્વક બનાવો. વિરોધીઓ સાથે વિવાદ ટાળવાનો પ્રયાસ કરો. આજે ઘરે રહો અને તમારા શરીર અને મનને આરામ આપો. તમારું પારિવારિક જીવન ખુશ રહેશે.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારા માટે આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે અચાનક ખર્ચ થવાની શક્યતા છે. આ ખર્ચ સ્વાસ્થ્યના કારણોસર પણ હોઈ શકે છે. તમારે વ્યવહારિક અથવા સામાજિક કાર્ય માટે બહાર જવું પડી શકે છે. તમારી ખાવાની આદતોનું ધ્યાન રાખો. ગુસ્સો અને નકારાત્મક વિચારો ટાળો. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં વસ્તુઓ અનુકૂળ રહેશે. ભાગીદારીમાં આંતરિક મતભેદો ઊભી થઈ શકે છે. આજે મોટાભાગનો સમય મૌન રહો, ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ સમય મધ્યમ છે. પરિવારના સભ્યો સાથેની તમારી વાતચીતમાં નકારાત્મકતા ટાળો.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારા માટે સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ રોમાંસ માટે અનુકૂળ છે. તમે લાંબા સમય પછી તમારા પ્રિયજન સાથે સમય પસાર કરવાનો આનંદ માણશો. તમે આજે દરેક કાર્ય મજબૂત મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસ સાથે પૂર્ણ કરશો. બહાર જવાની તક મળી શકે છે. તમે સારા ખોરાક અને નવા કપડાંનો આનંદ માણશો. વ્યવસાયમાં ભાગીદારી ફાયદાકારક રહેશે. તમે વાહનની સુવિધાનો આનંદ માણશો. કામ પર, તમે તમારી કુશળતાથી લાંબા સમયથી બાકી રહેલા કાર્યને પૂર્ણ કરી શકશો.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારા માટે છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ રહેશે. તમે તમારા મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસમાં વધારો અનુભવશો. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના જૂના મતભેદો દૂર થશે. આજે તમે રોમેન્ટિક રહેશો. તમારો સ્વભાવ અને વાણી થોડી કઠોર હોઈ શકે છે. મહિલાઓ તેમના પરિવાર સાથે ખુશહાલીભર્યો દિવસ માણશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને તેમના સાથીદારોનો સહયોગ મળશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ પણ તમારા કામથી સંતુષ્ટ રહેશે.
આ પણ વાંચો...