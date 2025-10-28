આ રાશિના જાતકો માટે સારા સમાચાર, કૌટુંબિક સુખની સાથે નાણાકીય લાભ થશે
કુંભ રાશિને આજે મિત્રો અને વડીલો તરફથી લાભ થશે, આવકના સ્ત્રોત વધશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય છે.
Published : October 28, 2025 at 7:32 AM IST
અમદાવાદ : આજે 28 ઓક્ટોબર, મંગળવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ ધન રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં છે. તમે થાક, આળસ અને ચિંતાનો અનુભવ કરશો. આજે તમારામાં તાજગી અને ઉર્જાનો અભાવ રહેશે. તમે નાની નાની બાબતો પર ગુસ્સે થશો. નોકરી કરનાર કોઈ વાતને લઈને ચિંતિત રહેશે. વ્યવસાયમાં પણ નાણાકીય બાબતો માટે સખત મહેનત કરવી પડશે. તમારે કોઈ ધાર્મિક કે શુભ પ્રસંગમાં હાજરી આપવી પડી શકે છે. તમારા જીવનસાથી પ્રત્યેનો તમારો પ્રેમ મજબૂત થશે. બપોર પછી સકારાત્મક ફેરફારો થશે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં છે. તમે આજે શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતાનો અનુભવ કરશો. કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. કામ કરતા લોકો માટે પણ આજનો દિવસ સામાન્ય રહેશે. તમારા આહાર પર ખાસ ધ્યાન આપો. સ્વાસ્થ્ય બગડવાનું જોખમ છે. જો શક્ય હોય તો, મુસાફરી મુલતવી રાખો. તમે નિર્ધારિત સમયમાં તમારા કામ પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. યોગ અને ધ્યાન તમને શાંત રહેવામાં મદદ કરી શકે છે. વ્યવસાયિક લોકો માટે આજનો દિવસ સામાન્ય રહેશે.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં છે. આજે તમને મનોરંજન અને મનોરંજનમાં ખાસ રસ રહેશે. તમે પરિવાર, મિત્રો અથવા પ્રિયજનો સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરી શકો છો. જાહેર જીવનમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમે કોઈ નવા વ્યક્તિ તરફ આકર્ષિત થશો. પ્રેમ સંબંધોમાં સુધારો થશે. આજે તમારા વિચારો સકારાત્મક રહેશે. કામ પર તમારું માન વધશે. જાહેર જીવનમાં તમને માન મળશે. તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ લેશો. કામ પર તમારું કાર્ય સમયસર પૂર્ણ થશે.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં છે. ભાગ્ય તમારા પક્ષમાં હોવાથી, તમારો દિવસ આનંદથી ભરેલો રહેશે. પરિવારમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. નોકરી કરતા લોકો ઓફિસનું વાતાવરણ સારું અનુભવશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થશે. તમને તમારા માતૃ પરિવાર તરફથી લાભ મળી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. નાણાકીય લાભની અપેક્ષા છે. તમે જરૂરી વસ્તુઓ પર ખર્ચ કરી શકશો અને તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે પડકારોનો સામનો કરી શકશો. તમને સર્જનાત્મક કાર્યોમાં ખાસ રસ હશે. તમે સાહિત્ય અને કલાના ક્ષેત્રમાં કંઈક નવું કરવાનો પ્રયાસ કરવા માટે પ્રેરણા અનુભવશો. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળશો. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. ધાર્મિક અથવા સખાવતી પ્રવૃત્તિ તમારા મનમાં આનંદ લાવશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો વધુ મધુર બનશે. તમે કોઈપણ કૌટુંબિક સમસ્યાના ઉકેલ માટે ખાસ પ્રયાસો કરશો.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં છે. તમારે કેટલીક મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ માટે તૈયાર રહેવું પડશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું ખરાબ રહેશે, અને તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. તમારી માતા સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારે તમારા વર્તનથી કોઈને નારાજ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. વાહન કે ઘર ખરીદવા કે વેચવા માટે આ સારો સમય નથી. આજે તમે કામ પર પણ તણાવ અનુભવી શકો છો. મોટાભાગનો સમય તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં છે. તમારા ભાગ્ય સાથે, તમે કોઈપણ નવા પ્રોજેક્ટને સરળતાથી શરૂ કરી શકશો. આજનો દિવસ ખૂબ જ અનુકૂળ છે. સમજદારીપૂર્વક પૈસા રોકાણ કરવાથી ચોક્કસપણે લાભ થશે. પરિવારના સભ્યો સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે. તમે નજીકના ધાર્મિક સ્થળની યાત્રા કરી શકશો. વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી સારા સમાચાર મળતા તમને આનંદ થશે. તમે સોશિયલ મીડિયા પર પણ સમય વિતાવી શકો છો.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં છે. આજે, તમારા પરિવારમાં ખુશી અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. તમે સંબંધીઓ અને મિત્રોને મળશો અને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. તમે ઘરેણાં અને ઘરગથ્થુ વસ્તુઓ ખરીદી શકો છો. તમે તમારી વાણીથી લોકોને આકર્ષિત કરી શકશો. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. તમે કૌટુંબિક વિવાદોને અસરકારક રીતે ઉકેલી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ ચોક્કસપણે સફળતા પ્રાપ્ત કરશે. પ્રેમ સંબંધોમાં આવતી મુશ્કેલીઓ આજે દૂર થશે.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિમાંથી પ્રથમ ભાવમાં છે. તમારા આયોજિત કાર્ય પૂર્ણ થશે. ભાગ્ય તમારા પર કૃપા કરશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય તમને ખુશ રાખશે. તમે પ્રવાસનું આયોજન કરી શકો છો. સંબંધીઓને મળવાથી આનંદ થશે. તમે કોઈ શુભ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાની યોજના બનાવી શકો છો. ખ્યાતિ પ્રાપ્ત થવાની શક્યતા વધારે છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે. તમને તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા મળશે. તમે પ્રપોઝ કરવાની યોજના બનાવી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આજનો દિવસ સારો છે.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિમાંથી બારમા ભાવમાં છે. તમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ચિંતાનો અનુભવ થશે. તમે કોઈ બાબતની ચિંતા કરી શકો છો. વ્યવસાયમાં સરકારી દખલગીરી વધશે. તમારા ઉપરી અધિકારી નોકરીમાં રહેલા લોકોથી નાખુશ રહેશે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ થશે. તમને આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ રહેશે. તમને દુશ્મનો તરફથી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડશે. તમને આંખોની સમસ્યાનો અનુભવ થઈ શકે છે. આજે તમારે કોઈ પાસેથી પૈસા ઉધાર લેવા પડી શકે છે. તમે તમારા જીવનસાથી અને બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. અકસ્માત થવાનું જોખમ છે. ઉતાવળિયા કાર્યો ટાળો.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં છે. શુભ કાર્યક્રમો અને નવા સાહસોનું આયોજન કરવા માટે આ એક શુભ દિવસ છે. અપરિણીત યુગલોને ખાતરી થવાની સંભાવના છે. તમને તમારી પત્ની અને બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમે તમારા ઘરેલું અને વૈવાહિક જીવનમાં ખુશી અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમને મિત્રો અને વડીલો તરફથી લાભ થશે. તમારી આવકના સ્ત્રોતોમાં વધારો થશે. તમે કામ પર સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં છે. તમારા બધા કાર્ય સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. તમને કામ પર પ્રમોશન મળશે. ઉદ્યોગપતિઓને બાકી ચૂકવણી મળશે. તમને તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી લાભ થશે. નાણાકીય લાભ અને કૌટુંબિક સુખ મળશે. તમને સરકાર તરફથી લાભ મળી શકે છે. જાહેર જીવનમાં માન અને સન્માન વધશે. તમે તમારા ઘરેલુ જીવનમાં સુખ અને શાંતિનો અનુભવ કરશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મકતા રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના કોઈપણ જૂના વિવાદનો ઉકેલ આવી શકે છે.