આજે આ રાશિના જાતકોનું થશે 'મંગળ', જાણો અન્ય રાશિઓની સ્થિતિ
આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, આનાથી ઘણા લોકો પ્રભાવિત થશે. વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : October 21, 2025 at 7:40 AM IST
અમદાવાદ : આજે 21 ઓક્ટોબર, મંગળવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ કન્યા રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે ફાયદાકારક છે. સુખદ પારિવારિક વાતાવરણ તમારા મનને ખુશ રાખવામાં પણ મદદ કરશે. ઘરમાં સુખદ ઘટના બનશે. તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. તમને કામ પર તમને ગમતી નોકરી મળી શકે છે. તમને સાથીદારો તરફથી ટેકો મળશે. તમને સામાજિક ક્ષેત્રમાં માન્યતા પ્રાપ્ત થશે. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો ગાઢ બનશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં છે. આજે બૌદ્ધિક ચર્ચા ટાળો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ મુશ્કેલ સમય છે. ચિંતા રહેશે. પેટ સંબંધિત બીમારીઓને કારણે ચિંતા વધશે. બપોર પછી તમે થોડી આળસ અનુભવશો. જોકે, આજે લોકો તમારા કામ અને વર્તનની પ્રશંસા કરી શકે છે. મહિલાઓને તેમના માતા-પિતાના ઘરથી સારા સમાચાર મળશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ મેળવવા માટે, તમારે તમારા પ્રિયજનની લાગણીનો પણ આદર કરવાની જરૂર પડશે. આજે કોઈ રોકાણ યોજના ન બનાવો.
મિથુન : આજે ચંદ્ર ચંદ્ર તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં છે. તમારે જમીન, મકાન અથવા વાહન સંબંધિત બાબતોમાં ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર પડશે. પરિવારના સભ્યો સાથે બિનજરૂરી તણાવ વધશે. તમારા ઘરેલું જીવનમાં પણ વૈચારિક મતભેદનો સામનો કરવો પડશે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડશે. અણધાર્યા ખર્ચની શક્યતા છે. તમને મિત્રો તરફથી ભેટ મળી શકે છે. કામ પર સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે. સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી, સમય મધ્યમ છે.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં છે. વિચાર્યા વિના કોઈપણ કાર્ય હાથ ધરશો નહીં. આજે તમે સંબંધીઓ અથવા મિત્રો સાથે મુલાકાત કરી શકો છો. તેમનો પ્રેમ તમારી ખુશીમાં વધારો કરશે. વિરોધીઓનો સામનો કરવા માટે તમે મજબૂત મનોબળ રાખશો. બપોર પછી, થોડી પ્રતિકૂળતા આવશે. તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહી શકો છો. બિનજરૂરી ખર્ચ આર્થિક મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે. નકારાત્મક વિચારો તમારા મનને પરેશાન કરી શકે છે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં છે. આજે, તમે તમારા મીઠા શબ્દોથી કોઈપણ કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમે પરિવાર સાથે સમય પસાર કરવાનો આનંદ માણશો. બપોર પછી પણ, ઉતાવળા નિર્ણય લેવાનું ટાળો. તમને પ્રિયજનો તરફથી લાભ થશે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળશો. તમે વિરોધીઓનો સામનો કરી શકશો. તમને વ્યવસાય અને કાર્યમાં નફો મળશે. લોકો તમારી પ્રતિભાની પ્રશંસા કરશે. તમારું પારિવારિક જીવન ખુશ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ સમયસર પોતાનું કાર્ય પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં છે. તમારી વાણીના પ્રભાવથી તમે કંઈક ખાસ સિદ્ધ કરી શકશો. આનાથી અન્ય લોકો સાથેના તમારા પ્રેમ સંબંધોમાં વધારો થશે. તમે પ્રવાસનું આયોજન કરી શકો છો. તમને વ્યવસાયમાં પણ ફાયદો થશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિ સમયસર પોતાના કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશે. પારિવારિક વાતાવરણ સારુ રહેશે. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. વિદેશ સાથે સંકળાયેલા વ્યવસાય સફળતા અને નફો લાવશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં છે. અણધાર્યા ખર્ચાઓ શક્ય છે, તેથી તમારે સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. શારીરિક અને માનસિક બીમારીને કારણે તમારું ધ્યાન કામ પર ઓછું થશે. વ્યવસાયમાં નુકસાન થવાનું જોખમ છે. નોકરી કરતા લોકોએ આજે ફક્ત પોતાના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. મિત્રો સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. કોર્ટના મામલાઓને સાવધાનીથી સંભાળો. બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. કોઈપણ ચિંતા દૂર થશે. પરિવાર સાથેના સંબંધો સારા રહેશે.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં છે. તમને ઘણા ક્ષેત્રોમાં લાભ અને ખ્યાતિનો અનુભવ થશે. નાણાકીય લાભ માટે સારી સંભાવનાઓ છે. તમે મિત્રો પર પૈસા ખર્ચ કરશો. આજે તમે રોકાણની યોજના બનાવી શકો છો. તમને પરિવાર અથવા મિત્રો સાથે બહાર જવાની તક મળશે. કામ પર વધુ પડતા કામને કારણે તમને શારીરિક અને માનસિક બીમારીનો અનુભવ થશે. કોઈની સાથે અહંકારના સંઘર્ષથી બચો, નહીં તો તમે પરિણામ ભોગવશો.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ તમારા માટે લાભદાયી છે. કૌટુંબિક અને વ્યાવસાયિક બંને ક્ષેત્રોમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. આનંદી વાતાવરણ તમને ખુશ રાખશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. વ્યવસાયમાં પણ નફો જોવા મળશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે નવી યોજના પર કામ કરશો. તમને સરકારી કાર્યમાં સફળતા અને ઘણા ક્ષેત્રોમાં ખ્યાતિ મળશે. તમે કોઈ પર્યટન સ્થળની યાત્રાનું આયોજન કરી શકો છો.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ સંપૂર્ણપણે શુભ છે. આયાત-નિકાસ સાથે સંકળાયેલા લોકોને લાભ થશે. મિત્ર અથવા સંબંધી તરફથી સારા સમાચાર તમને આનંદ લાવશે. ધાર્મિક યાત્રા શક્ય છે. આજે, કોઈ જૂની કાર્ય યોજના પૂર્ણ થશે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થવાથી તમે ખુશ થશો. વ્યવસાય નફાકારક રહેશે. તમારું પારિવારિક જીવન ખુશ રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, તમારો સમય ઉત્તમ છે.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં છે. આજે તમે કોઈ વાતને લઈને ખુશ થશો. બીજા સાથે ગુસ્સાથી બોલવાનું ટાળો. કામ પર તણાવ રહેશે. તમે બિનજરૂરી વિવાદોમાં ફસાઈ શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ ટાળો. બપોર પછી, તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવી શકશો. ધાર્મિક યાત્રા શક્ય છે. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. તમને વ્યવસાયિક ભાગીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય સારો છે.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ તમારા રોજિંદા કાર્યમાં શાંતિ લાવશે. તમે મિત્રો અથવા પરિવાર સાથે મનોરંજન સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે સંબંધો સારા રહેશે, પરંતુ બપોર પછી તમારું સ્વાસ્થ્ય ખરાબ રહેશે. તમારે આ સમય દરમિયાન બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ શક્ય છે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. તમે બિનજરૂરી કામમાં પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. બપોર પછી માનસિક તણાવ રહી શકે છે.