કોઈપણ નવી શરૂઆત ટાળો, નહીં મળે શુભ પરિણામ

કાર્તિક કૃષ્ણ પક્ષ અમાવસ્યા, નવી શરૂઆત માટે ચંદ્રોદય તપાસો. વાંચો આજનું પંચાંગ...

21 ઓક્ટોબર, મંગળવારનું પંચાંગ
21 ઓક્ટોબર, મંગળવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 21, 2025 at 7:10 AM IST

અમદાવાદ : આજે 21 ઓક્ટોબર, મંગળવાર એટલે કારતક મહિનાની અમાવસ્યાના દિવસ, તેને અંધકારના દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ દિવસે દેવી કાલી શાસન કરે છે. ધ્યાન રાખો લોકોને દાન આપવા અને પ્રાણીઓને ખવડાવવા તેમજ પૂર્વજોની પૂજા માટે આજનો શુભ દિવસ છે. આ દિવસે લગ્ન સમારોહ અથવા કોઈપણ નવી શરૂઆત ન કરવી જોઈએ, તેના બદલે નવી શરૂઆત માટે ચંદ્રોદયની રાહ જુઓ.

21 ઓક્ટોબર, મંગળવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : કારતક
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ અમાવસ્યા
  • દિવસ : મંગળવાર
  • તિથિ : અમાવસ્યા
  • યોગ : વિષ્કુંભ
  • નક્ષત્ર : ચિત્રા
  • કરણ : નાગ
  • ચંદ્ર રાશિ : કન્યા
  • સૂર્ય રાશિ : તુલા
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:38 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:09 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : ચંદ્રોદય નહીં
  • ચંદ્રાસ્ત : સાંજે 5:29 કલાકે
  • રાહુકાળ : 15:16 થી 16:43
  • યમગંડ : 10:57 થી 12:24

યાત્રા માટે શુભ નક્ષત્ર : આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં અને ચિત્રા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કન્યા રાશિમાં 23:20 થી તુલા રાશિમાં 6:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા વિશ્વકર્મા છે અને નક્ષત્રનો અધિપતિ મંગળ છે. આ નક્ષત્ર હળવા સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર કોઈપણ પ્રકારની મિત્રતા શરૂ કરવા, વિષયાસક્ત સંબંધોમાં જોડાવા, લલિત કલા શીખવા અને મુસાફરી કરવા માટે સારું છે.

આજનો નિષેધ સમય : આજે દર્શ અમાવસ્યા અથવા કાર્તિક અમાવસ્યા પણ છે. રાહુકાળ આજે સાંજે 5:16 થી 6:43 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

