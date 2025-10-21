કોઈપણ નવી શરૂઆત ટાળો, નહીં મળે શુભ પરિણામ
કાર્તિક કૃષ્ણ પક્ષ અમાવસ્યા, નવી શરૂઆત માટે ચંદ્રોદય તપાસો. વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : October 21, 2025 at 7:10 AM IST
અમદાવાદ : આજે 21 ઓક્ટોબર, મંગળવાર એટલે કારતક મહિનાની અમાવસ્યાના દિવસ, તેને અંધકારના દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ દિવસે દેવી કાલી શાસન કરે છે. ધ્યાન રાખો લોકોને દાન આપવા અને પ્રાણીઓને ખવડાવવા તેમજ પૂર્વજોની પૂજા માટે આજનો શુભ દિવસ છે. આ દિવસે લગ્ન સમારોહ અથવા કોઈપણ નવી શરૂઆત ન કરવી જોઈએ, તેના બદલે નવી શરૂઆત માટે ચંદ્રોદયની રાહ જુઓ.
21 ઓક્ટોબર, મંગળવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : કારતક
- પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ અમાવસ્યા
- દિવસ : મંગળવાર
- તિથિ : અમાવસ્યા
- યોગ : વિષ્કુંભ
- નક્ષત્ર : ચિત્રા
- કરણ : નાગ
- ચંદ્ર રાશિ : કન્યા
- સૂર્ય રાશિ : તુલા
- સૂર્યોદય : સવારે 6:38 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:09 કલાકે
- ચંદ્રોદય : ચંદ્રોદય નહીં
- ચંદ્રાસ્ત : સાંજે 5:29 કલાકે
- રાહુકાળ : 15:16 થી 16:43
- યમગંડ : 10:57 થી 12:24
યાત્રા માટે શુભ નક્ષત્ર : આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં અને ચિત્રા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કન્યા રાશિમાં 23:20 થી તુલા રાશિમાં 6:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા વિશ્વકર્મા છે અને નક્ષત્રનો અધિપતિ મંગળ છે. આ નક્ષત્ર હળવા સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર કોઈપણ પ્રકારની મિત્રતા શરૂ કરવા, વિષયાસક્ત સંબંધોમાં જોડાવા, લલિત કલા શીખવા અને મુસાફરી કરવા માટે સારું છે.
આજનો નિષેધ સમય : આજે દર્શ અમાવસ્યા અથવા કાર્તિક અમાવસ્યા પણ છે. રાહુકાળ આજે સાંજે 5:16 થી 6:43 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.
