આ રાશિના જાતકોએ સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સાવધ રહેવાની જરૂર, વાંચો રાશિફળ...
આજે, આ રાશિના લોકો બીમારી પર પૈસા ખર્ચ કરશે. તેમને કામ પર પણ કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : November 18, 2025 at 7:36 AM IST
અમદાવાદ : આજે 18 નવેમ્બર, મંગળવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ તુલા રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારા માટે સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે ભાગ્ય તમારા પક્ષમાં છે, તેથી તમે સમાજ અને લોકો તરફથી માન મેળવી શકશો. તમારું વૈવાહિક અને પારિવારિક જીવન સંતોષકારક અને ખુશ રહેશે. તમે મિત્રો સાથે મજા માણી શકશો. ભાગીદારી ફાયદાકારક રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથે પ્રેમ વધશે. તમે આજે તમારા પરિવારમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમારું પ્રેમ જીવન પણ સકારાત્મક રહેશે. વિદ્યાર્થીઓએ થોડા સમય માટે ઉત્સવના વાતાવરણને ભૂલીને તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. તમે તમારા પરિવારની ખુશી માટે આજે કંઈક ખાસ ખરીદી પણ કરી શકો છો.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારા માટે છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. તમને તમારા સોંપાયેલા કાર્યોમાં સફળતા મળશે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. તમને તમારા માતૃશ્રીના ઘરેથી સારા સમાચાર મળશે. તમારા ખરાબ સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. વ્યવસાયમાં લાભ જોવા મળી શકે છે. તમને સાથીદારો તરફથી મદદ મળી શકે છે. આજે તમે તમારો મોટાભાગનો સમય તમારા પરિવાર સાથે વિતાવશો. તમે જૂની યાદોમાં ખોવાઈ શકો છો. જોકે, આ તહેવારોની મોસમ દરમિયાન, તમારે બહાર જવાનું અને બહાર ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. તમે મિત્રોને મળવાનું પણ આયોજન કરી શકો છો.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં હશે. આજે તમારી ખાવાની આદતોનું ખાસ ધ્યાન રાખો. જો તમે નકારાત્મક વિચારોને છોડી દો તો તમે હતાશાનો અનુભવ કરશો. અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓ મુશ્કેલી તરફ દોરી શકે છે. શક્ય હોય તો તેમને ટાળો. અચાનક યાત્રા થવાની સંભાવના છે. બપોર સુધીમાં તમને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. કેટલીક જૂની ચિંતા દૂર થઈ શકે છે. લેખન અથવા સાહિત્યિક કાર્યોમાં તમારી ખાસ રુચિ રહેશે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ નવી યોજનાઓ તરફ દોરી જશે. તેમ છતાં, તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલ ટાળો.
કર્ક : આજે તમારા માટે ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કોઈની સાથે ભાવનાત્મક જોડાણ વિકસાવી શકો છો. તમે તે સંબંધમાં વધુ ભાવનાત્મક રહેશો. મજા અને આનંદ આનંદ લાવશે. મિત્રોને મળવાથી તમારો આનંદ બમણો થશે. બપોર પછી તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. વાહન ચલાવતી વખતે સાવચેત રહો. તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. તમારી વાણીમાં કઠોરતા ન રાખો. આજનો દિવસ નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે સારો નથી.
સિંહ : આજે તમારા માટે ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. કામમાં સફળતા અને વિરોધીઓ પર વિજય તમારા ઉત્સાહ અને ઉત્સાહમાં વધારો કરશે. તમે મિત્રો સાથે એક નવો પ્રોજેક્ટ પ્લાન કરશો. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે પ્રવાસનું આયોજન કરી શકો છો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. પ્રિયજનો સાથે રહીને તમે આનંદનો અનુભવ કરશો. તમે એકાગ્રતા સાથે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. નસીબ તમારી સાથે રહેશે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારા માટે બીજા ભાવમાં રહેશે. પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશી અને પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદ આ દિવસને ખુશનુમા બનાવશે. તમારા મીઠા શબ્દોનો જાદુ અન્ય લોકો પર પ્રભાવ પાડશે. ક્યાંક બહાર જવાની શક્યતા છે. તમને મીઠાઈઓ સાથે તમારું મનપસંદ ભોજન મળશે. આયાત-નિકાસના વ્યવસાયમાં તમને સારી સફળતા જોવા મળશે. તમે તમારા વ્યવસાયને આગળ વધારવા માટે ચોક્કસ પગલાં લેશો. જોકે, દલીલ થવાની શક્યતા રહેશે. બપોર પછી, તમારા પરિવારના સભ્યોની લાગણીને સમજો અને તેમને ભેટ ચોક્કસ ખરીદો.
તુલા : આજે તમારા માટે ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી કુશળતા દર્શાવવાની એક શ્રેષ્ઠ તક છે; તેનો લાભ લો. તમારી સર્જનાત્મકતા ખીલશે. તમે શરીર અને મનમાં વધુ તાજગી અનુભવશો. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે સમય પસાર કરી શકશો. નાણાકીય લાભ તમારી રાહ જોશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજન, નવા કપડાં અને વાહનનો આનંદ માણશો. તમે કોઈ પ્રિયજનને મળશો અને તમારા કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ પણ આજનો દિવસ સારો છે, પરંતુ તમારા માટે બહાર ખાવાનું ટાળવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
વૃશ્ચિક : આજે તમારા માટે ચંદ્ર બારમા ભાવમાં રહેશે. તમને વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમે આજે મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ કરશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો ખૂબ જ મજબૂત રહેશે. તમારે કાનૂની બાબતોમાં ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર પડશે. કામ પર તમને સાથીદારો તરફથી લાભ થઈ શકે છે. તમે વ્યવસાયમાં નવા ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટે ખાસ યોજના બનાવી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ આજે તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેશો.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારા માટે અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમને નાણાકીય લાભ અને સામાજિક સન્માન મળશે. તમારા પરિવારમાં ખુશી અને સંતોષ રહેશે. તમારી આવક વધશે, અને વ્યવસાયમાં પણ લાભ થશે. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે સુખદ સમય વિતાવશો. મિત્રો સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરવામાં આવશે. અપરિણીત લોકોને લગ્ન કરવાની તક મળશે. તમને તમારી પત્ની અથવા બાળકો તરફથી લાભ થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળમાં તમારું વર્ચસ્વ વધશે, અને તમને વિશેષ સફળતા મળશે.
મકર : આજે તમારા માટે ચંદ્ર દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારી વ્યવસાયિક આવક વધશે. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમારી મહેનત સારા પરિણામ આપશે. પરિવાર અને બાળકો વિશેની ચિંતાઓ દૂર થશે. તમને સંતોષ અને ખુશી મળશે. તમે વ્યવસાયમાં થોડા વ્યસ્ત રહેશો. તમે તમારી નોકરીમાં ઉચ્ચ સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શકો છો. નસીબના જોરે, તમને સરકારી કામમાં સફળતા મળશે. મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી તમને લાભ થશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના જૂના મતભેદો આજે દૂર થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આજનો દિવસ સારો છે.
કુંભ : આજે તમારા માટે ચંદ્ર નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને થોડી અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે, પરંતુ તમારી માનસિક સ્થિતિ સારી રહેશે. ઉર્જાના અભાવે, તમે ધીમી ગતિએ કામ કરશો. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો. વિરોધીઓ સાથે દલીલ ટાળો. મનોરંજન માટે ખર્ચ વધશે. મુલાકાત માટે યાત્રા શક્ય છે. વિદેશ સંબંધિત કાર્યમાં સફળતા મળી શકે છે. તમારા બાળકો વિશે ચિંતા રહેશે.
મીન : આજે તમારા માટે ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સતર્ક રહેવાની જરૂર પડશે. બીમારી ખર્ચમાં વધારો કરશે. કામ થોડું મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ અને મતભેદ થઈ શકે છે. અચાનક નાણાકીય લાભ તમારી મુશ્કેલીઓ દૂર કરશે. ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક વલણ તમને માનસિક શાંતિ આપશે. કામ પર તમને અસ્વસ્થતા અનુભવી શકે છે, કારણ કે સમયસર કાર્યો પૂર્ણ ન કરવાથી તમને ચિંતા થઈ શકે છે.