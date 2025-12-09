આ રાશિના જાતકોનું આજે મંગળ થશે, વાંચો આજનું રાશિફળ...
અઠવાડિયાના બીજા દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, આ ઘણા લોકો માટે મિશ્ર પરિણામો લાવશે.
Published : December 9, 2025 at 7:41 AM IST
અમદાવાદ : આજે 9 ડિસેમ્બર, મંગળવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ કર્ક રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિમાંથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. વધુ પડતી લાગણી તમારા મનને સંવેદનશીલ બનાવશે, તેથી તમે કોઈના શબ્દો અને વર્તનથી નારાજ થઈ શકો છો. તમારી માતાના ખરાબ સ્વાસ્થ્યને કારણે તમે ચિંતિત રહેશો. તમારી પ્રતિષ્ઠાને ઠેસ પહોંચી શકે છે. ખાવાની આદતમાં અનિયમિતતા રહેશે. તમે અનિદ્રાથી પીડાઈ શકો છો. પાણીવાળી જગ્યાએ મુસાફરી કરવી તમારા માટે જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય વિદ્યાર્થીઓ માટે ફાયદાકારક છે. માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે, ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહો. મિલકત વિશે વધુ ચિંતા ન કરો.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિમાંથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમારી ચિંતા ઓછી થતાં તમને રાહતનો અનુભવ થશે. તમારું મન પ્રેમથી ભરેલું રહેશે. તમારી સર્જનાત્મકતા અને કલ્પનાશક્તિ પણ વધશે. તમે કલા અને સાહિત્યમાં તમારી કુશળતા દર્શાવી શકશો. તમે પરિવારના બધા સભ્યોની નજીક આવશો. ટૂંકી યાત્રા શક્ય છે. તમારે નાણાકીય બાબતોમાં સાવચેત રહેવાની જરૂર પડશે. તમારો દિવસ ખુશીથી પસાર થશે.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. કામ પૂર્ણ કરવામાં વિલંબ થઈ શકે છે, પરંતુ પ્રયાસ કરતા રહો. તમારું કાર્ય સમયસર પૂર્ણ થશે. નાણાકીય આયોજનમાં કેટલીક અવરોધો ઊભી થશે, પરંતુ તે સમયસર ઉકેલાઈ જશે. કામ અને વ્યવસાયમાં, તમે સહકાર્યકરો અને વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે અર્થપૂર્ણ વાતચીત કરશો. તમે મિત્રોનો સાથ માણશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો સમય સારો છે. તમારું પારિવારિક જીવન પણ ખુશ રહેશે.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે આજનો દિવસ આનંદદાયક રહેશે. તમે કંઈક ખરીદવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમે સ્વાદિષ્ટ ખોરાકનો આનંદ માણી શકો છો. તમે આજે કોઈ બાબતમાં ભાવનાત્મક અનુભવ કરી શકો છો. નોકરીયાત વ્યક્તિઓને તેમના સાથીદારોનો સહયોગ મળશે. વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. કૌટુંબિક જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચવાથી આનંદ થશે. દિવસભર ઉત્સાહ રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં રોમાન્સ રહેશે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે તમારા મન પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. તમે નાણાકીય બાબતોને લઈને ચિંતિત રહેશો. ચિંતા તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં બગાડ લાવી શકે છે. બિનજરૂરી દલીલો ટાળો. કોર્ટના મામલાઓને કાળજીપૂર્વક સંભાળો. વિદેશથી સારા સમાચાર મળવાની શક્યતા છે. અસંયમી ભાષાનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો. કોઈપણ મૂંઝવણને તાત્કાલિક ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરો. કામ પર ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. તમારા જીવનસાથીના મંતવ્યોનો આદર કરો.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આનંદ અને ખુશીનો રહેશે. તમને વિવિધ ક્ષેત્રોથી લાભ થશે. મિત્રો આમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. તમે મિત્રો સાથે ક્યાંક બહાર જવાનું આયોજન કરી શકો છો. નોકરી કરતા લોકો સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરી શકશે. તમારા ઉપરી અધિકારી તમારા કામની પ્રશંસા કરશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. પરિવાર સાથે સમય સુખદ રહેશે. તમે આજે કંઈક નવું શરૂ પણ કરી શકો છો. તમારું પ્રેમ જીવન સારું રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આજનો દિવસ સારો છે.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. તમારા કામ કે વ્યવસાયમાં અનુકૂળ વાતાવરણ રહેશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા થશે. પ્રમોશન પણ શક્ય છે. નવા ગ્રાહકો મળવાથી અથવા વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ થવાથી તમારી ખુશી બમણી થશે. પારિવારિક જીવન આનંદમય રહેશે. તમને તમારા પ્રિયજન સાથે સમય વિતાવવાની તક મળશે. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ મળશે. તમને સરકારી કામમાં સફળતા મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને શારીરિક થાક, આળસ અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ થશે. વ્યવસાયમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડશે. બાળકો સાથે મતભેદ થશે. તમે તમારા સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. આજે વિરોધીઓ સાથે દલીલ ટાળો. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ વધશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓનું વર્તન નકારાત્મક રહેશે. આજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળો. સરકારી કામમાં વિલંબ થશે. બપોર પછી પરિસ્થિતિ સુધરશે. તણાવ ટાળવા માટે, યોગ અથવા ધ્યાનનો પ્રયાસ કરો.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. બિનજરૂરી ચિંતા, બીમારી અને ગુસ્સો તમારી માનસિક સ્થિતિને નિરાશાજનક બનાવશે. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. સરકાર વિરોધી વૃત્તિઓથી દૂર રહો. આજે કામ પર સમયસર કામ પૂર્ણ ન કરી શકવાથી તમને નિરાશ થશે. કોઈ કારણોસર, તમને સમયસર ભોજન ન મળી શકે. વધુ પડતા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખો. ઝઘડા અને વિવાદો ટાળો. પરિવારના સભ્યો સાથે નાનો વિવાદ વધી શકે છે, તેથી મૌન રહો. ખુશ અને ઉર્જાવાન રહેવા માટે, ધ્યાનનો અભ્યાસ કરો.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. કામના ભારણ અને માનસિક તણાવથી મુક્ત થઈને, તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે ખુશીથી દિવસ પસાર કરશો. તમે કોઈ નવા વ્યક્તિ પ્રત્યે આકર્ષિત થશો અને વૈવાહિક આનંદનો અનુભવ કરશો. વ્યવસાયી લોકો તેમના વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરી શકશે. નાણાકીય લાભ અને સન્માન વધશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળશો. ટૂંકી યાત્રા ફાયદાકારક બની શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમારા પ્રિયજનનું સકારાત્મક વર્તન તમને ખુશીઓ લાવશે.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ કાર્યમાં સફળતા માટે શુભ છે. આજે તમે જે કાર્ય કરશો તેનાથી તમે ખુશ રહેશો. પરિવાર સાથે તમારો સમય સારો રહેશે. ઘરનું વાતાવરણ સુખદ રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ રહેશો. આજે તમે તમારી ખુશી અન્ય લોકો સાથે શેર કરી શકો છો. કાર્યસ્થળ પર સાથીદારોનો સહયોગ તમને આનંદ આપશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરી શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓએ વ્યવસાયના વિસ્તરણ પર પૈસા ખર્ચવા પડશે.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે તમારા કાર્યમાં ખૂબ સર્જનાત્મક રહેશો. તમને સાહિત્યમાં ઊંડો રસ હશે. તમારું કોમળ હૃદય તમને પ્રિયજનોની નજીક લાવશે. આજે તમે કોઈ બાબતમાં ભાવનાત્મક રહેશો. સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી, દિવસ મધ્યમ રહેશે. તમારે ચેપી રોગોથી પોતાને બચાવવાની જરૂર પડશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં સારું પ્રદર્શન કરશે. માનસિક સંતુલન અને વાણી પર સંયમ જાળવવો જરૂરી છે. બપોર પછી તમે તમારા પરિવાર સાથે સારો સમય પસાર કરશો.