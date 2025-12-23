મેષ રાશિના જાતકોએ ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર, જાણો અન્ય રાશિઓનું ભાગ્ય...
આજે ઘણી રાશિઓ નાણાકીય લાભ થશે, સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : December 23, 2025 at 7:25 AM IST
અમદાવાદ : આજે 23 ડિસેમ્બર, મંગળવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મકર રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ દસમા ભાવમાં હશે. આજે, તમને કોઈપણ કાર્ય અથવા પ્રોજેક્ટ માટે સરકારી લાભ મળશે. તમે કામ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે મહત્વપૂર્ણ બાબતોની ચર્ચા કરશો. તમારે કામ માટે બહાર મુસાફરી કરવી પડશે, જેનાથી તમારા કાર્યભારમાં વધારો થશે. તમે કૌટુંબિક બાબતોમાં ઊંડો રસ લેશો અને પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત કરશો. તમને ઘરની સજાવટમાં પણ રસ હશે. તમે તમારી માતા સાથે ગાઢ સંબંધનો અનુભવ કરશો. તમારા જીવનસાથી સાથે ચાલી રહેલા કોઈપણ મતભેદો ઉકેલાઈ જશે. તમારું પ્રેમ જીવન સંતોષથી ભરેલું રહેશે.
વૃષભ : આજે તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ નવમા ભાવમાં હશે. આજે, તમને વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અથવા પ્રિયજનો તરફથી સારા સમાચાર મળવાથી આનંદ થશે. જે લોકો વિદેશ પ્રવાસ કરવા માંગે છે તેઓ તૈયારી શરૂ કરી શકે છે. યાત્રા અથવા ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લેવાની શક્યતા છે. ઓફિસમાં કામનો ભાર વધુ રહેશે, જેના કારણે તમે થોડા ચીડિયા થશો. વ્યવસાયમાં સામાન્ય દિવસ રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. બપોર પછી તમારી માનસિક સ્થિતિમાં ફેરફાર થશે, અને તમે સકારાત્મક દ્રષ્ટિકોણ જાળવી રાખશો.
મિથુન : આજે તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ આઠમા ભાવમાં રહેશે. ગુસ્સો તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. બીમાર લોકોએ નવી સારવાર અથવા શસ્ત્રક્રિયા ટાળવી જોઈએ. કોઈપણ ખોટું કામ ટાળવું જોઈએ, નહીં તો તમને માન ગુમાવવાનો ડર લાગી શકે છે. કોઈની સાથેના વિવાદોનું નિરાકરણ કરવાથી ખુશી મળશે. ખર્ચમાં વધારો થવાથી થોડી તકલીફ થઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. માનસિક હતાશા પ્રબળ રહેશે. મંત્રોનો જાપ અને પૂજા કરવાથી શાંતિ મળશે. વિદ્યાર્થીઓને પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડશે.
કર્ક : આજે તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મનોરંજન અને આનંદનો રહેશે. તમે પરિવાર કે મિત્રો સાથે બહાર જવાની શક્યતા છે. તમને સારું ભોજન મળશે. સુંદર કપડાં કે નવું વાહન ખરીદવાની શક્યતા છે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. વ્યવસાયિક ભાગીદારીથી તમને ફાયદો થશે. નોકરીમાં રહેલા લોકો સાથીદારોના સહયોગથી પોતાનું કામ પૂર્ણ કરી શકશે. તમે કોઈ નવા વ્યક્તિ પ્રત્યે આકર્ષિત થશો. પ્રેમ સંબંધોમાં તમને સફળતા મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
સિંહ : આજે તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. કોઈ બાબતમાં શંકા કરવાથી તમારું મન અશાંત રહેશે. દૈનિક કાર્યમાં વિલંબ થશે. તમે સખત મહેનત કરશો, પરંતુ પરિણામ ઓછા મળશે. કામ પર સાવધાની રાખો. તમારા સાથીદારો તરફથી તમને ઓછો સહયોગ મળશે. વ્યવસાયમાં મોટા નિર્ણયો લેવા માટે આજનો દિવસ સારો નથી. તમને તમારા માતૃ પક્ષ તરફથી ચિંતાજનક સમાચાર મળી શકે છે. તમારે દુશ્મનોનો સામનો કરવો પડશે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે સંઘર્ષ ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. સમાજમાં તમને માન-સન્માન મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કન્યા : આજે તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે તમારા બાળકના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમને અપચો અથવા પેટમાં દુખાવાની ફરિયાદ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસમાં વિક્ષેપ પડશે. બૌદ્ધિક ચર્ચા અને વાતચીતમાં ભાગ લેવાનું ટાળો. તમને પ્રેમ સંબંધોમાં સફળતા મળશે. તમે તમારા પ્રિયજનને મળશો. તમે થાક અનુભવશો. શેરબજારમાં રોકાણ કરવામાં સાવધાની રાખો. તમે આજે મોટાભાગનો સમય આરામ કરવાનું પસંદ કરશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ સમય મધ્યમ ફાયદાકારક છે.
તુલા : આજે તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે વધુ પડતી ભાવનાત્મકતા તમારા મનને નબળું પાડશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. મુસાફરી માટે આ સારો સમય નથી, તેથી તમારી મુસાફરીની યોજના મુલતવી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમને છાતીમાં દુખાવો થઈ શકે છે. જમીન અથવા મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં સાવચેત રહો. આજે દસ્તાવેજીકરણ સંબંધિત કોઈપણ કાર્ય ટાળો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં એકાગ્રતાનો અભાવ અનુભવી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે.
વૃશ્ચિક : આજે તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને કામમાં સફળતાનો અનુભવ થશે. તમે નાણાકીય લાભ અને તમારા ભાગ્યમાં વધારો અનુભવી શકો છો. તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સ પણ શરૂ કરી શકશો. તમને તમારા મિત્રો તરફથી ભાવનાત્મક ટેકો મળતો રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળશો અને ખૂબ ખુશ થશો. તમારે કામ પર અથવા વ્યવસાયમાં મુલાકાત માટે બહાર જવું પડી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ભાગ્ય તમારા પક્ષમાં છે.
ધન : આજે તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ મિશ્ર પરિણામો લાવશે. મૂંઝવણને કારણે નિર્ણય લેવામાં મુશ્કેલી પડશે. તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. પરિવારના સભ્યો સાથે તકરાર ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. કામમાં ઇચ્છિત સફળતા ન મળવાથી નિરાશા મળશે. કામ પર કામનો બોજ વધી શકે છે, જેના કારણે બિનજરૂરી ખર્ચ થશે. મૌન રહેવાથી તમને વિવાદો ટાળવામાં મદદ મળશે. નકારાત્મકતા ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. વ્યવસાયમાં ઉચ્ચ નફાની લાલચ ટાળો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.
મકર : આજે તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ પ્રથમ ભાવમાં પ્રવેશ કરશે. દિવસની શરૂઆત ભગવાનની ભક્તિ અને પ્રાર્થનાથી થશે. પરિવારમાં શુભ વાતાવરણ રહેશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટ આનંદ લાવશે. કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં નફો થશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજના બનાવી શકો છો. ભાગીદારો સાથે અર્થપૂર્ણ ચર્ચાઓ શક્ય છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. અકસ્માતનું જોખમ છે, તેથી ધીમે ધીમે કામ કરો. વિદ્યાર્થીઓ સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશે.
કુંભ : આજે તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ બારમા ભાવમાં રહેશે. નાણાકીય વ્યવહારો નુકસાનનું કારણ બની શકે છે. એકાગ્રતાના અભાવથી માનસિક બીમારી વધશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. ખોટી જગ્યાએ પૈસા ન રોકવાનું ધ્યાન રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ શક્ય છે. ગેરસમજ ટાળો. કોઈનું ભલું કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. આજે તમારે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. તમારા પ્રેમ જીવનમાં અસંતોષ રહી શકે છે. તમારા પ્રિયજનો તમારાથી ગુસ્સે થઈ શકે છે.
મીન : આજે તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમે સમાજમાં ઉચ્ચ સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શકશો. તમને સામાજિક કાર્યમાં ભાગ લેવાની તક મળશે. તમને વડીલો અને મિત્રો તરફથી સહયોગ મળશે. નવા મિત્રો તમારા વર્તુળમાં જોડાશે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થવાની સંભાવના છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ રહેશે. તમને તમારા બાળકો અને પત્નીથી ફાયદો થશે. શુભ કાર્યક્રમો યોજાશે. અપરિણીત યુગલોને સંબંધ મળી શકે છે. મુસાફરી શક્ય છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ રહેશે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવી શકશો.
