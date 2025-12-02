કુંભ રાશિનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, મુસાફરીનો સંયોગ
આ રાશિના જાતકો આજે ભાઈ-બહેનોનો સાથ માણશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સારો સમય, વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : December 2, 2025 at 7:35 AM IST
અમદાવાદ : આજે 2 ડિસેમ્બર, મંગળવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મેષ રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારા પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજે તમે જે પણ કરશો તે ઉત્સાહ લાવશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અનુભવશો. તમારા પરિવારમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે ખુશીની ક્ષણો વિતાવી શકશો. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ મળી શકે છે. મુસાફરી શક્ય છે. નાણાકીય લાભ, સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને ભેટો તમારો દિવસ સારો બનાવશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના વરિષ્ઠ તરફથી મદદ મળશે. આનાથી તમે મુશ્કેલ વિષયો પણ સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈપણ નિર્ણય લેતા પહેલા તમારે સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. કોઈની સાથે ગેરસમજ થઈ શકે છે. શારીરિક બીમારી તમને હતાશ કરશે. પરિવારમાં મતભેદ અને મતભેદ થઈ શકે છે. તમારા પ્રયત્નો પૂર્ણ ન થવાથી તમે નિરાશ થઈ શકો છો. પૈસાનો ખર્ચ વધુ થઈ શકે છે. આવક અને ખર્ચ વચ્ચે સંતુલનનો અભાવ રહેશે. વ્યવસાયિકોનો દિવસ સામાન્ય રહેશે.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આર્થિક અને સામાજિક રીતે સમૃદ્ધ રહેશે. આ દિવસ પરિવારના સભ્યોને મળવાનો છે. તમારા માન-સન્માનમાં વધારો થશે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે અને તેમના પર પૈસા ખર્ચ પણ થઈ શકે છે. સુંદર સ્થળની યાત્રા તમારા દિવસને આનંદપ્રદ બનાવશે. યોગ્ય જીવનસાથી શોધવા માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સારા સંબંધો જાળવી રાખશો, અને તમારા લગ્ન જીવનમાં વધુ નિકટતા રહેશે.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. તમે ઘરની સજાવટ પર ખાસ ધ્યાન આપશો. નવી ઘરગથ્થુ વસ્તુઓ ખરીદવાની શક્યતા છે. ઉદ્યોગપતિઓ અને વ્યાવસાયિકોને નફો અને પ્રમોશન મળી શકે છે. કૌટુંબિક સુખ અને શાંતિ રહેશે. સરકારી લાભ મળશે. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. નાણાકીય લાભ શક્ય બનશે. આજે બધા કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. તમારા જીવનસાથી સાથે પ્રેમભર્યા સંબંધ ચાલુ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને પણ લાભ થવાની શક્યતા છે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. સુસ્તી તમારા કામમાં ધીમી ગતિ લાવશે. પેટની સમસ્યાઓ તમને પરેશાન કરશે. વિરોધીઓ તમારા કામમાં અવરોધો ઉભા કરી શકે છે. આજે કામ પર ઉપરી અધિકારીઓથી થોડું અંતર રાખવું વધુ સારું રહેશે. વ્યવસાયમાં તમને હરીફોથી નુકસાન થઈ શકે છે. તમારા આક્રમક સ્વભાવ પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. ધર્મ અને આધ્યાત્મિકતા તમને માનસિક શાંતિ મેળવવામાં મદદ કરશે. બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાઈ શકે છે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે સારો નથી. બહાર ખાવાનું ટાળો, નહીંતર તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમારા ગુસ્સાને નિયંત્રિત કરવા માટે, મોટાભાગે મૌન રહો. ખર્ચ વધશે. વિરોધીઓથી સાવધ રહો. પાણી અને અગ્નિનો ડર રહેશે. ગેરકાયદેસર કે અનૈતિક કાર્ય તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. આજે ધીરજ અને સમજણ સાથે આગળ વધો. ઉતાવળ તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આનંદ, મનોરંજન અને રોમાંસનો રહેશે. તમને ઘણા ક્ષેત્રો તરફથી વિશેષ માન્યતા મળશે. ભાગીદારીના કાર્યથી તમને લાભ થશે. તમે નવા કપડાં ખરીદી શકો છો. તમે વાહનની સુખ-સુવિધાઓનો આનંદ માણી શકશો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. મિત્રો સાથે તમારી સુખદ યાત્રા થશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. તમને નવું અને રસપ્રદ કાર્ય મળી શકે છે, જે તમને પ્રેરિત રાખશે.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. શાંતિપૂર્ણ પારિવારિક વાતાવરણ તમારા શરીર અને મનને સ્વસ્થ રાખશે. તમને તમારા સોંપાયેલા કાર્યમાં સફળતા મળશે. તમને તમારા સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. આ તમને તમારા લક્ષ્યોને સરળતાથી પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે. તમારા વિરોધીઓ અને શત્રુઓના કાવતરા નિષ્ફળ જશે. તમને તમારા માતૃ પક્ષ તરફથી લાભ મળશે. તમે અચાનક કોઈ વસ્તુ પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. તમે આજે રોકાણની યોજના પણ બનાવી શકો છો. બીમાર લોકોના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થતો જણાશે.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મિશ્ર પરિણામોનો છે. તમને પેટ સંબંધિત સમસ્યાનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમારા બાળકના સ્વાસ્થ્ય અને અભ્યાસ અંગે ચિંતા તમને નાખુશ કરશે. કામમાં સફળતાનો અભાવ તમને ગુસ્સો વધારશે. જોકે, રોમેન્ટિક સંબંધો માટે આ સારો સમય છે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે રોમાંચક ક્ષણોનો આનંદ માણી શકશો. કોઈ નવી વ્યક્તિને મળવું સુખદ રહેશે. તમને સાહિત્ય અને લેખનમાં રસ હશે. આજે વાતચીત અને બૌદ્ધિક ચર્ચા ટાળવી શ્રેષ્ઠ રહેશે.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારો મૂડ અને સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે નહીં. તણાવપૂર્ણ કૌટુંબિક વાતાવરણ તમને હતાશ કરશે. તમારા શરીરમાં તાજગી અને ઉલ્લાસનો અભાવ રહેશે. પ્રિયજનો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. છાતીમાં દુખાવો થઈ શકે છે. ઊંઘનો અભાવ રહેશે. બદનામી થવાની શક્યતા છે. સ્ત્રી મિત્રો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સાવચેત રહો. ભાવનાત્મક આવેગ અને પ્રતિકૂળતામાં વધારો થવાથી તમારો દિવસ ચિંતાથી ભરેલો રહેશે.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે ચિંતાનો ભાર ઓછો થશે, અને તમે માનસિક સુખનો અનુભવ કરશો. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. પારિવારિક વાતાવરણ આનંદદાયક રહેશે. તમે કામ પર તમારા લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરી શકશો. તમે ખાસ કરીને તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે સૌહાર્દપૂર્ણ સંબંધોનો અનુભવ કરશો. તમે ટૂંકી યાત્રા કરવાનું વિચારી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો સમય સારો છે.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ ન રાખવાથી સંઘર્ષ થશે. તમારા ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રાખો. નાણાકીય વ્યવહારમાં પણ સાવધાની રાખવી જરૂરી છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારી ખાવાની ટેવમાં સંયમ રાખો. તમને એવું લાગશે નહીં કે તમે કામ પર છો. કામનો બોજ તમને થાકેલા રાખશે. કામ પર ધીરજ અને દયાથી વાતચીત કરો.
આ પણ વાંચો...