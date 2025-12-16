આ રાશિના જાતકો માટે પ્રમોશન અને નાણાકીય લાભની શક્યતા
આ રાશિના જાતકો માટે પડકારજનક દિવસ રહેશે, અકસ્માતનું જોખમ રહેલું છે. વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : December 16, 2025 at 7:39 AM IST
અમદાવાદ : આજે 16 ડિસેમ્બર, મંગળવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ તુલા રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમને સામાજિક અને જાહેર ક્ષેત્રના લોકો તરફથી પ્રશંસા મળશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે. પૈસાનો સારો પ્રવાહ રહેશે. તમે તમારા પરિવાર અને વૈવાહિક જીવનમાં સુખ અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમે વાહનનો આનંદ માણશો. તમે તમારા વિચારોમાં ઉગ્રતાનો અનુભવ કરી શકો છો. બૌદ્ધિક ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવાની તક મળશે. તમારે સમાધાનકારી અભિગમ અપનાવવાની જરૂર છે. વ્યવસાયિકો માટે આ સમય લાભદાયી છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ સાબિત થશે. તમારા સોંપાયેલા કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય અકબંધ રહેશે. ખુશ મન તમને કંઈક ખાસ શરૂ કરવાની યોજના બનાવવામાં પણ મદદ કરી શકે છે. નાણાકીય લાભ થશે. તમને તમારા માતૃ પક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમને બીમારીથી રાહત મળશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને તેમની નોકરીમાં લાભ થશે. તમને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. આ સમય તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતાનો અનુભવ કરશો. તમે આજે નવું કાર્ય શરૂ કરવાની યોજના બનાવશો, પરંતુ સારા સમયની રાહ જુઓ. ઉતાવળમાં શરૂ કરાયેલ કોઈપણ કાર્ય નુકસાનમાં પરિણમી શકે છે. દલીલમાં બદનામીનું જોખમ છે. તમારે તમારા બાળકના કામ પર પૈસા ખર્ચવા પડી શકે છે. તમે પાચન સંબંધી રોગોથી પીડાશો. તમે તમારા જીવનસાથીના સ્વાસ્થ્ય વિશે પણ ચિંતિત રહેશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ ખૂબ જ સારો દિવસ છે. મુસાફરી માટે સમય અનુકૂળ નથી.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્ર રહેશે. કામ પર કોઈની સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. આજે તમારામાં આનંદ અને ઉત્સાહનો અભાવ રહેશે. તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહી શકો છો. કામ સમયસર પૂર્ણ નહીં થાય. ઘરમાં સંઘર્ષનું વાતાવરણ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. પૈસા ખર્ચ થશે. કોઈપણ કાર્યમાં નિષ્ફળતાનો સામનો કરવો પડશે. જો તમને સમયસર ભોજન ન મળે તો તમે ગુસ્સે થઈ શકો છો.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આજનો દિવસ સારો છે. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે ખુશીથી સમય પસાર કરશો. તમને તેમનાથી પણ ફાયદો થશે. તમે કોઈ સુંદર જગ્યાએ પ્રવાસ પર જઈ શકો છો. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત કરશો. તમે તમારા કાર્યની સફળતાથી ખુશ થશો. તમે આજે નવા સંબંધમાં પણ પ્રવેશ કરી શકો છો. કલાના ક્ષેત્રમાં તમને ખાસ રસ રહેશે. તમે માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ભાગ્યશાળી રહેશે. તમે તમારા મીઠા શબ્દોથી કોઈપણનું દિલ જીતી શકો છો. તમારા કાર્યમાં સફળતા મળવાની શક્યતા ખૂબ જ છે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશીથી સમય વિતાવશો. નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. મુસાફરીની યોજના બની શકે છે. તમે બૌદ્ધિક ચર્ચામાં વ્યસ્ત રહેશો, પરંતુ દલીલો ટાળો. તમને તમારા ભોજન સાથે કંઈક મીઠી ખાવાની તક મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો દિવસ છે.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ઘરમાં રહેશે. નાણાકીય યોજનાઓ બનાવવા માટે આ સમય ખૂબ જ સારો છે. તમે કોઈ સર્જનાત્મક કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ અનુભવશો. બધા કાર્યો આત્મવિશ્વાસ અને મજબૂત મનોબળ સાથે આગળ વધશે. તમારા જીવનસાથી સાથે વાતચીત જળવાઈ રહેશે. તમે મનોરંજન અને મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સારા સંબંધો વિકસાવશો. કોઈપણ જૂના વિવાદોનો ઉકેલ આવી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ સમય ફાયદાકારક છે.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ઘરમાં રહેશે. તમે મનોરંજન અને મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ કરશો. શારીરિક અને માનસિક સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવી શકે છે. તમારી વ્યવહારિક આક્રમકતાને કારણે મોટો વિવાદ થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થવાની પણ શક્યતા છે. મોટાભાગે મૌન રહીને સંબંધો જાળવવાનો પ્રયાસ કરો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ સમય તમારા માટે ચિંતાનો નથી. જો કે, તમારે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ઘરમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે નાણાકીય, સામાજિક અને પારિવારિક દ્રષ્ટિકોણથી લાભદાયી રહેશે. તમે તમારા પારિવારિક જીવનનો સંપૂર્ણ આનંદ માણી શકશો. તમે રોમેન્ટિક રહેશો. તમે મિત્રો સાથે કોઈ સુંદર સ્થળની યાત્રા પર જઈ શકો છો. જીવનસાથીની શોધમાં રહેલા લોકો સંબંધ સ્થાપિત કરી શકે છે. તમને નજીકના સંબંધી તરફથી નાણાકીય લાભ મળશે. આ દિવસ આવક અને વ્યવસાયિક લાભમાં વધારો કરવાનો છે. તમે મિત્રો સાથે સારો સમય વિતાવશો. આજે સારા ભોજનનો દિવસ છે.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ઘરમાં રહેશે. તમારો દિવસ સંઘર્ષથી ભરેલો રહેશે. અકસ્માતનો ભય રહે છે, તેથી સાવચેત રહો. વ્યવસાયમાં ચિંતા રહેશે. તમે વ્યવસાય માટે વિદેશ પ્રવાસ કરવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ ખુશ થશે. તમને કામ પર પ્રમોશન મળશે. તમે તમારા બાળકના અભ્યાસથી સંતુષ્ટ અનુભવશો. તમારું પારિવારિક જીવન ખુશ રહેશે. તમને સંપત્તિ અને સન્માન મળશે. તમને સંબંધીઓ અને મિત્રો તરફથી લાભ થશે.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય નબળું હોવા છતાં, તમે માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. જોકે, આજે તમને કામ કરવાનું મન નહીં થાય. કામ પર ઉપરી અધિકારીઓ સાથેની વાતચીતમાં સાવધાની રાખો. તમે મનોરંજન અને મુસાફરી પર ઘણા પૈસા ખર્ચ કરશો. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. તમારા વિરોધીઓ સાથે વિવાદ ટાળો. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. તમારું પ્રેમ જીવન સંતોષકારક રહેશે.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓ ટાળો. તમારા ગુસ્સા અને વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતી પ્રવૃત્તિ ટાળો. તબીબી સારવાર પર પૈસા ખર્ચવાની શક્યતા છે. તમે માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેશો. પરિવારના સભ્યો સાથેના સંબંધોમાં નકારાત્મકતા ઊભી થઈ શકે છે. તમારા મનપસંદ દેવતાનું જપ અને ધ્યાન કરવાથી તમને માનસિક શાંતિ મળશે. બપોર પછી તમારા વિચારો વધુ સકારાત્મક બનશે. આ સમય દરમિયાન, તમે કામ પરનું કામ સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો.
