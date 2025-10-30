તુલા રાશિના લોકોએ દિવસ સાવધાનીપૂર્વક વિતાવવો, સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું
આ રાશિના લોકોએ રોકાણ કરવામાં સાવધાની રાખવી, તેઓ થાક અનુભવી શકે છે. વિગતવાર વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : October 30, 2025 at 7:32 AM IST
અમદાવાદ : આજે 30 ઓક્ટોબર, ગુરુવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મકર રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. તમે જે પણ કાર્ય અથવા પ્રોજેક્ટ હાથ ધરશો તેને સરકારી લાભ મળી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે મહત્વપૂર્ણ બાબતોની ચર્ચા થઈ શકે છે. તમારે વ્યવસાય માટે વિદેશ પ્રવાસ કરવો પડી શકે છે. તમે કામમાં ખૂબ જ વ્યસ્ત રહેશો. તમે કૌટુંબિક બાબતોમાં રસ લેશો અને પરિવારના સભ્યો સાથે તેની ચર્ચા કરશો. તમે ઘરની સજાવટ પર પૈસા ખર્ચ કરશો. તમારી માતા સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ શક્ય છે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ આજનો દિવસ સારો છે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. ઉદ્યોગપતિઓ માટે આજનો દિવસ શુભ છે. તમે નવા સાહસો શરૂ કરી શકશો. વધુમાં, તમને નાણાકીય લાભ પણ થઈ શકે છે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને વધારાનું કામ અથવા નવું લક્ષ્ય મળી શકે છે. વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અથવા સંબંધીઓ તરફથી સમાચાર તમને ભારે પડી જશે. લાંબા અંતરની મુસાફરીની યોજના બની શકે છે. તીર્થયાત્રા પણ શક્ય છે. વધુ પડતા કામના બોજથી તમે થાકી જશો. ઉતાવળિયા કાર્યોથી નુકસાન થઈ શકે છે.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં હશે. તમારો આક્રમક સ્વભાવ તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જો તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું હોય, તો પણ તમારે કોઈપણ નવી તબીબી પ્રક્રિયાઓ અપનાવવાનું કે શસ્ત્રક્રિયા મુલતવી રાખવાનું ટાળવું જોઈએ. તમારા આત્મસન્માનને નુકસાન ન પહોંચાડે તેનું ધ્યાન રાખો. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી સંઘર્ષ અથવા મતભેદ ટાળવામાં મદદ મળશે. ખર્ચ વધુ રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમે નિરાશા અનુભવી શકો છો. બપોર પછી નકારાત્મકતાથી દૂર રહેવાનો પ્રયાસ કરો. તમારા વ્યવસાયને આગળ વધારવા માટે કોઈપણ નવી યોજનાઓ અમલમાં મૂકશો નહીં.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આખો દિવસ આનંદ અને મનોરંજનથી ભરેલો રહેશે. મિત્રો સાથે તમારી મુલાકાત રસપ્રદ રહેશે. તમે કંઈક ખાસ ખરીદી શકો છો. પ્રેમ સંબંધોમાં સફળતા શક્ય છે. નવો સંબંધ પણ શરૂ થઈ શકે છે. સારા ભોજન અને વાહનની વૈભવી શક્યતાઓ છે. તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. વ્યવસાયમાં પણ આજનો દિવસ નફાકારક રહેશે. નોકરી કરતા લોકોને પોતાનું કામ સરળતાથી પૂર્ણ થતું જોવા મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે ઉદાસીનતા અને શંકા તમને બેચેન બનાવશે. દૈનિક કાર્ય પૂર્ણ થવામાં થોડો સમય લાગશે. સખત મહેનત પણ ઇચ્છિત પરિણામો આપશે નહીં. આજે તમારે કામ પર સાવધાનીપૂર્વક આગળ વધવું પડશે. તમને સાથીદારો તરફથી ઓછો ટેકો મળશે. તમારે વ્યવસાયમાં પણ વધારાનો પ્રયાસ કરવો પડશે. આજે વધારે નફાની અપેક્ષા રાખશો નહીં. તમને તમારા માતૃત્વ સંબંધી તરફથી ચિંતાજનક સમાચાર મળશે. તમને તમારા વિરોધીઓ તરફથી વિરોધનો સામનો કરવો પડશે. સત્તાવાળાઓ સાથે દલીલ ટાળો. કોઈપણ બાબતની ચિંતા કરવાથી તમારા સ્વાસ્થ્ય પર પ્રતિકૂળ અસર પડશે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે કોઈપણ પ્રકારના વિવાદ કે ચર્ચાથી દૂર રહેવું જોઈએ. તમારા આક્રમક સ્વભાવથી સંઘર્ષ થઈ શકે છે. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ થવાની સંભાવના છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. કોઈ પ્રિયજનને મળવાથી આનંદ થશે. પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ શક્ય છે. વ્યવસાય માટે દિવસ સામાન્ય છે. નોકરી કરતા લોકોને પણ લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. બેદરકારી તમને સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે માનસિક થાક અનુભવશો. તમે થોડા વધુ ભાવનાશીલ રહેશો. તમે વિચારોથી પરેશાન થઈ શકો છો. રોકાણ ખોટી જગ્યાએ હોઈ શકે છે, તેથી કોઈ એજન્ટના પ્રભાવથી બચો. તમે તમારી માતા અને પત્નીના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમારા બોયફ્રેન્ડ અથવા ગર્લફ્રેન્ડ સાથે વિવાદ થવાની પણ શક્યતા છે. તમારે કામ પર મૌન રહેવું જોઈએ. આજનો દિવસ મુસાફરી માટે અનુકૂળ નથી. ઊંઘના અભાવે તમે થાક અનુભવશો. કૌટુંબિક અને મિલકતના મામલામાં સાવધાની રાખો. દિવસને ધીરજથી પસાર કરો.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ શુભ છે. તમે આખો દિવસ ખુશ રહેશો. તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે તમે કોઈ નવા વ્યક્તિને મળી શકો છો. તમારું પારિવારિક જીવન ખુશીઓથી ભરેલું રહેશે. તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા થશે. નાણાકીય લાભ અને નસીબમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. મિત્રો સાથે બહાર ફરવા જવાનું તમને ગમશે. કામમાં સફળતા મળશે. રોકાણ માટે તમે આયોજન કરી શકશો. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ, દિવસ સરેરાશ છે.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમારું મન દ્વિધામાં રહેશે. નાણાકીય મોરચે દિવસ સામાન્ય છે. વધુ પડતા ખર્ચ ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. પરિવારમાં કોઈ વ્યક્તિ સાથે કોઈ મુદ્દા પર તમારો વિવાદ થઈ શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે જૂના વિવાદો ફરી ઉભા થઈ શકે છે. નોકરીમાં રહેલા લોકો અધૂરા કામને કારણે હતાશ અનુભવશે. આજે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા અથવા કંઈક નવું શરૂ કરવા અંગે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળવું તમારા માટે સારું રહેશે. ઘરે અથવા વ્યવસાય ક્ષેત્રે ઘણો કામનો બોજ રહેશે. તણાવને કારણે તમે અસ્વસ્થ અનુભવશો. ધ્યાન અને તમારું મનપસંદ સંગીત સાંભળવાથી તમને આરામ મળશે.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમે દિવસની શરૂઆત ભક્તિ અને ભગવાનના સ્મરણથી કરી શકો છો. પારિવારિક વાતાવરણ ખૂબ સારું રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સામાન્ય રહેશે. કેટલાક જૂના મતભેદો દૂર થતાં તમે ખુશ થશો. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળી શકો છો, જે આનંદ લાવશે. તમારું કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં નફો મળી શકે છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. જોકે, વાહન ચલાવતી વખતે સાવધાની રાખો.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે નાણાકીય વ્યવહારોમાં ખૂબ કાળજી રાખો. કોઈને પૈસા ઉધાર આપવાનું ટાળો. તમને કોઈ એવી વસ્તુનો ડર રહેશે, જે તમને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં રોકશે. તમે તમારા સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમે ખોટી જગ્યાએ રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ થઈ શકે છે. અકસ્માત ટાળવા માટે તમારે સાવચેત રહેવાની જરૂર પડશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમારે તમારા પ્રિયજનની લાગણીઓનો આદર કરવાની જરૂર પડશે. વ્યવસાય માટે આજનો દિવસ સામાન્ય છે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમને સમાજમાં વિશેષ પ્રતિષ્ઠા મળશે. તમે સામાજિક કાર્યક્રમોમાં ભાગ લઈ શકશો. તમને મિત્રો અને વડીલો તરફથી નોંધપાત્ર સહયોગ મળશે. એક નવું નેટવર્ક બનશે. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં તમારી આવક વધશે. તમને તમારી પત્ની અને બાળકોથી પણ ફાયદો થશે. લગ્ન માટે યોગ્ય લોકો માટે આ સારો સમય છે. સંબંધ અંતિમ બનવાની શક્યતા છે. તમે આજે પ્રવાસનું પણ આયોજન કરી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ ખૂબ જ સારો સમય છે.