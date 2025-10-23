આ રાશિના જાતકો માટે સારા સમાચાર, નાણાકીય લાભ મળશે
આજે તુલા રાશિમાં ચંદ્ર હોવાથી, આ રાશિના જાતકો માટે બધા અધૂરા કાર્ય ઝડપથી પૂર્ણ થશે. વિગતવાર વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : October 23, 2025 at 7:32 AM IST
અમદાવાદ : આજે 23 ઓક્ટોબર, ગુરુવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ તુલા રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં છે. તમને સમાજ અને સામાન્ય લોકો તરફથી ઘણું માન મળશે. તમને નાણાકીય લાભ પણ થઈ શકે છે. તમારું કુટુંબ અને વૈવાહિક જીવન ખુશી અને સંતોષથી ભરેલું રહેશે. તમે વાહનની વૈભવીતાનો આનંદ માણશો અને પ્રિયજનો સાથે પ્રેમભર્યા ક્ષણો વિતાવશો. બપોર પછી, તમારા વિચારો વધુ તીવ્ર બનશે અને તમે અન્ય લોકો પર પ્રભુત્વ મેળવવાનો પ્રયાસ કરશો. તમે બૌદ્ધિક કાર્યક્રમોમાં ભાગ લઈ શકશો, પરંતુ હાલમાં સરળ વર્તન અપનાવવું મહત્વપૂર્ણ છે. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના વ્યવસાયમાં નફો મેળવી શકશે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં છે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે તમારા કામ સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. તમને નાણાકીય લાભ મળશે. જે લોકો બીમાર છે તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. તમારા માતૃ પક્ષ તરફથી તમને સારા સમાચાર મળશે. સાથીદારો તમને ઓફિસમાં મદદ કરશે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. વ્યવસાયિક લોકો માટે દિવસ સામાન્ય છે. વધુ પડતા નફાથી લલચાશો નહીં. પરિવારના સભ્યો બપોર પછી સારો સમય પસાર કરશે.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. બૌદ્ધિક ચર્ચા માટે આ સારો દિવસ નથી. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતા કરતા રહેશો. બપોર પછી, ઘરનું વાતાવરણ ખુશ અને શાંતિપૂર્ણ રહેશે. તમે આજે ખુશ અનુભવશો. તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થશે. વ્યવસાયમાં તમને સાથીદારો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમને આર્થિક લાભ થશે અને કામમાં સફળતા મળશે. તમારે આજે બહાર જવાનું અને બિનજરૂરી મુસાફરી કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ઘરમાં છે. સવારે થોડી ચિંતાને કારણે તમે થોડા હતાશ અનુભવશો. જેના કારણે તમે શારીરિક રીતે અસ્વસ્થ અનુભવશો. આજનો દિવસ મુસાફરી માટે અનુકૂળ નથી. તમને જમીન અને વાહન સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. બપોર પછી, તમે સુખ અને શાંતિનો અનુભવ કરશો. તમારી સાથે મિત્રો રહેશે. તમે શારીરિક રીતે તાજગી અનુભવશો. આજે તમે કંઈક વધારે વિચારશો. તમારે લોકો સાથે મેળ ખાવો પડશે. તમને ભેટ પણ મળી શકે છે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ઘરમાં છે. તમે આજે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાના પ્રયાસો શરૂ કરી શકો છો. ભાગીદારીના કાર્યથી લાભ થશે. નાણાકીય લાભની પ્રબળ સંભાવના છે. વ્યાજ, દલાલી વગેરેથી આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. આ આવક નાણાકીય મુશ્કેલી દૂર કરશે. સારા કપડાં અને સારો ખોરાક તમને ખુશ રાખશે. ટૂંકી યાત્રા અથવા મુસાફરીની સંભાવના છે. મિત્રો સાથે મુલાકાત આનંદપ્રદ રહેશે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં છે. કપડાં કે ઘરેણાં ખરીદવા તમારા માટે રોમાંચક અને આનંદપ્રદ રહેશે. કલામાં તમારી રુચિ વધશે. મુશ્કેલ વ્યવસાયિક કાર્ય પૂર્ણ થવાથી તમારા હૃદયમાં આનંદ આવશે. કાર્યકારી વ્યાવસાયિકોને પણ સમય અનુકૂળ લાગશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. પ્રેમ માટે આજનો દિવસ સકારાત્મક છે. વિદ્યાર્થીઓ રમતગમત અથવા કલા અને સાહિત્યમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરશે.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિમાંથી પ્રથમ ભાવમાં છે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. તમારે સ્થાયી મિલકતના મામલાઓમાં ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર પડશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. ખાતરી કરો કે કોઈ પારિવારિક વિવાદ ન થાય. બપોર પછી તમે સ્વસ્થ અનુભવશો. તમારી ઉર્જા ઉચ્ચ રહેશે, જેનાથી તમે સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો. તમે આજે તમારા લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ છે.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિમાંથી બારમા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે અનુકૂળ છે. તમારા ઘરેલું જીવનમાં ચાલી રહેલી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ આવી શકે છે. તમને સ્થાયી મિલકત સંબંધિત કામમાં સફળતા મળી શકે છે. ભાઈ-બહેનો સાથેના તમારા સંબંધોમાં પ્રેમ રહેશે. બપોર પછી, કામ પર પ્રતિકૂળતા વધશે. તમે શારીરિક અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ કરશો. સામાજિક ક્ષેત્રમાં તમને બદનામીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. નાણાકીય નુકસાન થવાની શક્યતા છે.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં છે. તમે રોમાંસના સુખદ ક્ષણોનો આનંદ માણશો. આ દિવસ નાણાકીય, સામાજિક અને કૌટુંબિક બાબતો માટે સારો છે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં ખુશી અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે અને મુસાફરીની પણ શક્યતા છે. આવકના નવા સ્ત્રોત વધશે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ અને નફો થઈ શકે છે. અપરિણીત યુગલોની સગાઈ થઈ શકે છે. શુભ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપવા માટે યોજનાઓ બનાવવામાં આવશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકશો. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર રહેશે.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં છે. વ્યવસાયમાં સંપત્તિ, સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમે વ્યવસાયિક હેતુઓ માટે અને સંગ્રહ હેતુઓ માટે મુસાફરી કરશો. આ નફાકારક રહેવાની સંભાવના છે. તમને સરકાર, મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી લાભ થશે. તમે તમારા ઘરેલું જીવનમાં આનંદનો અનુભવ કરશો. લાંબા સમયથી ચાલતા કૌટુંબિક વિવાદોનો ઉકેલ આવી શકે છે. તમારા બાળકની પ્રગતિ તમને સંતોષની ભાવના લાવશે. આજે તમારી આવક અને ખર્ચાઓ અસંતુલિત રહેશે. તમે પરિવારની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. તમે નવા ઘરેણાં પણ ખરીદી શકો છો.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં છે. ધાર્મિક અને સામાજિક કાર્યમાં પૈસા ખર્ચ થશે. સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે વિવાદ શક્ય છે. વાહન ચલાવતી વખતે અથવા કોઈપણ નવી સારવાર શરૂ કરતી વખતે તમારે સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. બપોર પછી, બધા કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ઓફિસમાં તમારો પ્રભાવ વધશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે. માનસિક શાંતિ પ્રબળ રહેશે. પરિવાર સાથે સમય ખુશીથી પસાર થશે.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં છે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. ઉદ્યોગપતિઓને બાકી ભંડોળ પ્રાપ્ત થશે. તમારે આજે શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે વધુ મહેનત કરવી પડશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. ખર્ચ વધુ રહેશે. નિયમો વિરુદ્ધ કાર્ય કરવાથી મુશ્કેલી થઈ શકે છે. આધ્યાત્મિક વિચારો અને વર્તન તમને ખોટા માર્ગે જતા અટકાવશે. બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે. તમારા સકારાત્મક વિચાર તમને યોગ્ય કાર્ય કરવા માટે પ્રેરણા આપશે.