આજે આ રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકશે, અન્ય રાશિઓ વિશે જાણો
આજે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, આનાથી ઘણા લોકો પ્રભાવિત થશે. વિગતવાર વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : October 16, 2025 at 7:45 AM IST
અમદાવાદ : આજે 16 ઓક્ટોબર, ગુરુવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ કર્ક રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમારે આજે સાવધાનીપૂર્વક આગળ વધવાની જરૂર છે. તમારી આસપાસના લોકો સાથે વિવાદ શક્ય છે. તમે શારીરિક અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ કરશો. અનિદ્રા તમારા સ્વાસ્થ્યને બગાડી શકે છે. બૌદ્ધિક ચર્ચા આનંદ લાવી શકે છે, પરંતુ આજે આવી ચર્ચા ટાળો. આજે મુસાફરી મુલતવી રાખો. તમારે કામ પર તમારા બધા કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. આજે તમે જે પૂર્ણ કરી શકો છો તે જ કરો. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે ભાવનાત્મક બંધનનો અનુભવ કરશો. તમારા કાર્ય દિવસ દરમિયાન પૂર્ણ થશે. તમારા ભાઈ-બહેનોથી તમને ફાયદો થશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશીનો અનુભવ કરશો. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. બપોર પછી પરિસ્થિતિ પ્રતિકૂળ થઈ શકે છે. ખર્ચ વધારે રહેશે. કોઈ કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળતાથી બદનામી થશે. આજે ધીરજ રાખો.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં હશે. આજે સવારે, તમે ગુસ્સે થશો. તમે શારીરિક રીતે અસ્વસ્થ અને માનસિક રીતે ચિંતા અનુભવશો. પરિણામે, તમે કોઈપણ કાર્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. પૈસાનો બગાડ થશે. વિદ્યાર્થીઓ અપેક્ષિત પરિણામ પ્રાપ્ત કરી શકશે નહીં. બપોર પછી તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળી શકો છો. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય બનશે. ભાઈ-બહેનો સાથે પ્રેમ વધશે. ભાગ્યની તકો ઊભી થશે. કાર્યમાં સફળતા તમારા ઉત્સાહને વધારશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ આનંદ અને ખુશીથી ભરેલો રહેશે. તમે વધુ સંવેદનશીલ રહેશો. તમારી કેટલીક ચિંતા દૂર થઈ શકે છે. પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે મુલાકાત સુખદ રહેશે. તમારું પ્રેમ જીવન સંતોષકારક રહેશે. જોકે, તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. સાંજે નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરી શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમે ધ્યાન અથવા તમારા મનપસંદ સંગીત દ્વારા તમારી જાતને શાંત કરવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો. તમારા ગુસ્સાને કાબુમાં રાખો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. પ્રિયજનો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. આવક કરતાં ખર્ચ વધુ રહેશે. દિવસ થોડી મૂંઝવણમાં પસાર થશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બપોર તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે. તમે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. કામ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજના પર કામ કરી શકો છો. તમે પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત કરશો. થોડો નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી 11 મા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. તમે શારીરિક અને માનસિક સુખ અને શાંતિનો અનુભવ કરશો. વ્યવસાયિક વાતાવરણ પણ અનુકૂળ રહેશે. બપોર પછી તમારી માનસિક સ્થિતિ અનિર્ણાયક રહેશે, જે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાની તમારી ક્ષમતામાં અવરોધ ઉભો કરશે. આજે તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. કોર્ટના મામલાઓ સંબંધિત નિર્ણય લેતી વખતે સાવધાની રાખો. પૈસા અને પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થવાની શક્યતા છે.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. તમને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ રહેશે અને કોઈ દેવતાના દર્શનથી લાભ થશે. વિવિધ ક્ષેત્રોમાંથી લાભ મળી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને તેમના ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રોત્સાહન મળશે. પ્રમોશનની શક્યતા છે, અને લાંબા સમયથી ચાલતી ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ શકે છે. પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે મુલાકાત શક્ય છે. મુસાફરીની યોજના બની શકે છે. લગ્નયોગ્ય યુવાનો લગ્ન કરી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ પણ આ સમય ફાયદાકારક છે.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે સારો છે. નોકરી કરતા લોકો તેમના લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકશે. વ્યવસાયમાં નફો જોવા મળી શકે છે. ભાગીદારીનું કામ સફળ થશે. તમારા પિતા તરફથી નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે. આજે પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે ફરવા જવાની યોજના બની શકે છે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન ઉત્સાહ લાવશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય સારો છે, પરંતુ તમારે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમે કોઈ બાબતમાં દોષિત અનુભવી શકો છો. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ ટાળો. બપોર પછી તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થવાની સંભાવના છે. કૌટુંબિક મુશ્કેલીઓ પણ ઓછી થશે. ધાર્મિક સ્થળની યાત્રા શક્ય છે. ભગવાનનું નામ અને આધ્યાત્મિકતાનું સ્મરણ કરવાથી તમારા મનમાં શાંતિ આવશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય ફાયદાકારક છે.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મિત્રો સાથે આનંદનો રહેશે. તમે મનોરંજન પ્રવૃત્તિનો આનંદ માણશો. ભાગીદારી ફાયદાકારક રહેશે. સુખદ યાત્રાની શક્યતા રહેશે. તમને વ્યવસાયમાં પણ ફાયદો થશે, પરંતુ બપોર પછી, તમે કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેશો. પરિવારમાં તકરાર થઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષનો અભાવ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ પણ તેમના અભ્યાસ અંગે ચિંતિત હોઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સંપૂર્ણપણે શુભ રહેશે. ઉદ્યોગપતિઓને અનુકૂળ રહેશે. તમે કામ પર તમારા કામ સમયસર પૂર્ણ કરવા માટે દરેક પ્રયાસ કરશો. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરશો. તમને તમારા માતા-પિતાના આશીર્વાદ મળશે. ઘરમાં ખુશ વાતાવરણ રહેશે. અપરિણીત લોકો લગ્નની ચર્ચા કરી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ મનોરંજનમાં રસ લેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ દિવસ સકારાત્મક છે.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. થોડી અશાંતિ રહેશે. કોઈ કારણસર અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ થશે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ નબળું રહેશે. તેથી, આજે સવારે તમે કામ પર કોઈપણ વસ્તુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. આ સમય દરમિયાન કોઈની સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. બપોર પછી, તમારું ઘર આનંદ અને શાંતિથી ભરાઈ જશે. તમે કામ પર સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમે તમારા પરિવાર સાથે સમય વિતાવવાનો આનંદ માણશો. વ્યવસાય નાણાકીય લાભ લાવશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે.