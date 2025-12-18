મીન રાશિના જાતકો આજે સાવધ રહો, અને દલીલો ટાળો
નકારાત્મકતાને તમારા પર હાવી ન થવા દો, માનસિક દ્વિધા ભયનું કારણ બની શકે છે. વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : December 18, 2025 at 7:37 AM IST
અમદાવાદ : આજે 18 ડિસેમ્બર, ગુરુવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમારું ધ્યાન આધ્યાત્મિકતા પર વધુ રહેશે. તમે રહસ્યોથી ભરેલા ગૂઢ વિજ્ઞાન તરફ પણ ઝુકાવ રાખશો. ઊંડા ચિંતન તમને એક અનોખો અનુભવ આપશે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી તમને ઘણા મતભેદો ટાળવામાં મદદ મળશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સામાન્ય રહેશે. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. આજે કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. નોકરી કરતા લોકોને સમયસર પોતાનું કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. તમે તેમની સાથે રોમેન્ટિક ક્ષણો વિતાવશો. તમે કૌટુંબિક અથવા સામાજિક કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપી શકો છો. મુસાફરીની શક્યતા છે. તમે આનંદ માણવામાં સમય પસાર કરી શકશો. તમે ખુશીનો અનુભવ કરશો. સમાજમાં તમને માન-સન્માન મળશે. તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરી શકશે. ભાગીદારીમાં લાભ થશે. નાણાકીય લાભ પણ પ્રાપ્ત થશે. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. નોકરી કરતા લોકોને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે તમારા નામ અને કાર્યમાં સફળતા મેળવશો. તમારા ઘર અને પરિવારમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. તમારું શરીર અને મન સ્વસ્થ રહેશે. નાણાકીય લાભ પણ થવાની સંભાવના છે. તમારા પૈસા યોગ્ય રીતે ખર્ચ થશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્ય હવે પૂર્ણ થશે. કામ પર તમારી કાર્યપદ્ધતિની પ્રશંસા થશે. તમે સ્પર્ધામાં સફળ થશો. તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખો. તમને સ્વાસ્થ્ય સુધારણાથી લાભ થશે.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે શારીરિક રીતે અસ્વસ્થ અને માનસિક રીતે ચિંતિત રહેશો. નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરશે. તમને પેટમાં દુખાવો થઈ શકે છે. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ થવાની શક્યતા છે. પ્રેમીઓ વચ્ચેના વિવાદો સંઘર્ષ તરફ દોરી શકે છે. કોઈ નવી વ્યક્તિ પ્રત્યે આકર્ષણ તમારા માટે મુશ્કેલી લાવી શકે છે. નવું કામ શરૂ કરવાનું કે મુસાફરી કરવાનું ટાળો. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. આજે કામ પર ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. નકારાત્મક વિચારોને કારણે તમે હતાશ અનુભવશો. તમારું મન અસ્વસ્થ રહેશે. ઘરમાં વાતચીત ઓછી થશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તેમની સાથે વૈચારિક મતભેદ હોઈ શકે છે. આજે જમીન સંબંધિત કોઈપણ દસ્તાવેજો પર હસ્તાક્ષર કરતા પહેલા દસ્તાવેજોને કાળજીપૂર્વક વાંચવાનું ભૂલશો નહીં. નોકરી કરતા લોકો કોઈ બાબતમાં ચિંતિત હોઈ શકે છે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે શારીરિક તાજગી અને ખુશીનો અનુભવ કરશો, જે તમારા મનને શાંત રાખશે. તમે કાર્યમાં પણ સફળતા મેળવશો. પરિવાર અને પ્રિયજનો સાથેના સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. તમને તેમનો સહયોગ મળશે. તમને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં સફળતા મળશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે. તમારું પ્રેમ જીવન સંતોષકારક રહેશે. તમે વ્યવસાયમાં લાભની અપેક્ષા રાખી શકો છો.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. માનસિક મૂંઝવણને કારણે કોઈપણ નિર્ણય લેવામાં મુશ્કેલી પડશે. આજનો દિવસ કોઈપણ નવું કે મહત્વપૂર્ણ કાર્ય શરૂ કરવા માટે સારો નથી. કોઈના ગેરવર્તનથી તમને દુઃખ થવાની શક્યતા છે. જીદ છોડી દેવાથી સકારાત્મક પરિણામો મળશે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ ટાળો. તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરો. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો. નાણાકીય લાભ શક્ય બનશે. હજી સુધી કોઈ રોકાણ યોજના ન બનાવો.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદનો રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક ખુશીનો અનુભવ કરશો. પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત સફળ અને આનંદપ્રદ રહેશે. તમને કોઈ સારા સમાચાર મળશે. મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી ભેટ પ્રાપ્ત કરવામાં તમને આનંદ થશે. તે એક સુખદ સફર રહેશે. લગ્ન જીવન સુમેળભર્યું રહેશે. સામાન્ય રીતે, આખો દિવસ ખુશીમાં પસાર થશે.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. અકસ્માતનો ભય રહેશે. બધી બાબતોમાં સાવધાની રાખો. તમે અચાનક કોઈ વસ્તુ પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. તમે થોડા આક્રમક બની શકો છો. બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ રહેશો. મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટ મળવાની શક્યતા છે. પારિવારિક વાતાવરણ આનંદદાયક રહેશે. નોકરી કરતા લોકોને કોઈ કામમાં કોઈ સમસ્યા નહીં થાય. વ્યવસાયમાં નફો થવાની શક્યતા છે. જોકે, આજે બધા પ્રયત્નોમાં સાવધાની રાખો.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ કાર્ય, વ્યવસાય અને સમાજના તમામ ક્ષેત્રોમાં ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમે સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરશો. તમને શુભ પ્રસંગમાં હાજરી આપવાની તક મળશે. તમને પરિવારના સભ્યો તરફથી ખાસ લાભ મળી શકે છે. લગ્ન માટે લાયક લોકો સંબંધને અંતિમ સ્વરૂપ આપી શકે છે. મુસાફરીની પણ શક્યતા છે. જોકે, તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખો.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમારા બધા કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમે ખુશીનો અનુભવ કરશો. આ તમારા નોકરી કે વ્યવસાય માટે સારો સમય છે, અને તમને સફળતા મળશે. વડીલો અને ઉપરી અધિકારીઓનો સહયોગ તમારી ચિંતા ઘટાડશે. તમારા લગ્ન જીવનમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. આવક વધશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને બઢતી મળવાની શક્યતા છે. આજે તમને તમારા પ્રેમ જીવનમાં ખાસ સફળતા મળશે. નવા સંબંધની શરૂઆત પણ થઈ શકે છે.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. તમારે નકારાત્મકતાને તમારા પર હાવી ન થવા દેવાનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર રહેશે. માનસિક મૂંઝવણ તમને ડર અનુભવશે. તમને સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ ચાલુ રહેશે. તમારે કામ પર ઉપરી અધિકારીઓ સાથે સાવચેત રહેવાની જરૂર રહેશે. વિવાદ થવાની સંભાવના છે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. વિરોધીઓ તમારા માર્ગમાં અવરોધો ઉભા કરી શકે છે. આજે કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળો.
