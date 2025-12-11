આ રાશિના જાતકોએ ગુસ્સાથી બચવું, વડીલોની સલાહ માનો
આજે ચંદ્ર પણ સિંહ રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, તમારી કાર્યશૈલીની પ્રશંસા થશે. વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : December 11, 2025 at 7:58 AM IST
અમદાવાદ : આજે 11 ડિસેમ્બર, ગુરુવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ સિંહ રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. તમે શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતાનો અનુભવ કરશો. સખત પ્રયત્નો છતાં સફળતા ન મળવાથી નિરાશા ઊભી થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકો કામના ભારણને કારણે થોડો તણાવ અનુભવી શકે છે. બાળકો વિશે ચિંતા ઊભી થશે. પેટ સંબંધિત બીમારીઓ તમને પરેશાન કરી શકે છે. મુસાફરીમાં અવરોધ આવી શકે છે. સરકારી કામમાં સફળતા અપેક્ષિત છે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને વધુ મહેનત કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે મજબૂત આત્મવિશ્વાસ અને અટલ મનોબળ સાથે બધા કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશો. આનાથી તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ થશે. તમને તમારા પિતા અથવા પૂર્વજોની મિલકતમાંથી લાભ થશે. સરકાર અથવા તેમના ભાગીદારો સાથે નાણાકીય વ્યવહાર ફાયદાકારક રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં સારું પ્રદર્શન કરશે. કલાકારોને રમતગમત અને કલામાં તેમની પ્રતિભા દર્શાવવાની તક મળશે. બાળકોના કાર્ય માટે ખર્ચ થશે. તમારું પ્રેમ જીવન સકારાત્મક રહેશે.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આ દિવસ તમારા માટે સારો અને નફાકારક રહેશે. મિત્રો, સંબંધીઓ અને પડોશીઓ સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે. તમે નાણાકીય બાબતોમાં સાવધ રહેશો. જો તમે રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આજે સાવધ રહો. તમારા ચંચળ મનને કારણે તમારા વિચારો વારંવાર બદલાશે. તમારા શરીર અને મનમાં તાજગીનો અભાવ રહેશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ સારો દિવસ છે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. આ આનંદ, ખુશી અને નસીબમાં વધારો કરવાનો દિવસ છે.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. તમે કોઈ બાબતમાં પસ્તાવો અનુભવશો. તમે જે પણ કરો છો, તમને તેમાં સંતોષ મળશે નહીં. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. તમારી જમણી આંખમાં સમસ્યા થવાની શક્યતા છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારી માનસિક સ્થિતિ નકારાત્મક રહેશે. કાર્યસ્થળ પર તમારું કાર્ય અધૂરું રહી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મળશે નહીં. આજે કોઈપણ અનૈતિક વૃત્તિઓ ટાળો. તમારા ખર્ચ પર સંયમ રાખો.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારા પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. તમે કોઈપણ કાર્ય અંગે આત્મવિશ્વાસ સાથે ઝડપી નિર્ણય લઈ શકશો. કામ પર તમારી કાર્યનિષ્ઠાની પ્રશંસા થશે. તમને તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી ટેકો મળશે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. બપોર પછી, તમે ગુસ્સે થશો અને તમારું વર્તન આક્રમક રહેશે. આ વૃત્તિને નિયંત્રિત કરો. તમને માથાનો દુખાવો અને પેટની સમસ્યાનો અનુભવ થઈ શકે છે. વૈવાહિક જીવન સુમેળભર્યું રહેશે. તમારે તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ મેળવવા માટે વધારાના પ્રયત્નો કરવા પડી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ કરશો. અહંકાર કોઈની સાથે ઝઘડો કરી શકે છે. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ નિકટવર્તી રહેશે. વૈવાહિક જીવન મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકે છે. માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમારે બહાર જવાનું કે બહાર ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. તમને ગૌણ કર્મચારીઓ અને નોકરચાકર સાથે સમસ્યાનો અનુભવ થઈ શકે છે. કામ પર તમારું કામ પણ સમયસર પૂર્ણ ન થઈ શકે. મોટાભાગે મૌન રહો અને ધીરજથી દિવસ પસાર કરો.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આ દિવસ તમારા માટે શુભ અને લાભદાયી છે. તમે મિત્રો સાથે મળવાનો કે મુસાફરી કરવાનો આનંદ માણશો. પરિવારમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. તમે તમારા પુત્ર અને પત્ની તરફથી ખુશી અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં આવક વધશે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિની તકો મળશે. અપરિણીત યુગલોને કાયમી સંબંધ મળી શકે છે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં ઉત્તમ વૈવાહિક આનંદનો અનુભવ કરશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય છે, પરંતુ તમે અભ્યાસ સિવાયની પ્રવૃત્તિ પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. તમે પારિવારિક જીવનનું મહત્વ સમજી શકશો. ઘરમાં આનંદ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. તમારા બધા કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ઉદ્યોગપતિઓને તેમના વ્યવસાયમાં સારી તકો મળશે. આવક વધશે. નોકરીમાં રહેલા લોકો માટે પ્રગતિનો માર્ગ ખુલશે. તમને ઉપરી અધિકારીઓ અને વડીલો તરફથી ટેકો અને પ્રોત્સાહન મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારા બાળકો તરફથી તમને સંતોષ મળશે. તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં રોમાન્સ છવાઈ જશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈપણ યાત્રા મુલતવી રાખવી તમારા હિતમાં રહેશે. તમે થાક અનુભવશો, તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું અસ્થિર રહેશે અને તમારું મન ચિંતિત રહેશે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતા કરી શકો છો. વ્યવસાયમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડશે. એવું લાગશે કે નસીબ તમારા પક્ષમાં નથી. જોખમી વિચારો ટાળો. કામમાં સફળતા મેળવવા માટે તમારે વધારાના પ્રયત્નો કરવાની જરૂર પડશે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વિવાદ શક્ય છે. ધીરજથી દિવસ પસાર કરો. તમારા પોતાના કામમાં ધ્યાન રાખીને, તમે વિવાદોથી બચી શકશો.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારા કાર્યાલય અને વ્યવસાયમાં પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે. તમે તમારા કાર્યાલયનું કામ સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. તમને વ્યવસાય અથવા સામાજિક કાર્ય માટે બહાર જવાની તક મળી શકે છે. તમારી ખાવાની આદતો અને મુસાફરીનું ધ્યાન રાખો. અણધાર્યા ખર્ચાઓ થવાની શક્યતા છે. ભાગીદારો સાથે આંતરિક મતભેદો વધશે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કેટલીક ચિંતા થઈ શકે છે. ઘૂંટણમાં દુખાવો થઈ શકે છે. નકારાત્મક વિચારોને દૂર રાખો. આજે નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમારું મનોબળ મજબૂત અને આત્મવિશ્વાસ ઊંચો રહેશે. પરિણીત યુગલો વચ્ચે રોમાન્સ પ્રબળ રહેશે. તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક વિચારો સાથે આગળ વધશો. તમે મિત્રોને મળશો. ટૂંકી યાત્રા અથવા આનંદપ્રદ યાત્રાની શક્યતા છે. સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને નવા કપડાં તમારા મનમાં આનંદ લાવશે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. તમે વાહનની વૈભવીતાનો આનંદ માણશો. ભાગીદારી ફાયદાકારક રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પ્રત્યે ગંભીર રહેશે.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ દિવસ છે. તમે આત્મવિશ્વાસ રાખશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય ખૂબ સારું રહેશે. મનમાં તાજગીને કારણે, તમે તમારા કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. ઘરમાં શાંતિ અને આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમે તમારા રોજિંદા કાર્ય સારી રીતે કરી શકશો. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. તમે ઉત્સાહિત રહેશો. આજે તમારે ગૌરવ અને નમ્રતાથી વાત કરવી જોઈએ. મહિલાઓને તેમના માતા-પિતાના ઘરેથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમને સાથીદારો અને નોકરોનો સહયોગ મળશે.
