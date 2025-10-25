આ રાશિના લોકોએ નવું કાર્ય ટાળવું જોઈએ, સાવધાની રાખવી...
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોએ આજે મુસાફરી કરવાનું ટાળવું જોઈએ, સાવધાની સાથે દિવસ પસાર કરો. વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : October 25, 2025 at 7:32 AM IST
અમદાવાદ : આજે 25 ઓક્ટોબર, શનિવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે સાંસારિક બાબતોથી દૂર રહેશો અને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં વ્યસ્ત રહેશો. ઊંડી વિચારસરણી તમને દરેક પડકારમાંથી બહાર નીકળવામાં મદદ કરશે. આજે તમે રહસ્યમય બાબતો તરફ વધુ આકર્ષિત થશો. આધ્યાત્મિક સફળતા પ્રાપ્ત થવાની પણ શક્યતા છે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી તમને મુશ્કેલી ટાળવામાં મદદ મળશે. છુપાયેલા દુશ્મનોથી સાવધ રહો. આજે નવું કાર્ય શરૂ ન કરો. અણધાર્યા નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારું કાર્ય સમયસર પૂર્ણ થશે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ છે. તમે શારીરિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમે માનસિક સુખનો અનુભવ કરશો. તમે પરિવાર અને નજીકના લોકો સાથે વધુ સમય વિતાવશો. તમને તમારા સામાજિક જીવનમાં સફળતા અને ખ્યાતિ મળશે. વિદેશ કે દૂરથી સારા સમાચાર મળવાની શક્યતા છે. વૈવાહિક જીવન મધુર રહેશે. તમે વૈવાહિક આનંદનો આનંદ માણશો. અણધાર્યા નાણાકીય લાભ થશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મકતા રહેશે.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા પરિવારનું વાતાવરણ આનંદદાયક રહેશે. તમે શારીરિક ઉત્સાહ અને માનસિક સુખનો અનુભવ કરશો. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થવાથી તમારી ખુશીમાં વધારો થશે. કાર્યસ્થળનું વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. બપોર પછી, તમારું ધ્યાન મનોરંજન પર કેન્દ્રિત થઈ શકે છે. તમને મિત્રો અને પરિવાર સાથે બહાર જવાની તક મળશે. તમને માન-સન્માન મળી શકે છે. આ તમારા માટે ફાયદાકારક સમય છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે થોડી સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ સારો દિવસ નથી. માનસિક અશાંતિ અને ચિંતા તમારા મન પર હાવી રહેશે. તમે કોઈ વાતને લઈને ચીડિયા થઈ શકો છો. પેટમાં દુખાવો અને અપચોથી પરેશાન રહેશો. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ થઈ શકે છે. કોઈ પ્રિય મિત્ર તમને દુઃખ પહોંચાડી શકે છે. આજે કોઈપણ યાત્રાની યોજના મુલતવી રાખો.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આનંદદાયક રહેશે. તમે વધુ કલ્પનાશીલ રહેશો. તમને સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં મૌલિક કવિતા લખવાની પ્રેરણા મળશે. કોઈ પ્રિય મિત્ર સાથે મુલાકાત શુભ અને ફળદાયી રહેશે. પરિણામે, તમે આખો દિવસ ખુશ રહેશો. તમને તમારા બાળકની પ્રગતિના સમાચાર મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ ખૂબ જ સારો સમય છે. તમે આજે દાન કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેશો.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે પ્રતિકૂળતા માટે તૈયાર રહેવાની જરૂર પડશે. તમે તમારા સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. આજે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. વિદ્યાર્થીઓ માટે અભ્યાસ માટે સમય અનુકૂળ નથી. તમને વાહનો અને સ્થાવર મિલકત સંબંધિત કેટલીક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ખર્ચ પણ થવાની શક્યતા છે.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું મનોબળ ઓછું રહેશે. કોઈ પણ નિર્ણય લેવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. આજે નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું કે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ શક્ય છે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારા સ્વભાવમાં કઠોર બનવાનું ટાળો. નોકરી કરતા લોકો ચિંતિત થઈ શકે છે. વ્યવસાયી લોકો માટે દિવસ સામાન્ય રહેશે. વધુ પડતા નફાની લાલચ ટાળો.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી છે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રાખો. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી પરિવારમાં સુખ અને શાંતિ જાળવવામાં મદદ મળશે. નકારાત્મકતા તમારા વિચારોમાં વ્યાપી જશે, તેને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરો. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં ખર્ચ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય બહુ અનુકૂળ નથી. કામ પર કોઈ સાથે વિવાદ તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ થોડો મુશ્કેલીભર્યો લાગે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારું વર્તન આક્રમક રહેશે અને તમે ગુસ્સે થશો. કોઈની સાથે ઉગ્ર દલીલ પણ થઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. તમારે તમારા વર્તન અને વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. અકસ્માત ટાળવા માટે સાવચેત રહો. નોંધપાત્ર નાણાકીય ખર્ચ થશે. કોર્ટના મામલાઓમાં સાવધાની રાખો. વિદ્યાર્થીઓએ આજે વધુ મહેનત કરવી પડી શકે છે. બપોર પછી તમે કોઈ બાબતમાં હતાશ અનુભવી શકો છો.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે સાવધાની રાખો. થોડી સફળતા છતાં સખત મહેનત નિરાશા તરફ દોરી જશે. પરિવારમાં કોઈ સાથે વિવાદ થશે. આસપાસનું વાતાવરણ પણ અસ્વસ્થ રહેશે. સ્વાસ્થ્યની ફરિયાદ હોઈ શકે છે. અકસ્માતનો ભય રહેશે. વ્યવસાયિક બાબતોમાં સરકારી દખલગીરી વધશે. કોર્ટના મામલાઓમાં સાવધાનીપૂર્વક પગલાં લો. તમે ધાર્મિક અને સામાજિક કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેશો. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પણ પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે નવા કાર્યો કરશો. ભાગ્ય તમારા પક્ષમાં રહેશે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે. તમને તમારા મિત્રો તરફથી લાભ થઈ શકે છે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે, અને તમને પ્રતિષ્ઠા મળશે. તમને પરિવારના સભ્યો તરફથી સંતોષ અને ખુશી મળશે. મુસાફરી અથવા લગ્ન થવાની સંભાવના છે. તમે શારીરિક અને માનસિક સુખાકારીનો અનુભવ કરશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય છે.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. કાર્યમાં સફળતા અને ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રોત્સાહન તમારા ઉત્સાહને બમણો કરશે. ઉદ્યોગપતિઓ પણ તેમની આવકમાં વધારો અનુભવશે. તમે આજે રોકાણ યોજનાઓ બનાવી શકશો. તમને કોઈ પાસેથી લોન પાછી મળી શકે છે. બાકી રકમ ચૂકવવામાં આવશે. તમને તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી લાભ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. પ્રગતિની તક ઉભી થશે. સરકારી કામમાં લાભ થશે.