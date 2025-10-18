ETV Bharat / spiritual

ધનતેરસ પર આ રાશિઓ પર કૃપા થશે, વાંચો રાશિફળ...

શનિવારે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, ત્યારબાદ તે કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. વાંચો આજનું રાશિફળ...

આજનું રાશિફળ...
આજનું રાશિફળ... (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 18, 2025 at 7:40 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : આજે 18 ઓક્ટોબર, શનિવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ સિંહ રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?

મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં હશે. તમારે તમારા આક્રમક સ્વભાવ અને હઠીલા વર્તનને નિયંત્રિત કરવાની જરૂર છે. સખત મહેનત છતાં ઇચ્છિત સફળતાનો અભાવ ચિંતાનું કારણ બનશે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ નબળું રહેશે. આ મુસાફરી માટે સારો સમય નથી. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. વિચાર્યા વિના પગલાં લેવાથી ફક્ત નુકસાન થશે. તમને સરકારી કામમાં સફળતા મળશે. આજનો દિવસ કાર્યસ્થળમાં ખાસ સફળ નથી.

વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને તમારા પ્રયત્નોમાં સફળતા મળશે. તમારી પાસે મજબૂત મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસ હશે. તમને પિતૃ પક્ષથી લાભ થશે. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસમાં રસ જાળવી શકશે. સરકારી કામમાં સફળતા કે લાભ મેળવશો. બાળકો પર પૈસા ખર્ચ થશે. કલાકારો અને રમતવીરો પોતાની પ્રતિભા સાબિત કરી શકશે. આજે મિલકત સંબંધિત કોઈપણ કાર્ય ટાળો. કોઈ મોટી રોકાણ યોજના ન બનાવો. પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સંયમિત વર્તન રાખો.

મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે દિવસની શરૂઆતથી જ તાજગી અને ઉર્જા અનુભવશો. ભાગ્યની તકો ઊભી થશે. ઝડપથી બદલાતા વિચાર તમને મૂંઝવણમાં મૂકશે. તમે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. મિત્રો, સંબંધીઓ અને પડોશી સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. નોકરીમાં રહેલા લોકો તેમના કામ સરળતાથી પૂર્ણ કરશે. ઉદ્યોગપતિઓનો દિવસ સારો રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ પણ આજનો દિવસ ફાયદાકારક છે.

કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે થોડી નિરાશા અનુભવી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. અહંકાર કોઈની લાગણીને ઠેસ પહોંચાડશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. પૈસા ખર્ચ થશે. અસંતોષની લાગણી તમને ચિંતામાં રાખશે. કોઈપણ ખોટા કામથી દૂર રહો. કામ પર કોઈ સાથે તમારો વિવાદ થઈ શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો અને બહાર ખાવાનું ટાળો.

સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમે આત્મવિશ્વાસ અને ઝડપી નિર્ણયો સાથે કામ પર આગળ વધી શકશો. સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. વાણી અને વર્તનમાં આક્રમકતા અને કોઈની સાથે અહંકારનો ટકરાવ થવાની સંભાવના છે. તમને તમારા પિતા અથવા વડીલો તરફથી લાભ મળશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી તમને ચિંતા કરાવશે. લગ્નજીવનમાં મધુરતાનો અનુભવ થશે. સરકારી કાર્ય ઝડપથી પૂર્ણ થશે. તમે કામ પર નફાકારક રહેશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સામાન્ય છે. શરૂઆતમાં, તમને તમારા અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડશે.

કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. શારીરિક અસ્વસ્થતાની સાથે માનસિક ચિંતા પણ વધશે. તમને આંખમાં દુખાવાની ફરિયાદ થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થશે. કઠોર શબ્દો અને અહંકારના ટકરાવથી દલીલો અથવા વિવાદ થઈ શકે છે. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચાઓ શક્ય છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિને તેમના ગૌણ અધિકારીઓ સાથે સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આજે ફક્ત તમારા પોતાના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. આજે કોર્ટના મામલાઓ મુલતવી રાખવા ફાયદાકારક છે.

તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. વિવિધ ક્ષેત્રોમાં લાભ તમને શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને આનંદ લાવશે. મિત્રો સાથે મુલાકાત, સુંદર સ્થળોની યાત્રા અને પર્યટનનું આયોજન કરવામાં આવશે. તમે તમારા પારિવારિક જીવનમાં સુખ અને શાંતિનો અનુભવ કરશો. તમે મિત્રોને મળશો, અને તમારી આવકમાં વધારો થશે. તમે વૈવાહિક આનંદનો અનુભવ કરશો. અપરિણીત યુગલોને સંબંધ મળવાની શક્યતા છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં એક નવી અને સકારાત્મક શરૂઆત થશે.

વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારા બધા કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં ખુશીનો માહોલ રહેશે. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ થશે. તમને તમારા ઉપરી અધિકારીઓ અને પરિવારના સભ્યો તરફથી લાભ મળશે. તમને નાણાકીય લાભ મળશે. ઉદ્યોગપતિઓને તેમના લોન મળશે. તમારા બાળકોની પ્રગતિ આનંદ લાવશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી લાભ મળશે. નોકરી કરતા લોકોને નવું કામ મળી શકે છે. જોકે, બપોર પછી તમારા મનમાં કોઈ ચિંતા રહી શકે છે.

ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને શારીરિક અસ્વસ્થતા અને થાકનો અનુભવ થશે. તમે માનસિક બેચેનીનો પણ અનુભવ કરશો. મુસાફરીની યોજના મુલતવી રાખવી ફાયદાકારક રહેશે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. તમને લાગશે કે નસીબ તમારા પક્ષમાં નથી. કામ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓનો ક્રોધ ન આવે તેનું ધ્યાન રાખો. વિરોધીઓ સાથે દલીલ ટાળો. વધુ પડતી હિંમત ટાળો. જો શક્ય હોય તો, આજે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.

મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. નકારાત્મક વિચારોને પ્રભુત્વ ન આપવા દો. ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખવાથી ઘણી મુશ્કેલીઓ ટાળી શકાય છે. ભાગીદારો સાથેના સંબંધો બગડશે. અચાનક યાત્રા થઈ શકે છે, જેના માટે ઘણા પૈસાની જરૂર પડી શકે છે. કોઈપણ નવા સંબંધો સ્થાપિત કરવા ફાયદાકારક નથી. તમારા આહાર પર ખાસ ધ્યાન આપો. નહીં તો, તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડશે. વહીવટી કાર્યમાં તમારી કુશળતા સ્પષ્ટ થશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભ પણ થશે.

કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારો દિવસ ખુશ રહેશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે, જેનાથી કોઈપણ કાર્યમાં સફળતા સરળ બનશે. તમારો બેદરકાર સ્વભાવ તમને તાજગી આપશે. નવા લોકો સાથે મળવાની અથવા રોમાંસની શક્યતા વધી શકે છે. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરશો. જાહેર જીવનમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. સ્વાદિષ્ટ ભોજન, કપડાં અને વાહન ખુશી લાવશે. ભાગીદારીથી લાભ થવાની સંભાવના છે.

મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. ઘરમાં શાંતિ અને આનંદનું વાતાવરણ તમારા કામ પર સકારાત્મક અસર કરશે. તમારે તમારા આક્રમક સ્વભાવ અને વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. તમે તમારા ગૌણ અધિકારીઓનો સહયોગ મેળવી શકશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા મળશે. તમે આજે એક નવો સંબંધ પણ શરૂ કરી શકો છો. જોકે, વધુ પડતા ઉત્સાહથી તમારા કામને બગાડશો નહીં તેનું ધ્યાન રાખો. તમે રોકાણની યોજનાઓ પણ બનાવી શકશો.

TAGGED:

SATURDAY 18TH OCTOBER 2025 RASHIFAL
AAJNU RASHIFAL
આજનું રાશિફળ
18 ઓક્ટોબર શનિવારનું રાશિફળ
RASHIFAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.