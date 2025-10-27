અઠવાડિયાના પહેલા દિવસે આ રાશિના લોકો રહેશે ભાગ્યશાળી, વાંચો રાશિફળ...
કન્યા રાશિના લોકોએ સોમવારે તેમના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સાવધાન રહેવાની જરૂર, માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો.
Published : October 27, 2025 at 7:32 AM IST
અમદાવાદ : આજે 27 ઓક્ટોબર, સોમવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ ધન રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારા માટે નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે તમારા સોંપાયેલા કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો, પરંતુ શક્ય છે કે તમારા પ્રયત્નો ખોટા દિશામાં જાય. તમારે ધાર્મિક અથવા શુભ પ્રસંગોમાં હાજરી આપવી પડી શકે છે. યાત્રાની શક્યતા છે. તમારે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. ગુસ્સાને કારણે કામ પર અથવા ઘરે કોઈની સાથે સંઘર્ષ થવાની સંભાવના છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે કોઈ પણ બેદરકારી નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ મધ્યમ ફળદાયી સમય રહેશે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારા માટે આઠમા ભાવમાં રહેશે. કાર્ય સમયસર પૂર્ણ ન થવાને કારણે તમે હતાશાનો અનુભવ કરશો. કાર્યમાં સફળતા થોડી મોડી મળશે. તમારી ખાવાની આદતોને કારણે તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ સારો સમય નથી. મુસાફરીમાં અવરોધ આવશે. કામ અથવા વ્યવસાયમાં વધુ પડતો કાર્યભાર થાક લાવશે. યોગ અને આધ્યાત્મિકતા આજે તમને માનસિક શાંતિ પ્રદાન કરશે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ ટાળો.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક તાજગી અને ખુશીનો અનુભવ કરશો. પરિવાર અને મિત્રો સાથે બહાર ફરવા અને પાર્ટીઓનું આયોજન કરવામાં આવશે. આજે તમારી પાસે મનોરંજનના બધા સાધનો ઉપલબ્ધ રહેશે. તમે સુંદર કપડાં, સારો ખોરાક અને વાહનની વૈભવી વસ્તુઓનો આનંદ માણશો. તમે એક નવા વ્યક્તિ તરફ આકર્ષિત થશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં ખુશી પ્રબળ રહેશે. કામ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. વ્યવસાયમાં તમારી પ્રગતિથી તમારા હરીફો પણ આશ્ચર્યચકિત થશે.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી ચિંતા દૂર થશે. તમે ખુશીનો અનુભવ કરશો. કામ પર તમારા લક્ષ્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમે પરિવાર સાથે સમય વિતાવવાનો આનંદ માણશો. તમને તમારા કાર્યમાં સફળતા મળશે અને તમારા કાર્યમાં લાભ મળશે. તમને તમારા સાથીદારો તરફથી ટેકો મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારા વિરોધીઓ હારશે. આ સમય તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષની ભાવના રહેશે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમને લેખન અને સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં કંઈક નવું કરવાની પ્રેરણા મળશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં સારું પ્રદર્શન કરશે. પ્રેમમાં સફળતા અને પ્રિયજનો સાથેની મુલાકાત તમારા મનમાં આનંદ લાવશે. તમને મિત્રો તરફથી ટેકો મળશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે ધાર્મિક દાન કાર્ય કરવામાં ખુશ થશો. તમને આજે કામ પર કોઈ નવું કામ મળી શકે છે. વ્યવસાય માટે આજનો દિવસ સામાન્ય છે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે સારો નથી. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. તમારા મનમાં સમસ્યા રહેશે. તમને તાજગીનો અભાવ લાગશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. તમારા જમીન અને મિલકતના દસ્તાવેજો સુરક્ષિત રાખો. તમને જાહેર અપમાનનો ડર લાગી શકે છે. લોકો સાથે દલીલ ટાળો.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આ સમય ભાગ્યમાં વૃદ્ધિનો સમય છે. તેથી, આજે નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે શુભ દિવસ છે. યોગ્ય જગ્યાએ મૂડી રોકાણ કરવાથી ફાયદો થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે આત્મીયતા અને સુમેળ રહેશે. તમે ટૂંકી ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન કરી શકશો. વિદેશથી તમને સારા સમાચાર મળશે. કામ પર તમારી કાર્યશૈલીની પ્રશંસા થઈ શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને લાભ થશે. આજનો સમય સ્વાસ્થ્ય માટે સારો છે.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ લાભનો છે. તમારે બિનજરૂરી ખર્ચ પર કાબુ રાખવાની જરૂર પડશે. કૌટુંબિક વિવાદો ટાળવા માટે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. પરિવારના સભ્યો વચ્ચે ગેરસમજણો શક્ય છે. શારીરિક અસ્વસ્થતા અને ચિંતા રહેશે, જે તમારા કાર્યની ગતિ ધીમી કરશે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. નકારાત્મક માનસિકતા ટાળો. ખોટા કામ અથવા કાયદા વિરુદ્ધના કાર્ય ટાળો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય નથી.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારા પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમે તમારા સોંપાયેલા કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. તમને નાણાકીય લાભ મળશે. ધાર્મિક યાત્રાની શક્યતા છે. તમને કોઈ સંબંધીના ઘરે કોઈ શુભ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાની તક મળી શકે છે. સંબંધીઓને મળવાથી આનંદ થશે. પરિણીત યુગલોમાં ખુશી અને ઉલ્લાસ રહેશે. આજે તમારું વર્તન સામાન્ય રહેશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકો છો, અને સામાજિક ક્ષેત્રમાં તમારી કીર્તિ વધશે.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. જો તમને તમારી મહેનત મુજબ પરિણામ નહીં મળે તો તમે હતાશ થશો. પારિવારિક વાતાવરણ ઉદાસ રહેશે. સ્વાસ્થ્યની ચિંતા રહેશે. અકસ્માતોનો ભય રહેશે. વ્યવસાયમાં સરકારી દખલગીરી રહેશે. કાનૂની બાબતોમાં સાવચેત રહો. આજે સરકારી દસ્તાવેજો સંબંધિત કોઈપણ કામ ટાળો. તમને સામાજિક અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ રહેશે અને તમે તેના પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. પ્રેમ સંબંધોમાં ઉતાવળ ન કરો. ધીરજ રાખો.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ છે અને કોઈપણ નવા સાહસ માટે સારો છે. સિંગલ લોકો સંબંધ બનાવી શકે છે. વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ જોવા મળી શકે છે. સહકાર્યકરો તમને કામ પર ટેકો આપશે. તમને તમારા બાળકો અને જીવનસાથી તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમને તમારા પરિવાર અને વૈવાહિક જીવનમાં આનંદ અને સંતોષ મળશે. તમે મિત્રો સાથે લાંબી વાતચીત કરશો. તમે ઘરમાં વૃદ્ધોની સંભાળ રાખશો. તમારી આવક વધશે. તમે સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ રહેશે. તમે તમારા કાર્યમાં સફળતા મેળવશો. ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રોત્સાહન તમારા ઉત્સાહને વધારશે. વ્યવસાય અને આવકમાં વધારો થશે. તમને કોઈને ઉછીના આપેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. તમને તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી લાભ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, અને પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. તમને પ્રમોશન મળી શકે છે. તમને સરકાર તરફથી લાભ થશે. તમારું પ્રેમ જીવન પરિપૂર્ણ રહેશે.