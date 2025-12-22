આ રાશિના જાતકોનો સમય સારો રહેશે, વાંચો આજનું રાશિફળ...
આજે ચંદ્ર રાશિ બદલશે, હાલમાં તે ધન રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. આ પછી, તે મકર રાશિમાં જશે.
Published : December 22, 2025 at 7:43 AM IST
અમદાવાદ : આજે 22 ડિસેમ્બર, સોમવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ ધન રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે, કોઈપણ વિવાદ ટાળો. તમારા વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે સાવચેત રહો. આજે નસીબ તમારા પક્ષમાં નહીં હોય. તમે ખૂબ વ્યસ્ત રહેશો. તમે નવી નાણાકીય યોજનાનો લાભ લેવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો. નોકરી કરતા લોકોને કામમાં તાત્કાલિક સફળતા ન મળે, પરંતુ બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં પણ ખુશી રહેશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ રહેશે. યોજના મુજબ કામ કરવાથી નાણાકીય લાભ પણ થશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશ સમય પસાર કરશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે આજે વ્યસ્ત રહેશો, તમારા પ્રિયજન સાથે રોમેન્ટિક વાતચીતમાં વ્યસ્ત રહેશો.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે થોડા વધુ ભાવનાત્મક રહેશો. તમે તમારા પ્રિયજનને આશ્ચર્યચકિત કરી શકો છો. દિવસના બીજા ભાગમાં તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે. ખુશ રહેવાનો પ્રયાસ કરો. આજે નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો અને તમારી ખાવાની આદતોનું ધ્યાન રાખો. વ્યવસાયમાં કેટલીક અવરોધો આવી શકે છે. જો તમારું કોઈ બાકી ઓફિસ કામ હોય, તો તેને આજે જ પૂર્ણ કરો. તમારું વ્યસ્ત સમયપત્રક વધી શકે છે. વિરોધીઓ સાથે ગરમાગરમ ચર્ચા થઈ શકે છે. કામમાં સફળતામાં વિલંબ થઈ શકે છે, તેથી ધીરજ રાખો. આજે તમને નાણાકીય બાબતોમાં આવકના નવા સ્ત્રોત પણ મળી શકે છે.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે મજા કરવામાં અને મનોરંજક પ્રવૃત્તિમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરી શકો છો. તમને સારા ખોરાક અને સારા કપડામાં રસ હશે. તમારું પ્રેમ જીવન આનંદથી ભરેલું રહેશે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે સમય વિતાવવા માટે દરેક પ્રયાસ કરશો. બપોર પછી તમે વધુ ભાવનાત્મક રહેશો. આ માનસિક તકલીફ વધારી શકે છે. ખર્ચમાં વધારો થશે. જોકે, આવક અને ખર્ચ વચ્ચે સંતુલન રહેશે. આજે અનૈતિક અને નકારાત્મક પ્રવૃત્તિઓ ટાળો. ભગવાનની ભક્તિ અને ધ્યાન તમારા મનને શાંતિ આપશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય થોડો નબળો છે.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. કાર્યસ્થળ પર વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. પારિવારિક વાતાવરણ પણ અનુકૂળ રહેશે. વિરોધીઓ લાભ મેળવી શકશે નહીં. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. નોકરી કરતા લોકોને નવી નોકરી મળી શકે છે. તમે બૌદ્ધિક ચર્ચાઓમાં તમારી પ્રતિભા દર્શાવી શકશો. તમને સામાજિક સન્માન મળશે. ભાગીદારી પણ ફાયદાકારક રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સામાન્ય છે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. પ્રેમ સંબંધો માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. જોકે, તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. પેટ સંબંધિત બીમારીઓને કારણે તમને થોડી અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. બપોર પછી, પરિવારમાં આનંદ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. તમે માનસિક રીતે ખુશ અને તાજગી અનુભવશો. વ્યવસાયમાં નફાની શક્યતા છે. સાથીદારો તરફથી સહયોગ તમારા આનંદને બમણો કરશે. વિરોધીઓનો પરાજય થશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો થશે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી પાસે શારીરિક તાજગીનો અભાવ રહેશે. કોઈ બાબતની ચિંતા તમને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં રોકશે. નાણાકીય નુકસાનની શક્યતા છે. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. કામમાં સફળતાનો અભાવ નિરાશા તરફ દોરી શકે છે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. મુસાફરી મુલતવી રાખો. બપોર પછી પરિસ્થિતિ એવી જ રહેશે. ધીરજ સાથે દિવસ પસાર કરો. જો શક્ય હોય તો, મૌન રહો અને મોટાભાગનો સમય આરામ કરો.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ સારો દિવસ છે. કોઈ પ્રિયજનને મળવું આનંદદાયક રહેશે. તમને તમારા ભાગ્યમાં વધારો કરવાની તક મળશે. તમને સામાજિક માન-સન્માન મળશે. બપોર પછી, તમે ઉદાસ થશો. તમે કોઈ બાબતની ચિંતા કરશો. પારિવારિક વાતાવરણ તંગ રહેશે. સ્થાવર મિલકત સંબંધિત કામમાં સાવધાની રાખો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ શક્ય છે. તમારે તમારી વાણીમાં સંયમ રાખવાની જરૂર પડશે. તમે કામમાં ઇચ્છિત સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશો નહીં. તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં રહેશો. કામનો બોજ ભારે રહેશે. બપોર પછી તમને કોઈ બાબતમાં આનંદ મળી શકે છે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે વાતચીત વધશે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. તમને તમારું ભાગ્ય વધારવાની તક મળશે. વેપારીઓ માટે દિવસ ફાયદાકારક છે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજના પર કામ કરી શકશો.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારા પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. નાણાકીય લાભના સંકેત છે. તમારે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિના ઘરે કોઈ શુભ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાની જરૂર પડશે. તમે કોઈ મંદિર અથવા ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. લગ્નજીવન ખુશી અને આનંદથી ભરેલું રહેશે. બપોર પછી, તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. તમારી મહેનતના યોગ્ય પરિણામોના અભાવે તમે નિરાશ થઈ શકો છો. તમે કોઈ મક્કમ નિર્ણય લઈ શકશો નહીં.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. ગુસ્સો વધવાથી કોઈની સાથે ગરમાગરમ ચર્ચા અથવા દલીલ થઈ શકે છે. તમે ચિંતા અનુભવશો. આધ્યાત્મિકતામાં રસ લેવાથી તમારું મન શાંત થશે. બપોર પછી, તમે નવી ઊર્જા અને આનંદનો અનુભવ કરશો. કોઈ તમારા તરફ આકર્ષિત થઈ શકે છે. પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ અને શાંત રહેશે. તમને શુભ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપવાની તક મળશે. લગ્નજીવન ખુશીઓથી ભરેલું રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય સારો છે, પરંતુ વધુ પડતું મસાલેદાર ખોરાક ખાવાનું ટાળો. આજે તમે ઉધાર આપેલા પૈસા પાછા મળવાની અપેક્ષા છે. તમે નાણાકીય મોરચે વધુ તણાવમાં રહેશો. નોકરી કરતા લોકોએ ટીમ સાથે કામ કરવું જોઈએ.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ લાભદાયી રહેશે. તમે સામાજિક વર્તુળોમાં સક્રિય રહેશો. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં પણ વધારો થશે. લગ્નયોગ્ય યુવાનોને યોગ્ય જીવનસાથી મળવાની શક્યતા છે. તમારા પ્રિયજનને મળવાથી તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં વધુ સક્રિય અનુભવ કરશો. બપોર પછી ઘરમાં કોઈની સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. થાક તમને કોઈપણ વસ્તુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી અટકાવશે. બિનજરૂરી કામમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. જો કે, તમે તમારી આવક વધારવાનું પણ વિચારી શકો છો. તમે વ્યાવસાયિક મોરચે તમારા કામ ઝડપથી પૂર્ણ કરવા માટે દરેક પ્રયાસ કરશો.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા વિચારો મક્કમ રહેશે નહીં. વ્યવસાયમાં ભાગીદારીનું કાર્ય નફાકારક રહેશે. નોકરી કરતા લોકો સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરી શકશે. જોકે, તમારી પાસે વધારાનો કાર્યભાર રહેશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાનો પ્રયાસ કરશો. પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. તમને તમારા પિતા તરફથી નાણાકીય લાભ મળી શકે છે. જોકે, આજે તમે નાણાકીય મોરચે કોઈ પણ બાબતથી સંતુષ્ટ નહીં થાઓ. તમારી સામાજિક સ્થિતિ પણ વધશે. મિત્રો સાથે બહાર ફરવાનું મુલતવી રાખવું વધુ સારું રહેશે. સકારાત્મક વલણ તમારા સ્વાસ્થ્ય અને કારકિર્દી બંનેમાં સુધારો કરશે.
