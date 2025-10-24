આ રાશિના જાતકોને આર્થિક લાભ થશે, બાકી રહેલા કામ પૂર્ણ થશે
આજે શુક્રવારે મિથુન રાશિના જાતકોને સૌનો સહયોગ મળશે, તેમના વિરોધીઓ પણ પરાજિત થશે. વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : October 24, 2025 at 7:33 AM IST
અમદાવાદ : આજે 24 ઓક્ટોબર, શુક્રવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તમારે તમારા બધા કામ સાવધાનીથી કરવા જોઈએ. કોઈપણ સરકાર વિરોધી પ્રવૃત્તિ ટાળો. અકસ્માતનું જોખમ છે, તેથી વાહનોનો ઉપયોગ કાળજીપૂર્વક કરો. તમારી ખાવાની આદતોને કારણે તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. કામ સમયસર પૂર્ણ થશે નહીં. વ્યવસાયમાં પણ સાવધાની રાખો. નોકરી કરતા લોકો તેમના ઉપરી અધિકારીઓથી નાખુશ હોઈ શકે છે. બાળકો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. આજે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય મુલતવી રાખો. જો શક્ય હોય તો, દિવસનો મોટાભાગનો સમય મૌન રહો.
વૃષભ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તમે પ્રિય મિત્રો અને પરિવાર સાથે બહાર ફરવાનો આનંદ માણશો. તમને સુંદર કપડાં, ઘરેણાં અને ખોરાકમાં વ્યસ્ત રહેવાની તક મળશે. બપોર પછી, પરિસ્થિતિ તમારા નિયંત્રણ બહાર જઈ શકે છે. ધીમે વાહન ચલાવો. તમારા પરિવારમાં કોઈ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. આ પરિસ્થિતિ તમારા નિયંત્રણ બહાર રહેશે. નોકરી કરતા લોકોને નવી નોકરી મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં પ્રગતિ શક્ય બની શકે છે. આજે કોઈ રોકાણની યોજના ન બનાવો.
મિથુન : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ ખૂબ જ સારો રહેશે. ઘરમાં શાંતિ અને આનંદ રહેશે. સુખદ ઘટના બનશે. ખર્ચ થશે, પરંતુ તે બિનજરૂરી નહીં હોય. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને કામ પર સફળતા મળશે. તમે મિત્રોને મળશો. બાકી રહેલા કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ગુસ્સો વધુ રહેશે. બિનજરૂરી આક્રમકતા ટાળો, કારણ કે તે તમારા કાર્યને બગાડી શકે છે. તમને સહકાર્યકરો તરફથી ટેકો મળશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવશો.
કર્ક : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. દિવસની શરૂઆત ચિંતા અને મૂંઝવણથી થશે. તમને પેટમાં દુખાવાની પણ ફરિયાદ થઈ શકે છે. નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે આ સારો દિવસ નથી. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ શક્ય બનશે. પ્રેમીઓ વચ્ચેના વિવાદો મતભેદ તરફ દોરી જશે. મુસાફરી મુશ્કેલ બનશે. જો શક્ય હોય તો, આજે મુસાફરી મુલતવી રાખો. નાના પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ ટાળો. તમારો મોટાભાગનો સમય મૌનમાં વિતાવો. વ્યવસાયિક લોકો માટે આજનો દિવસ સામાન્ય છે. તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરો.
સિંહ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેશો. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતા રહેશે. નાણાકીય નુકસાન શક્ય છે. જોકે, બપોર પછી, તમે રોકાણ યોજના પર કામ કરી શકો છો. તમને તમારી મહેનત અનુસાર પરિણામ જોવા મળશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના કાર્યમાં સફળ થશે. બૌદ્ધિક અથવા રાજકીય ચર્ચા ટાળો. આજે નવા સાહસો શરૂ ન કરો. શેરબજારમાં કોઈપણ જોખમ લેવાનું ટાળો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પરિસ્થિતિ સકારાત્મક રહેશે.
કન્યા : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે આધ્યાત્મિકતા તરફ વધુ આકર્ષિત થશો. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. આ નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે શુભ સમય છે. તમે પ્રિયજનોને મળશો. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે. તમે થોડી માનસિક અને શારીરિક ચિંતાનો અનુભવ કરશો. તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. આજે કાયમી મિલકત મેળવવાના પ્રયાસો મુલતવી રાખો. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સરેરાશ છે.
તુલા : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. કૌટુંબિક વિવાદો દરમિયાન તમારે તમારી વાણી પર સંયમ રાખવાની જરૂર પડશે. નકારાત્મકતા પ્રબળ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે થોડી મૂંઝવણ રહેશે. બપોર પછી, તમારી અપરાધભાવની લાગણી દૂર થઈ જશે અને આનંદ પ્રબળ રહેશે. તમે નવા કાર્ય કરવા માટે તૈયાર હશો. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવશો. તમે તમારા મિત્રો સાથે વધુ સમય વિતાવશો. નોકરી કરતા લોકોને તેમનું કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલી પડશે.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. તમે ખુશી અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમે તમારા પરિવાર સાથે આનંદથી દિવસ પસાર કરશો. તમને સારા સમાચાર મળશે. બપોર પછી પરિવારમાં સંઘર્ષનું વાતાવરણ રહી શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ પર સંયમ રાખો. તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. આજે કામ પર તમારા કામ સમયસર પૂર્ણ થશે, પરંતુ તમારે બીજાના કામમાં દખલ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
ધન : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે થોડો મુશ્કેલીભર્યો રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ તમને દુઃખી કરશે. પરિણામે, તમે માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેશો. તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. અકસ્માતનું જોખમ છે. સાવધાની રાખો. કોર્ટ કેસોને ખૂબ કાળજીથી સંભાળો. વધુ પડતા ખર્ચને કારણે ભંડોળની અછત સર્જાશે. આજે કામ પર કંઈ કરવાનું મન નહીં થાય. ધીરજથી દિવસ પસાર કરો.
મકર : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. વેપારીઓ અને નોકરી કરતા લોકો માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમારા પુત્ર અને પત્ની તરફથી નાણાકીય લાભ થશે. તમારા સાંસારિક જીવનમાં સુખદ ઘટનાઓ તમને ખુશ રાખશે. બપોર પછી માનસિક અશાંતિ અને ખરાબ સ્વાસ્થ્ય તમને પરેશાન કરી શકે છે. ઉપરી સાથે વાત કરતી વખતે તમને થોડી મૂંઝવણનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમે મનોરંજન પાછળ પૈસા ખર્ચ કરશો. વિવાદમાં તમારું માન ગુમાવવાનો ભય છે.
કુંભ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ લાભદાયી છે. તમને વ્યવસાયમાં લાભ થશે. તમારા પરિવાર અને સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. કામ પર પ્રમોશન શક્ય છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. તમને ઉધાર આપેલા પૈસા મળી શકે છે. તમે જૂના મિત્રોને મળશો. તમે કોઈ પર્યટન સ્થળની યાત્રાનું આયોજન કરશો. તમારા બાળકની સંતોષકારક પ્રગતિ પણ તમને આનંદ આપશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં ખુશી રહેશે.
મીન : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. તમને સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ રહેશે. તમે આજે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. ધાર્મિક યાત્રાની શક્યતા છે. તમે વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે વાતચીત કરી શકો છો. તમે આનંદ અને થાક બંનેનો અનુભવ કરશો. જોકે, તમારું કાર્ય કોઈપણ અવરોધો વિના પૂર્ણ થશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના કોઈ પણ જૂના વિવાદો ઉકેલાઈ જશે. તમને તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા મળશે.