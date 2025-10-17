મિથુન રાશિના બધા કાર્યો પૂર્ણ થશે, જાણો અન્ય રાશિઓનું રાશિફળ...
ચંદ્ર આજે તેની રાશિ બદલી છે, તે હાલમાં સિંહ રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, જ્યાં તે બે દિવસ રહેશે. વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : October 17, 2025 at 8:18 AM IST
અમદાવાદ : આજે 17 ઓક્ટોબર, શુક્રવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ સિંહ રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથેના વિવાદ તમારા મનને ચિંતાથી ભરી દેશે. છાતીમાં દુખાવો અથવા અન્ય શારીરિક અસ્વસ્થતા થાકનું કારણ બનશે. બિનજરૂરી નાણાકીય ખર્ચ ટાળો. આજે વ્યવસાયમાં સાવધાની રાખો. જો તમારી પાસે કોઈ મુસાફરીની યોજના છે, તો તેને મુલતવી રાખવી સમજદારીભર્યું રહેશે. આજે કોઈપણ વિવાદાસ્પદ ચર્ચા ટાળો. બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ તકલીફનું કારણ બની શકે છે. તમે તમારા માતા-પિતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે જે પણ કરશો તેમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. તમને સામાજિક માન-સન્માન મળશે. બપોર પછી તમારો કોઈ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. નકારાત્મક વાતાવરણ તમને દુઃખી કરશે. તમારી ઉર્જા ઓછી થશે. આળસ પ્રબળ રહેશે. વિવાદો બદનક્ષી તરફ દોરી શકે છે, તેથી સાવચેત રહો. મોટાભાગે મૌન રહો.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આ એક સારો દિવસ રહેશે, જેનાથી તમે નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરી શકશો અને સરકારી લાભ મેળવી શકશો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને ઉપરી અધિકારીઓની કૃપા મળશે. ભાઈઓ અને પડોશી સાથેના સંબંધો સારા રહેશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ટૂંકી યાત્રા શક્ય છે. તમે વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. તમે તમારા રોજિંદા કામમાં વ્યસ્ત રહેશો. વેપારીઓ માટે દિવસ શુભ છે.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ અનુભવશો. નકારાત્મક વિચારો માનસિક ચિંતાનું કારણ બનશે. કોઈની સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. કૌટુંબિક વિવાદ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. ખર્ચ વધારે રહેશે. તમને અનૈતિક વૃત્તિઓથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. વેપારીઓનો દિવસ સામાન્ય રહેશે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર રહેશો. તમે ઉતાવળા નિર્ણય લઈ શકો છો, જેનાથી નુકસાન થઈ શકે છે. આજે કોઈ મોટી વ્યાવસાયિક યોજના બનાવવાનું ટાળો. તમને તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી લાભ થશે. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધી શકે છે. તમારી વાણીમાં કઠોરતા ટાળો. ગુસ્સો વધી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમારે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. અહંકાર કોઈની સાથે વાતચીતમાં સંઘર્ષનું કારણ બની શકે છે. શારીરિક થાક અને માનસિક તણાવ વધારે રહેશે. મિત્રો સાથે વિવાદો ઉભા થઈ શકે છે. તમારો સ્વભાવ અને ગુસ્સો વધારે રહેશે. ધાર્મિક કાર્યોમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. અણધાર્યા ખર્ચ થઈ શકે છે. કામ પર તમને સાથીદારો તરફથી વધારે સહયોગ મળશે નહીં. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ પણ તમને ઉદાસ કરી શકે છે.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને વિવિધ ક્ષેત્રોથી લાભ થશે. આનાથી તમને શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે ખુશી મળશે. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરી શકો છો. તમારું લગ્નજીવન સારું રહેશે. આર્થિક વૃદ્ધિની શક્યતા છે. અપરિણીત યુવક-યુવતીઓ ક્યાંક સગાઈ કરી શકે છે. નવા મિત્રો બનાવવાથી તમને આનંદ મળશે. કાર્યસ્થળમાં સફળતા માટે વધારાના પ્રયત્નોની જરૂર પડશે.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના દસમા ભાવમાં રહેશે. તમને નસીબ તમારા પક્ષમાં મળશે. તમારા બધા કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારું લગ્નજીવન આનંદમય રહેશે. તમને સમાજમાં માન મળશે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં પ્રમોશનની શક્યતા છે. તમને વડીલો અને અધિકારીઓ તરફથી લાભ થઈ શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના ઉધાર આપેલા પૈસા પાછા મેળવી શકશે. તમારા બાળકોની પ્રગતિ તમારા મનમાં આનંદ લાવશે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી તમને લાભ થઈ શકે છે.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. તમારામાં કામ પ્રત્યે ઉત્સાહનો અભાવ રહેશે. તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. તમારા બાળકો સાથે સમસ્યાઓ કારણ બની શકે છે. તમને વ્યવસાય અને રોજગારમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. નવો સંબંધ શરૂ કરતા પહેલા તમારે કાળજીપૂર્વક વિચારવાની જરૂર છે. કોઈપણ પ્રયાસમાં સફળતામાં વિલંબ થઈ શકે છે. વિરોધીઓ અથવા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વિવાદ ટાળો. આજે જોખમ લેવાનું ટાળો.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા આહાર પર ધ્યાન આપો, નહીં તો તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. સારવાર, મુસાફરી અથવા સામાજિક કાર્યક્રમોમાં પૈસા ખર્ચ થશે. મુશ્કેલીઓ દૂર કરવા માટે, નકારાત્મક વિચારો અને આક્રમક વિચારો પર નિયંત્રણ રાખો. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે મતભેદ થવાની સંભાવના છે. ઓફિસનું વાતાવરણ તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે નહીં. નવા સંબંધ બનાવતી વખતે તમારે સાવધાની રાખવાની જરૂર રહેશે.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે આત્મવિશ્વાસ અને મજબૂત મનોબળથી ભરપૂર રહેશો, અને તમારો દિવસ પ્રેમ અને રોમાંસથી ભરેલો રહેશે. તમે નવા લોકો સાથે મિત્રતા કરશો. મુસાફરી, મજા, સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને નવા કપડાં તમારી ખુશીમાં ઘણો વધારો કરશે. ભાગીદારી તમને લાભ લાવી શકે છે. પરિણીત લોકો સારા લગ્નજીવનનો આનંદ માણશે.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચાઓ થઈ શકે છે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ નબળું રહેશે. બપોર પછી, ઘરમાં આનંદ અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. તમે કામમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સમયનો આનંદ માણશો. વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો સમય સારો છે. વરિષ્ઠોની મદદથી, તેઓ મુશ્કેલ વિષય સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશે.