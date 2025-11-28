આ રાશિના લોકોનું ભાગ્ય ખુલશે, નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના
ધન રાશિના જાતકો આજે શાંત અને ખુશ રહેશે, ભાઈ-બહેનો સાથે અર્થપૂર્ણ મુલાકાત છે. વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : November 28, 2025 at 7:38 AM IST
અમદાવાદ : આજે 28 નવેમ્બર, શુક્રવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ કુંભ રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આ દિવસ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેવા અને મિત્રો સાથે વાતચીત કરવામાં પસાર થશે. સરકારી કાર્યમાં સફળતા શક્ય બનશે. તમે આદરણીય વ્યક્તિઓને મળશો. દૂરના સંબંધી તરફથી સારા સમાચાર. યાત્રા થવાની સંભાવના છે. અપરિણીત યુગલો સંબંધ સુરક્ષિત કરી શકશે. તમારા જીવનસાથી સાથે ચાલી રહેલા મતભેદોને ઉકેલવાથી માનસિક શાંતિ મળશે. આજનો દિવસ વિદ્યાર્થીઓ માટે ફાયદાકારક રહેશે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે સમય અનુકૂળ છે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં નફાકારક પરિણામો પ્રાપ્ત થશે. પ્રમોશન આનંદ લાવશે. તમારા વ્યવસાયમાં નવા રસ્તા ખુલશે. સરકાર તરફથી લાભ મળશે. પ્રતિષ્ઠા વધશે. બાકી રહેલા કાર્ય પૂર્ણ થશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં મધુરતા રહેશે. આજનો દિવસ તમારા પ્રેમ જીવન માટે સારો છે. તમે આજે કોઈને તમારી લાગણી વ્યક્ત કરી શકો છો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ થોડો પ્રતિકૂળ રહી શકે છે. તમે માનસિક ચિંતા અને શારીરીક થાકનો અનુભવ કરશો. તમારામાં કામ પ્રત્યે ઉત્સાહનો અભાવ રહેશે. કામ પર, ઉપરી અધિકારીઓ અને સાથીદારોનું વર્તન નકારાત્મક રહેશે. પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. બાળકો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. વિરોધીઓથી સાવધ રહો. જોકે, દિવસ ધીરજથી વિતાવો અને મોટાભાગનો સમય મૌન રહો.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારે આજે સાવધાનીપૂર્વક વર્તવાની જરૂર પડશે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ ટાળો. તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખો. ખર્ચ વધવાની પણ શક્યતા છે. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો અને આજે નિયમો વિરુદ્ધ કંઈપણ કરવાનું ટાળો. ભગવાન અને આધ્યાત્મિકતાને યાદ કરવાથી તમને માનસિક શાંતિ મળશે. બપોર પછી, પરિસ્થિતિ તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમે સકારાત્મક રહેશો. પરિવારના સભ્યો તરફથી સહયોગ તમારા ઉત્સાહમાં વધારો કરશે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. તમારા લગ્ન જીવનમાં તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારા વ્યવસાયિક ભાગીદાર સાથે પણ મતભેદ થઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, પરંતુ તમે ઘરમાં કોઈના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમને તમારા સામાજિક જીવનમાં સફળતા મળશે. તમે મિત્રોને મળી શકો છો. બિનજરૂરી ખર્ચની પણ શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય રહેશે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમે બધી બાબતોમાં અનુકૂળ પરિસ્થિતિનો અનુભવ કરશો. વ્યવસાયિક મોરચે તમારું કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને કામ પર પણ બધાનો સહયોગ મળશે. તમારા વિરોધીની યોજનાઓ સફળ થશે નહીં. તમે વ્યવસાયમાં ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટે નવી યોજનાઓ પણ બનાવી શકો છો. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે પણ પ્રયાસો કરી શકો છો. ઘરમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે, જે તમને ખુશ રાખશે. સુખદ ઘટના બનશે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે સુખદ સમયનો આનંદ માણશો. આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. જે લોકો બીમાર છે તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. કેટલાક નાણાકીય લાભ તમારા મનમાં આનંદ લાવશે.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે બૌદ્ધિક ચર્ચાઓમાં ભાગ લેશો. લોકો તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. તમે તમારી કલ્પના અને સર્જનાત્મકતાની પ્રગતિથી સંતુષ્ટ થશો. નોકરીમાં રહેલા લોકો પણ તેમના લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવા માટે તેમની કુશળતાનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરશે. વ્યવસાયમાં, તમારે બિનજરૂરી દલીલો અથવા ચર્ચા ટાળવી જોઈએ. પાચન સમસ્યા ઊભી થઈ શકે છે. બહાર ખાવાનું ટાળો. પ્રેમમાં, કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે પુનઃમિલન સુખદ રહેશે. કૌટુંબિક વિવાદો દરમિયાન મૌન રહેવું વધુ સારું છે. જોકે, તમારા જીવનસાથીનો ખાસ સહયોગ તમારી ખુશીમાં વધારો કરશે.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ અનુભવશો. નાની-મોટી ચિંતા તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમે માનસિક થાકનો અનુભવ કરશો. પરિવારના સભ્યો અને સંબંધીઓ સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમારા જીવનસાથી અથવા પ્રેમી સાથે પણ મતભેદ થઈ શકે છે. આજે, તમારે જમીન, મિલકત અથવા વાહન ખરીદતી વખતે અથવા તેમના દસ્તાવેજ સંભાળતી વખતે સાવચેત રહેવાની જરૂર પડશે. બેદરકારી નુકસાન તરફ દોરી શકે છે. ઉતાવળમાં રોકાણ કરવાથી તમને વધુ ચિંતા થઈ શકે છે. કામ પર ધીરજ રાખીને કામ ચાલુ રાખો. વ્યવસાયિકોનો પણ દિવસ સામાન્ય રહેશે.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. ગુપ્ત વિજ્ઞાન અને આધ્યાત્મિકતાનો તમારા પર ખાસ પ્રભાવ રહેશે. તમારું મન શાંત અને ખુશ રહેશે. ભાઈ-બહેનો સાથે અર્થપૂર્ણ મુલાકાતો શક્ય બનશે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિનો સહયોગ તમારા આનંદને બમણો કરશે. તમે આજે નવા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરી શકો છો જે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરશે. નોકરીમાં રહેલા લોકો માટે પણ દિવસ અનુકૂળ રહેશે. સંબંધીઓ અને મિત્રોનું આગમન આનંદ લાવશે. મુલાકાત માટે ટૂંકી યાત્રા શક્ય બની શકે છે. નસીબમાં વધારો થવાની તકો મળશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ સારી રહેશે. તમે તમારા પરિવારની ખુશી માટે પૈસા ખર્ચવામાં ખુશ થશો.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારે તમારી વાણી અને વર્તન પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં ધીરજ રાખો. તમારે તમારા ગૌણ અધિકારીઓ સાથે ખૂબ જ મીઠી વાત કરવાની જરૂર પડશે. પ્રેમ જીવન મુશ્કેલ છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. તમે શેરબજારમાં રોકાણ કરવા માટે નવી યોજના બનાવી શકો છો, જે ભવિષ્યમાં તમને નાણાકીય લાભ લાવી શકે છે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે. તમને આંખમાં દુખાવો અથવા અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમે નકારાત્મકતાથી જેટલું દૂર રહેશો તેટલું વધુ ફાયદાકારક રહેશે. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના અભ્યાસ પર ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. તેઓ નવા અભ્યાસક્રમ તરફ પણ આકર્ષિત થઈ શકે છે.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારા પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શારીરિક, માનસિક અને આર્થિક રીતે સારો રહેશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને કામ પર ફાયદો થશે. વ્યવસાયી લોકો પણ નાણાકીય લાભ મેળવી શકે છે. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિના સાથથી ખુશ થશો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ભવ્ય ભોજનનો આનંદ માણશો. મિત્રો સાથે ફરવાનું આયોજન કરવામાં આવશે. તમારી વિચારસરણી અને આધ્યાત્મિક શક્તિ પણ સારી રહેશે. તમે લગ્નજીવનની મીઠાશનો આનંદ માણશો. તમને ભેટ અને પૈસા મળશે. આખો દિવસ ખુશીથી પસાર થશે. તમારી જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચવામાં તમને ખુશી મળશે.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે માનસિક ચિંતા વધુ રહેશે. તમે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં, જેના કારણે તમે કામ પર અસ્વસ્થતા અનુભવશો. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે સંઘર્ષ થવાની સંભાવના છે. તમે ગૌણ અધિકારીઓ સાથે પણ ખરાબ વર્તન કરી શકો છો. તમારા કામ પર મોટાભાગનો સમય કેન્દ્રિત કરવો શ્રેષ્ઠ છે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. આજે તમારે મૂડી રોકાણોમાં વધુ કાળજી રાખવાની જરૂર છે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ ટાળો, કારણ કે તે મોટા વિવાદમાં પરિણમી શકે છે. નાના ફાયદાથી લલચાશો નહીં. સમજદારીપૂર્વક રોકાણ કરો. કોર્ટના મામલાઓને સાવધાનીથી સંભાળો. આધ્યાત્મિકતા તમારા મનમાં શાંતિ લાવશે.