વૃષભ રાશિના જાતકોને નાણાકીય લાભ થશે, વાંચો આજનું રાશિફળ

આજે આ રાશિના લોકો પરિવારના સભ્યો સાથે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા કરશે. તમે તમારા ઘરની સુંદરતા વધારવામાં વ્યસ્ત રહેશો.

5 ડિસેમ્બર શુક્રવારનું રાશિફળ
5 ડિસેમ્બર શુક્રવારનું રાશિફળ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 5, 2025 at 7:42 AM IST

Updated : December 5, 2025 at 9:06 AM IST

અમદાવાદ : આજે 5 ડિસેમ્બર, શુક્રવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ વૃષભ રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?

મેષ : આજે ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. દિવસની શરૂઆત ઉત્સાહથી થશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ રહેશે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે હળવું-મળશો, પરંતુ બપોર પછી તમારા સ્વાસ્થ્યમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ પણ શક્ય છે. બહાર ખાવા-પીવામાં સંયમ રાખો. કઠોર ભાષાનો ઉપયોગ ટાળવા માટે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. તમારો પરિવાર અને મિત્રો સાથે સારો સમય પસાર થશે.

વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારા પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા કરશો અને તમારા ઘરની સુંદરતા વધારવામાં વ્યસ્ત રહેશો. તમને તમારી માતા તરફથી ખાસ આશીર્વાદ મળશે. તમે કામ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે સૌહાર્દપૂર્ણ સંબંધો વિકસાવશો. બપોર પછી, તમે સામાજિક કાર્યમાં વધુ રસ લેશો. મિત્રો તરફથી તમને લાભ થશે. તમારા બાળકો તરફથી તમને સારા સમાચાર મળશે. નવી મિત્રતા આનંદ લાવશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. પ્રેમ સંબંધમાં આગળ વધવા માટે ઉતાવળ ન કરો.

મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. સંયમિત વર્તન તમને ઘણી મુશ્કેલીથી બચાવશે. વધુ પડતી વાતચીત ગેરસમજણો તરફ દોરી શકે છે. શારીરિક પીડા માનસિક અસ્વસ્થતાનું કારણ બની શકે છે. આ તમને કામ પર પણ વિચલિત રાખશે. તમે પારિવારિક વાતાવરણમાં કંઈક ડરશો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. ખર્ચ વધશે. તમારી ધાર્મિક વૃત્તિ માનસિક શાંતિ લાવશે. મૌન રહો અને આજે તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.

કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તમારી આવક વધશે. તમને અન્ય રીતે આર્થિક લાભ પણ થશે. તમે મિત્રોને મળી શકો છો. તમને તમારા વ્યવસાયમાં નવા ગ્રાહકો મળી શકે છે. તમને તમારા બાળકો અને જીવનસાથી તરફથી ખુશી મળશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને ચિંતાથી મુક્તિ મળી શકે છે. તમે મિત્રો સાથે કોઈ કુદરતી સ્થાન પર પ્રવાસનું આયોજન કરી શકો છો. આજનો દિવસ ખોરાક અને આનંદ માટે સારો છે. તમે પરિવાર સાથે મનોરંજન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો.

સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. આ તમારા વ્યવસાય માટે ખૂબ જ સારો અને ઉત્તમ દિવસ છે. બધું સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. તમારા ઉપરી અધિકારી તમારા પર દયાળુ રહેશે. નોકરીમાં રહેલા લોકો સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરશે. તમે આજે લોકોને પ્રભાવિત કરી શકશો. તમારા ઉપરી અધિકારી તમારા કામની પ્રશંસા કરી શકે છે. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ થશે. તમને સરકારી કામમાંથી લાભ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારું પારિવારિક જીવન સુમેળભર્યું રહેશે. જમીન, મકાન અને મિલકતના સોદા સફળ થશે. વિદ્યાર્થીઓ પણ આજે તેમના શૈક્ષણિક લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકશે.

કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે સારો રહેશે. સંબંધીઓ સાથે પ્રવાસનું આયોજન થઈ શકે છે. જો કે, તમારે કોઈપણ યાત્રા દરમિયાન જોખમ ટાળવું જોઈએ. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થઈ શકે છે. તમે કોઈ ધાર્મિક કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેશો. વિદેશમાં રહેતા સંબંધી તરફથી સમાચાર આનંદ લાવશે. ભાઈ-બહેન તરફથી લાભ થવાની સંભાવના છે. આજે કોઈ જૂનો કૌટુંબિક વિવાદ ઉકેલાઈ શકે છે. આજનો દિવસ આર્થિક લાભનો છે. સ્વાસ્થ્ય માટે સારો સમય છે.

તુલા : આજે ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારી વાણી અને વર્તન પર નિયંત્રણ રાખો. ગેરસમજ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. મિત્રોનો વેશ ધારણ કરતા દુશ્મનથી સાવધ રહો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખો. આધ્યાત્મિકતા પ્રત્યે તમારું આકર્ષણ વધશે, અને આજનો દિવસ આધ્યાત્મિક સિદ્ધિ માટે સારો છે. ઘણા પ્રયત્નો પછી, તમે માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરશો.

વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે સંપૂર્ણ આનંદનો દિવસ માણશો. તમે તમારા રોજીંદા કામકાજમાંથી મુક્ત થઈ શકશો અને તમારા માટે થોડો સમય કાઢી શકશો. તમે મિત્રો સાથે બહાર જવાની અથવા પ્રવાસ પર જવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજન, નવા કપડાં અને ઘરેણાં મળશે, જે તમને ખૂબ ખુશ કરશે. વ્યવસાય અને ભાગીદારી નફાકારક રહેશે. જાહેર ક્ષેત્રમાં તમારું માન વધશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો.

ધન : આજે ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આર્થિક લાભનો છે. ઘરમાં શાંતિ અને આનંદનું વાતાવરણ રહેશે, જેનાથી તમારા મનમાં આનંદ આવશે. નોકરી કરતા લોકોને ફાયદો થશે. તમને સાથીદારો તરફથી સહયોગ, તમારા કાર્યમાં સફળતા અને ખ્યાતિ મળશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને તમારા માતૃ પક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. મિત્રો સાથે તમારી સુખદ મુલાકાત થશે. તમારું પ્રેમ જીવન સંતુષ્ટ રહેશે. તમારા વિચારો આજે સકારાત્મક રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આ એક ફાયદાકારક સમય છે.

મકર : આજે ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે માનસિક રીતે બેચેન અને મૂંઝવણમાં રહેશો. તમે કોઈ નક્કર નિર્ણય લઈ શકશો નહીં, જેના કારણે તણાવ વધશે. આજે નસીબ તમારા પક્ષમાં નહીં હોય, જેના કારણે તમને ઘણી નિરાશાનો અનુભવ થશે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. ઘરના વૃદ્ધોનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમે શારીરિક રીતે પણ અસ્વસ્થ રહી શકો છો. વિરોધીઓ સાથે દલીલ ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમને પેટમાં દુખાવો થઈ શકે છે.

કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમારા ભાવનાત્મક સ્વભાવને કારણે માનસિક અસ્વસ્થતા રહેશે. નાણાકીય બાબતો જટિલ બની શકે છે. તમે તમારી માતા પ્રત્યે પ્રેમ અનુભવશો. સ્ત્રીઓ સૌંદર્ય પ્રસાધનો, કપડાં અથવા ઘરેણાં પર પૈસા ખર્ચ કરશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મળશે. તમે ગુસ્સે થઈ શકો છો. જાહેરમાં બદનામ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળતા સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે.

મીન : આજે ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ કામમાં સફળતા અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા માટે સારો છે. તમારા વિચારોમાં સ્થિરતા રહેશે, જેનાથી તમે કોઈપણ કાર્યને અસરકારક રીતે સામનો કરી શકશો. કલાકારોને તેમની કલા દર્શાવવાની તક મળશે, અને તેની પ્રશંસા થશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે વધુ નિકટતા અનુભવશો. મિત્રો સાથે ટૂંકી યાત્રા અથવા પર્યટનનું આયોજન કરવામાં આવશે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો.

આજનું રાશિફળ
સંપાદકની પસંદ

