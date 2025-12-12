આ રાશિના જાતકોને વડીલોનો સહયોગ મળશે, વાંચો આજનું રાશિફળ...
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોએ આજે દલીલો ટાળવી જોઈએ, ખર્ચ વધી શકે છે. અન્ય રાશિઓનું ભવિષ્ય જાણો...
Published : December 12, 2025 at 7:36 AM IST
અમદાવાદ : આજે 12 ડિસેમ્બર, શુક્રવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ સિંહ રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે માનસિક રીતે પણ ખુશ રહેશો. તમે તમારી સર્જનાત્મકતા દ્વારા નવીનતા લાવી શકશો. આજે તમને સાહિત્ય અને કલામાં રસ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં સારું પ્રદર્શન કરશે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. દૈનિક કાર્યમાં કેટલીક અવરોધો આવશે. વ્યવસાય અને રોજગારની વાટાઘાટો કરતી વખતે સાવચેત રહો. જોકે, વધુ પડતી મહેનતથી બહુ ઓછા પરિણામ મળશે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જળાશયોથી દૂર રહો. જમીન અને મિલકતના દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક સહી કરો. બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમારા મનમાં કલ્પનાના તરંગો તમને નવા અનુભવો લાવશે.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ખુશ અને શાંતિપૂર્ણ રહેશે. તમારા ભાઈઓ સાથેની તમારી વાતચીતથી તમને ફાયદો થશે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને પણ મળશો. બપોર પછી, નકારાત્મક વિચારો ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. તમને સમયસર ખોરાક નહીં મળે. તમે કોઈ બાબતમાં ભાવનાત્મક રહેશો. ઘરનું વાતાવરણ તણાવપૂર્ણ રહેશે. આજે પરિવારમાં કોઈ સાથે વિવાદ થવાની સંભાવના છે. જમીન બાબતમાં બેદરકારીથી નુકસાન થઈ શકે છે.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને લાભની ઘણી તકો મળશે. તમને પરિવારના સભ્યો તરફથી સહયોગ મળશે. તમારી સુંદર વાણી તમને તમારા કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરશે. બપોર પછી, મુસાફરી અથવા પર્યટનનું આયોજન થઈ શકે છે. તમે મિત્રો સાથે નિકટતાનો અનુભવ કરશો. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ખુશ મન તમારા આનંદમાં વધારો કરશે. આજે કામ પર તમારી કાર્યશૈલીની પ્રશંસા થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમે બધા કાર્યો દૃઢ નિશ્ચયથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમને ઘરમાં વડીલોનો લાભ મળશે. પરિણીત યુગલો વચ્ચે વધુ પ્રેમ રહેશે. આજે બપોરે વાણી કઠોર બની શકે છે. કાર્યકારી વ્યાવસાયિકોએ આ સમય દરમિયાન ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર છે. પારિવારિક વાતાવરણ પણ સુમેળભર્યું રહેશે. આજે વધુ પડતો ખર્ચ ન કરવાનું ધ્યાન રાખો. તમને વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓથી લાભ થઈ શકે છે. કોઈપણ ખરીદી આનંદપ્રદ અને નફાકારક રહેશે. બાળકો સંબંધિત કોઈપણ ચિંતાઓ દૂર થશે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા મનને લાગણીથી દૂર ન જવા દો. જો તમે કોઈ બાબતમાં અસ્વસ્થતા અનુભવી રહ્યા છો, તો તેને શક્ય તે રીતે ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરો. કોઈની સાથે ગરમાગરમ ચર્ચા અથવા દલીલો ટાળો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. ખર્ચ આવક કરતાં વધી શકે છે. બપોર પછી, તમને તમારા પિતા અને વડીલોનો સહયોગ મળશે. આનાથી તમારા મન પર ચિંતાનો ભાર ઓછો થશે. પ્રેમ જીવન માટે આજનો દિવસ સકારાત્મક છે. તમારા નોકરી કે વ્યવસાયમાં કામ ધીમે ધીમે આગળ વધશે. આજે, તમે કોઈ બાબતમાં થોડું ઉદાસ અનુભવી શકો છો.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. આજે તમે ખૂબ વિચારશીલ રહેશો, જેનાથી તમારું મનોબળ ઘટશે. નોકરી કરનારાઓને સમયસર પોતાના કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમને મિત્રો તરફથી ખાસ લાભ મળશે. વ્યવસાયમાં પણ લાભ થશે, પરંતુ બપોર પછી તમે ભાવનાત્મક રહેશો. તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. આ ચિંતા તમારા માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. ખર્ચ વધારે રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે વ્યવસાયમાં તમારી પ્રતિભાની ખૂબ પ્રશંસા થશે. નવા ગ્રાહકો તમારી સાથે જોડાશે. કામ ખૂબ જ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. નોકરી કરનાર પણ સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરી શકશે. સ્થાવર મિલકત સંબંધિત બાબતો માટે સમય સારો છે. સરકારી કામ લાભ લાવશે. પારિવારિક જીવનમાં મધુરતા રહેશે. બપોર પછી મિત્રોથી તમને લાભ થશે. દિવસભર વૈચારિક અનિશ્ચિતતાનું વાતાવરણ રહી શકે છે. બપોર પછી મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળો. તમે પરિવાર સાથે સુખદ સાંજ વિતાવશો.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારો સ્વભાવ ઉગ્ર રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ થોડું નબળું રહેશે. પરિણામે, કામ પર તમારું કામ ધીમું રહેશે. આજે ધાર્મિક યાત્રા પણ શક્ય છે. વ્યવસાયમાં વિવાદ થવાની શક્યતા છે, પરંતુ બપોર પછી કામમાં થોડો સુધારો થશે. કામ પર તમારું વર્ચસ્વ વધશે. સ્થાવર મિલકતના દસ્તાવેજીકરણ માટે સમય અનુકૂળ છે. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ મળશે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. તમારું પ્રેમ જીવન સંતુષ્ટ રહેશે.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે, બીમારી પર પૈસા ખર્ચ થશે. તમારે તમારા મનમાંથી નકારાત્મક વિચારો દૂર કરવા જોઈએ. આ તમારા કામ પર અસર કરશે. કેટલાક અન્ય અણધાર્યા ખર્ચ પણ થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે ઉગ્ર દલીલ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. મોટાભાગે ઘરમાં મૌન રહો. આજે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળો. ખોટા કાર્યો અને બિનજરૂરી દલીલો કે ચર્ચાથી દૂર રહો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષનો અભાવ રહેશે. બપોર પછી આળસ વધશે.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે વિવાદો શક્ય છે. તમારા પોતાના વિચારો લાદવાને બદલે, તમારે બીજાના મંતવ્યો સાંભળવાની આદત પાડવી જોઈએ. તમારા લગ્ન જીવનમાં મતભેદો રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં સારું પ્રદર્શન કરશે. ઘરનું વાતાવરણ શાંતિપૂર્ણ રહેશે. દૈનિક કાર્યમાં કેટલાક વિક્ષેપ આવી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર કામ કરતા લોકોનો કોઈ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. સખત મહેનત પણ ઇચ્છિત પરિણામ આપશે નહીં.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી છે. કામ પર કામ કરવાનું મન નહીં થાય. વ્યવસાયમાં વધારે નફાની શક્યતા ઓછી રહેશે. આજે તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશો. રોજિંદા કાર્યમાં વિલંબ થઈ શકે છે. કામ પર સાથીદારો તરફથી તમને ઓછો ટેકો મળશે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ શક્ય છે. તમે પરિવારમાં કોઈના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. સામાજિક વર્તુળોમાં તમને ઓળખ મળશે નહીં. કોઈ બીજું તમારા કાર્યનો શ્રેય લઈ શકે છે. જોકે, આજે ધીરજથી કામ કરો.
