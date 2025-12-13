તુલા રાશિનું મંગલ હો! જાણો અન્ય રાશિઓનો હાલ...
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોના અનૈતિક વર્તનથી તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે, વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : December 13, 2025 at 7:43 AM IST
અમદાવાદ : આજે 13 ડિસેમ્બર, શનિવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ કન્યા રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમે ધાર્મિક કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમને દાન-પુણ્યમાં રસ રહેશે. માનસિક કાર્યભાર વધુ રહેશે. જોકે, તમે તમારા કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરવા માટે વધુ મહેનત કરશો. તમને કામ પર સફળતા મળી શકે છે. તમે તમારા વ્યવસાયને આગળ વધારવા માટે નવા લોકો સાથે જોડાવાનો પ્રયાસ કરશો. તમારા માતા-પિતા અને પરિવારના અન્ય સભ્યો સાથે તમારા સંબંધ સારા રહેશે. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમને ચર્ચામાં સફળતા મળશે. તમારી વાણી કોઈને મોહિત કરશે અને તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમે તમારા કાર્યમાં રસ લેશો અને શક્ય તેટલી ઝડપથી તેને પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. નવા સંબંધ બનશે જે ભવિષ્યમાં ઉપયોગી થશે. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસમાં વધુ રસ દાખવશે. તેઓ વધુ મહેનત કરશે, જોકે આજે તમને પરિણામની ચિંતા નહીં હોય. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. ઘરમાં અને તમારા પરિવારમાં શાંતિ રહેશે, જે તમને ખુશ પણ રાખશે.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. માનસિક મૂંઝવણ તમને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેતા અટકાવશે. વિચારશીલ તોફાનો માનસિક બીમારીનું કારણ બનશે. વધુ પડતી ભાવનાત્મકતા તમારા સંકલ્પને નબળી પાડશે. પાણી અને અન્ય ગરમ પ્રવાહી પદાર્થોની આસપાસ સાવધ રહો. કૌટુંબિક અથવા જમીન સંબંધિત બાબતની ચર્ચા કરો અને મુસાફરીની યોજના મુલતવી રાખો. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આનંદથી ભરેલો રહેશે. તમે આજે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકો છો. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળી શકો છો. કાર્યસ્થળ પર સફળતા તમારા ઉત્સાહને વધારશે. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. સંબંધોમાં વધુ ભાવનાત્મકતા રહેશે. મુસાફરી પણ આનંદપ્રદ રહેશે. તમને સમાજમાં માન મળશે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી ગણી શકાય, પરંતુ આર્થિક રીતે લાભદાયી રહેશે. ખર્ચ વધારે રહેશે, પરંતુ આવક પણ જળવાઈ રહેશે. દૂરના સંબંધી તરફથી તમને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. પરિવારના સભ્યો આજે સહયોગી રહેશે. મિત્રો પણ મદદરૂપ થશે. તમને આંખ કે દાંતમાં દુખાવો થઈ શકે છે. સારું ભોજન મળવાની શક્યતા છે. તમે તમારા મીઠા શબ્દોથી કોઈપણને જીતી શકશો. કાર્યમાં સફળતા મળવાની શક્યતા છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ પ્રબળ રહેશે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારા પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ખૂબ જ સારો રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ અને ખુશ રહેશો. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે તમારી મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે. મુસાફરી પણ આનંદદાયક રહેશે. તમે પરિવાર સાથે ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. અનિયંત્રિત અને અનૈતિક વર્તન તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. અકસ્માત ટાળો. અસ્પષ્ટ વાણી ઉગ્ર દલીલો તરફ દોરી શકે છે. કામ પર ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. જો શક્ય હોય તો, મોટાભાગે મૌન રહો. સંબંધીઓ સાથે મતભેદ શક્ય છે. મનોરંજન અથવા મુસાફરી પર પૈસા ખર્ચ થશે. આધ્યાત્મિકતા શારીરિક અને માનસિક તણાવ ઘટાડવામાં મદદરૂપ થશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય મધ્યમ છે.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક છે. તમે મિત્રોને મળશો. આ દિવસ મુસાફરી અને આનંદ માણવામાં પસાર થશે. તમારી નોકરી કે વ્યવસાયમાં તમારી આવક વધશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ થશે. નોકરી કરતા લોકોને પણ નવું લક્ષ્ય આપવામાં આવી શકે છે. તમારા લગ્નજીવનનું વાતાવરણ આનંદદાયક રહેશે. તમને વ્યવસાયમાં નફો જોવા મળી શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો જૂનો વિવાદ દૂર થવાની સંભાવના છે. થાક તમને બપોર પછી આરામ કરવા માંગશે.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ રહેશે. પારિવારિક જીવન આનંદથી ભરેલું રહેશે. દરેક કાર્યમાં સફળતા મળશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ થશે. તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી લાભ થવાની શક્યતા છે. તમારે વ્યવસાય માટે મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. તમારા કાર્યભાર વધશે. જોકે, તમે તમારી નાણાકીય યોજનાઓ સારી રીતે પૂર્ણ કરી શકશો.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. બૌદ્ધિક કાર્ય માટે શુભ છે. તમે લેખન અથવા સાહિત્યિક કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે નવી યોજનાઓ પણ બનાવી શકો છો. સરકારી કાર્યમાં પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે. બપોર પછી તમને થોડો થાક લાગશે. તમારી માનસિક સ્થિતિ પણ નબળી રહેશે. કોઈ બાબતની ચિંતા તમને હતાશ કરશે, જે તમારા કાર્યને અસર કરશે. નકારાત્મક વિચારો તમારા પ્રેમ જીવનમાં તમને પરેશાન કરશે.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓ ટાળો. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. આનાથી તમે કૌટુંબિક વિવાદોથી બચી શકશો. તમારે દરેક વ્યક્તિ, વસ્તુ અને ઘટનાને સકારાત્મક દ્રષ્ટિકોણથી જોવાની જરૂર છે. ખર્ચમાં વધારો થવાને કારણે, નાણાકીય મુશ્કેલી રહેશે. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. શારીરિક અને માનસિક બીમારી ચાલુ રહેશે.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમારી દિનચર્યાથી દૂર રહીને, તમે બહારની પ્રવૃત્તિ અને મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓ માટે સમય કાઢશો. તમે આમાં પરિવાર અને મિત્રોને પણ સામેલ કરશો, જે તેમના માટે આનંદદાયક રહેશે. તમે દિવસભર શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ રહેશો. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં પણ વધારો થશે.
