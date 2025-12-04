મેષ રાશિના જાતકો વ્યવહારોમાં સાવધાની રાખો, તમારા સ્વાસ્થ્ય સાચવો
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોએ ખાવા-પીવાની આદત પ્રત્યે સાવધાન રહેવું જોઈએ, બિનજરૂરી ખર્ચ થઈ શકે છે. વાંચો આજનું રાશિફળ...
અમદાવાદ : આજે 4 ડિસેમ્બર, ગુરુવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ વૃષભ રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારે નાણાકીય બાબતો અને વ્યવહારો પ્રત્યે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. સંઘર્ષ ટાળો, કારણ કે આનાથી પરિવારના સભ્યો સાથે ઝઘડા વધી શકે છે. તમે શું ખાઓ છો અને પીઓ છો તેના પર ધ્યાન આપો. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. આજે તમને સમયસર પૂરતું ભોજન નહીં મળે. તમને બિનજરૂરી ખર્ચાઓ થઈ શકે છે. ઘર અને કામ પર ફાયદાકારક વાતાવરણ રહેશે. આજનો દિવસ સામાન્ય રહેશે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમે આખા ઘરમાં તાજગી અનુભવશો. તમે તમારી સર્જનાત્મકતાનો ઉપયોગ કરી શકશો અને નાણાકીય યોજનાઓ બનાવી શકશો. નાણાકીય લાભની પણ શક્યતા છે. તમે પરિવાર સાથે તમારા સમયનો આનંદ માણશો. તમે આજે નવા કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદી શકો છો. તમારો દિવસ આનંદ અને આનંદથી ભરેલો રહેશે. તમને કામ પર ગમતું કામ મળશે.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ કૌટુંબિક અને વ્યાવસાયિક બંને ક્ષેત્રમાં ખૂબ સારો જશે. તમે બંને ક્ષેત્રોમાં મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓમાં વ્યસ્ત રહેશો. કામનો બોજ વધવાથી તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું નબળું પડશે, પરંતુ બપોર પછી તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. મિત્રો સાથે તમારી મુલાકાત સુખદ રહેશે. પ્રવાસ પર જવાની તક મળશે. તમે સામાજિક કાર્યમાં યોગદાન આપશો. વ્યવસાયિક લોકો માટે દિવસ સારો છે. તમારા જીવનસાથી સાથે ચાલી રહેલ કોઈપણ તણાવ ઓછો થશે.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. અચાનક નાણાકીય લાભ શક્ય છે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે દિવસ આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરેલો રહેશે. આવકમાં વધારો થશે. તમે વ્યવસાયમાં નફાકારક વ્યવહાર અને સોદા કરી શકશો. તમને તમારા પુત્ર અને પત્ની તરફથી પણ લાભ થશે. મુસાફરી શક્ય છે. લગ્નમાં રસ ધરાવતા લોકો તેમના સંબંધોને અંતિમ સ્વરૂપ આપશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને સાંસારિક સુખનો આનંદ માણશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય છે. જોકે, બપોર પછી તમારું મન વિચલિત થઈ શકે છે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારા મજબૂત આત્મવિશ્વાસ અને મનોબળથી, તમે બધા કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી શકશો. વ્યવસાયમાં તમારી પ્રતિભાથી તમને વિશેષ લાભ મળશે. કામ પર પ્રમોશનની શક્યતા છે. તમે તમારા કાર્યથી ઉપરી અધિકારીઓને પ્રભાવિત કરી શકશો. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ થશે. તમે મિલકત અને વાહન સંબંધિત કાર્ય ખૂબ જ સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમને સરકારી કાર્યમાં સફળતા મળશે. તમે કૌટુંબિક સુખનો અનુભવ કરશો. તમારા જીવનસાથી સાથેનો તમારો પ્રેમ સંબંધ વધુ મજબૂત બનશે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ જ શુભ છે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અને મુસાફરી માટે સમય અનુકૂળ છે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત આનંદ લાવશે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. વિદેશ વ્યવસાય માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ ઊભી થશે. પ્રિયજનો તરફથી સમાચાર આનંદ લાવશે. ભાઈ-બહેનો તરફથી નાણાકીય લાભ મળશે. નોકરી કરતા લોકો માટે આ સારો સમય છે. આજે તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના જૂના મતભેદો પણ ઉકેલાશે.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ઘરમાં રહેશે. દિવસની શરૂઆત આનંદથી થશે. બપોર પછી, તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. તમે નાણાકીય લાભ માટે કોઈ મીટિંગમાં હાજરી આપી શકો છો. મુસાફરી શક્ય છે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. છુપાયેલા શત્રુઓથી સાવધ રહો. આજે નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. જો તમે ફક્ત કામ પર તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો, તો તમે તેને ચોક્કસપણે પૂર્ણ કરશો. વ્યવસાયી લોકો માટે દિવસ સારો છે. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ઘરમાં રહેશે. તમે આજે કોઈ ખાસ બૌદ્ધિક કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેશો. લોકો સાથે તમારી વાતચીત સારી રહેશે. ટૂંકી યાત્રા શક્ય છે. આજે કોઈપણ નાણાકીય કાર્ય માટે સારો સમય છે. બપોર પછી, તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે પ્રવાસનું આયોજન કરી શકશો. તમે બહાર ખાવા-પીવાનો આનંદ માણી શકશો. આજે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. પરિવાર સાથે તમારો દિવસ સારો રહેશે. કામ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સામાન્ય છે.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ સાબિત થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને ખ્યાતિ, માન્યતા અને આનંદ મળશે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે ખુશીથી સમય પસાર કરશો. તમે તમારા વિરોધીઓ અને શત્રુ પર કાબુ મેળવશો. તમને કામ પર સાથીદારો અને ગૌણ અધિકારીઓ તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમે મિત્રો સાથે મુલાકાત કરશો. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. તમારા જીવનસાથી સાથેના મતભેદ ઉકેલાશે.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે માનસિક ભય અને મૂંઝવણનો અનુભવ કરશો. આ તમને જાણકાર નિર્ણય લેવાથી અટકાવશે. મહત્વપૂર્ણ કાર્ય શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ નથી. કામ પર બિનજરૂરી કામકાજ હોઈ શકે છે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતા કરી શકો છો. કામમાં સફળતાનો અભાવ નિરાશાનું કારણ બની શકે છે. વેપારીઓ માટે પણ દિવસ સામાન્ય છે. પેટની સમસ્યા રહેશે. આજનો દિવસ મુસાફરી માટે અનુકૂળ નથી. તમારા જીવનસાથીના સાથથી તમારું મન ખુશ રહેશે.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે ખૂબ જ ભાવનાત્મક અને કોઈ બાબતથી ડરતા રહેશો. તમે તમારા નાણાકીય આયોજનનું સારી રીતે આયોજન કરી શકશો. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ થશે. સ્ત્રીઓ નવા કપડાં, ઘરેણાં અને સૌંદર્ય પ્રસાધનો ખરીદવામાં પૈસા ખર્ચ કરશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ રહેશે. તમારો સ્વભાવ વધુ કઠોર બની શકે છે. તમારે જાહેરમાં અપમાન ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. કાર્યમાં સફળતા અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. તમારા વિચારો સ્થિર રહેશે. તમે કામ પર અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો. કલાકાર તેમની કુશળતા સારી રીતે રજૂ કરી શકશે, અને લોકો તેમની કલાની પ્રશંસા કરશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે. તમે મિત્રો સાથે બહાર જઈ શકો છો અને તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકો છો.
