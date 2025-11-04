કુંભ રાશિના જાતકો, વાણી પર નિયંત્રણ રાખો; બધા કાર્યો પૂર્ણ થશે
આજે મંગળવારના રોજ ચંદ્ર મીનમાં છે, નકારાત્મક વિચારો તમને દુઃખી કરી શકે છે. વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : November 4, 2025 at 7:12 AM IST
અમદાવાદ : આજે 4 નવેમ્બર, મંગળવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મીન રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. પ્રિયજનો સાથે વિવાદ શક્ય છે. ખર્ચ આવક કરતાં વધુ થશે. દિવસ થોડી મૂંઝવણમાં પસાર થઈ શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બપોર તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે. તમે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. તમે મિત્રો સાથે મુલાકાત કરશો. કેટલાક નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે. જોકે, તમારા સ્વાસ્થ્યમાં ઉતાર-ચઢાવ આવશે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં. આજનો દિવસ લાભનો છે. તમને વ્યવસાયમાં લાભ થશે. તમારા બાળકો સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે. બપોર પછી તમારા માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. કોઈ પણ બાબતમાં વધુ પડતા ભાવનાત્મક ન બનો. મૂંઝવણ દૂર થશે. કાનૂની બાબતોમાં તમને ખૂબ કાળજી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આજે તમે નવા મિત્ર બનાવવાથી ખુશ થશો. ભવિષ્યમાં આ સંબંધો તમને મદદ કરશે.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક છે. કૌટુંબિક અને વ્યાવસાયિક બંને ક્ષેત્રોમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. ઘરમાં આનંદદાયક વાતાવરણ તમને ખુશ રાખશે. સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. વ્યવસાયમાં લાભ થશે. લાંબા સમયથી અટકેલા સરકારી કામ સફળ થશે. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ સારો સમય છે. જોકે, આજે તમને રમતગમતની પ્રવૃત્તિઓમાં વધુ રસ રહેશે.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે બૌદ્ધિક કાર્ય, નવી રચના અને સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકો છો. ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. ધંધામાં નફાકારક રહેશે. આજે તમારે તમારા કામ અને વ્યવસાયમાં સાવધાની રાખવી જોઈએ. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બપોર પછી, તમારું પારિવારિક જીવન આનંદથી ભરેલું રહેશે. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ થશે અને ખૂબ ખુશીનો અનુભવ થઈ શકે છે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરી શકો છો. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ થશે. તમે જ્યોતિષ અને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં રસ રાખતા રહેશો. તમારી વાણી અને વર્તન પર સંયમ રાખવો તમારા હિતમાં રહેશે. તમે આજે તમારા વ્યવસાયમાં નવા સાહસો હાથ ધરશો. તમને તમારા સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. જોકે, તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. ભાગ્ય મિશ્ર રહેશે. તમારે તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારોની રાહ જોવાની જરૂર છે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. સવાર મિત્રો સાથે ફરવા, ખાવા અને મજા કરવામાં પસાર થઈ શકે છે. ભાગીદારીના કામમાં સાવચેત રહો. વ્યવસાયમાં વધારે નફાની અપેક્ષા રાખશો નહીં. બપોર પછી તમારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. દવા અથવા હોસ્પિટલ ફી માટે અણધાર્યા ખર્ચાઓ થઈ શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. મજબૂત મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસ સાથે, તમે દરેક કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમારા ગૃહસ્થ જીવનમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે આક્રમક બની શકો છો, તેથી તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. બપોર પછી, તમે મનોરંજન તરફ વધુ ઝુકાવ રાખશો. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુસાફરી અથવા મુસાફરી કરવાની શક્યતા છે. કોઈપણ જૂની ચિંતાઓથી રાહત તમારા મનમાં શાંતિ લાવશે.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે વધુ ભાવનાશીલ રહેશો. કોઈ પણ વસ્તુથી વધુ વિચલિત ન થાઓ. વિદ્યાર્થીઓ આજે અભ્યાસ અને કારકિર્દીમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશે. તમારી કલ્પનાશક્તિ તમને તમારી સાહિત્યિક રચનામાં નવીનતા લાવવામાં સક્ષમ બનાવશે. ઘરના વાતાવરણમાં શાંતિ અને શાંતિ રહેશે. તમે વ્યવસાયમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમને મિત્રો તરફથી પણ સહયોગ મળશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજયી થશો.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં થશે. કૌટુંબિક શાંતિ જાળવવા માટે, બિનજરૂરી દલીલો ટાળો. તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. સંપત્તિ અને પ્રતિષ્ઠામાં નુકસાન થઈ શકે છે. બપોર પછી, તમારા ભાવનાત્મક સ્વભાવમાં વધારો થઈ શકે છે. તમારી સર્જનાત્મકતામાં સકારાત્મક વધારો જોવા મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ અનુકૂળ સમય છે. પ્રિયજનો સાથે તમારી નિકટતા વધશે. તમે કામ પર સમયસર તમારા કામ પૂર્ણ કરી શકશો.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લઈ શકશો. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત સુખદ રહેશે. ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. ભાઈ સાથેના સંબંધો ગાઢ રહેશે. બપોર પછી, અપ્રિય ઘટના તમને અસ્વસ્થતા અનુભવ કરાવશે. બપોર પછી તમે શારીરિક રીતે તાજગી અનુભવશો નહીં. પૈસાનું નુકસાન થઈ શકે છે. સ્થાવર મિલકત સંબંધિત દસ્તાવેજો પર હસ્તાક્ષર કરતી વખતે સાવચેત રહો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા ગુસ્સા અને વાણી પર સંયમ રાખો. નકારાત્મક વિચારો તમને દુઃખી કરી શકે છે. તમારી ખાવાની આદતોમાં પણ સંયમ રાખો. બપોર પછી, તમે વૈચારિક સ્થિરતા સાથે બધા કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમારી સર્જનાત્મકતા તમને નવા માર્ગે કામ કરવા સક્ષમ બનાવશે. ભાઈ-બહેન સાથેના સંબંધો સારા રહેશે. જોકે, દિવસભર તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી ટાળો.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. ઘરમાં ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ થશે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમે કાર્યમાં સફળતા મેળવશો. તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. નવા કાર્ય માટે દિવસ શુભ છે. બપોર પછી, તમે વધુ ગુસ્સે થશો. તમારે તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંતુલન જાળવવાની જરૂર પડશે. બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળો. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે તમારે કોઈ મીટિંગમાં હાજરી આપવી પડી શકે છે.