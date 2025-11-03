સપ્તાહ પહેલા દિવસે આ રાશિના જાતકોનું નસીબ ચમકશે, વાંચો રાશિફળ...
સોમવારે ચંદ્ર મીન રાશિમાં ગોચર કરશે, ત્યારબાદ મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે. વિગતવાર વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : November 3, 2025 at 7:51 AM IST
અમદાવાદ : આજે 3 નવેમ્બર, સોમવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મીન રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે તમારા માટે ચંદ્ર બારમા ઘરમાં રહેશે. આજે, તમે ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક કાર્યમાં તમારો સમય વિતાવશો. કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણ તમને કોઈ સમજદાર નિર્ણયો લેવામાં રોકશે. આજે કોઈપણ નાણાકીય વ્યવહારો મુલતવી રાખો. કોઈ બાબતનો સતત ડર રહેશે. નોકરીયાત લોકો સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ ન કરી શકવા અંગે ચિંતિત રહેશે. ધાર્મિક કાર્યોમાં પૈસા ખર્ચ થશે. વિદેશમાં રહેતા સંબંધી તરફથી તમને સમાચાર મળશે. તમારા જીવનસાથી સાથે કેટલાક વૈચારિક મતભેદ હોઈ શકે છે. તણાવ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે.
વૃષભ : આજે તમારા માટે ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમારા વ્યવસાય અને આવકમાં વધારો થશે. તમે નવા સંપર્કો બનાવી શકશો. ઓફિસમાં સાથીદારો તમને ટેકો આપશે. મિત્રો સાથે મજા કરવાનો સમય છે. મુસાફરી પણ શક્ય છે. તમને નવા લોકોથી ફાયદો થઈ શકે છે. તમારે નાણાકીય બાબતોમાં ઉતાવળમાં નિર્ણય લેવાનું ટાળવું જોઈએ. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો વધુ સૌહાર્દપૂર્ણ બનશે. રોમેન્ટિક સંબંધોમાં, તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરો. તમને ઘરમાં ભાઈઓ અને વડીલો તરફથી લાભ થશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
મિથુન : આજે તમારા માટે ચંદ્ર દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. અપરિણીત લોકોને જીવનસાથી શોધવાની તક મળશે. આજનો દિવસ સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે શુભ છે. મિત્રો સાથે મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે અને લાભ પણ લાવી શકે છે. તમારી પત્ની અને પુત્રને પણ લાભ થશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકો છો. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમારા નોકરી અને વ્યવસાયમાં લાભ થવાની સંભાવના છે.
કર્ક : આજે તમારા માટે ચંદ્ર નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ભાગ્યમાં વધારો કરવાનો છે. તમને વિદેશ અથવા દૂરના સ્થળેથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. ટૂંકી યાત્રા અથવા ધાર્મિક યાત્રા તમારી ખુશીમાં વધારો કરશે. તમે આજે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમે ખુશીનો અનુભવ કરશો. મિત્રો અને પરિવાર સાથે દિવસ આનંદદાયક રહેશે. વ્યવસાયિક ક્ષેત્રમાં પણ નફો જોવા મળશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની પ્રબળ શક્યતા છે. વિદેશ યાત્રા અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિના પ્રયાસો સફળ થશે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારા માટે આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ખરાબ સ્વાસ્થ્યને કારણે તમારે તબીબી સારવાર પર પૈસા ખર્ચ કરવા પડી શકે છે. તમારો ગુસ્સો આક્રમક બનશે, તેથી તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે. નકારાત્મક વિચારો તમને ખૂબ પરેશાન કરશે. તમારે ખોટા કામમાં ન ફસાઈ જવાનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. ધાર્મિક બાબતોમાં રસ લેવાથી માનસિક શાંતિ મળી શકે છે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારા માટે સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમને સામાજિક અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં ખ્યાતિ અને સન્માન મળશે. તમે નવા કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદી શકો છો. તમને વાહનનો આનંદ મળશે. ભાગીદારો સાથે સંબંધો સુધરશે. પતિ-પત્ની વચ્ચે આત્મીયતા વધશે. તમારા બાળકો સાથે સારા સંબંધો વિકસશે. નોકરી કરતા લોકોને ફાયદો થઈ શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. આજે તમે તમારા વિરોધીઓને ખૂબ પાછળ છોડી શકશો.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારા માટે છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ અને ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે, જેનાથી તમારી ખુશીમાં વધારો થશે. કામ પર તમને સાથીદારોનો સહયોગ મળશે. કોઈ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય પૂર્ણ કરવાથી તમને ઓળખ મળશે. તમને તમારા માતા-પિતા તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવશો. પ્રેમ સંબંધ સફળ થશે. અપરિણીત યુગલો આજે સંબંધ સુરક્ષિત કરે તેવી શક્યતા છે. રોકાણ સફળ થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ શુભ છે.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારા માટે પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મળી શકે છે. આજે નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. નાણાકીય આયોજન માટે અનુકૂળ રહેશે, અને તમારી મહેનત ફળદાયી સાબિત થશે. જોકે, આજે શેરબજારમાં રોકાણ કરવાનું ટાળો. મુસાફરી મુલતવી રાખવી વધુ સારું છે. આજે પરિવારના સભ્યો સાથે નાની બાબતો પર વિવાદ થઈ શકે છે. આજે તમારા કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરો, નહીં તો બાકી રહેલા કામ વધી શકે છે.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારા માટે ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે થોડો થાક અનુભવશો. પરિણામે, તમે કામ પર સંપૂર્ણ ઉર્જા સાથે કામ કરી શકશો નહીં. ઘણા કાર્યો અધૂરા રહી શકે છે. ઘરમાં તણાવપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે, જેના કારણે તમે માનસિક ચિંતાનો અનુભવ કરશો. તમારા પિતા અથવા ભાઈ સાથે વિવાદ શક્ય છે. અનિદ્રા પણ સમસ્યા હોઈ શકે છે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા ગુમાવવાની પણ શક્યતા છે. નાણાકીય નુકસાન શક્ય છે. જો શક્ય હોય તો, તમારા મનને શાંત રાખવા માટે ધ્યાન અથવા યોગનો પ્રયાસ કરો.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારા માટે ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. તમે કોઈ બાબતની ચિંતા કરી શકો છો. કૌટુંબિક સંઘર્ષની શક્યતા હોય શકે છે. તમારા શરીરમાં તાજગી અને ઉર્જાનો અભાવ રહેશે. સંબંધીઓ સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમને છાતીમાં દુખાવો અથવા અન્ય સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમને અનિદ્રાનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમને બદનામીનો સતત ભય રહી શકે છે. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ ચાલુ રહેશે.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારા માટે બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે માનસિક રીતે નબળા અનુભવશો. ચિંતાના વાદળ દૂર થતાં તમારો ઉત્સાહ વધશે. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે ઘરે કંઈક નવું કરવાનું કામ કરશો. દિવસ તેમની સાથે ખુશીથી પસાર થશે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળશો. ટૂંકી યાત્રાનું પણ આયોજન થઈ શકે છે. તમારા ભાગ્યમાં વધારો થશે, અને તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજયી થઈ શકો છો.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારા માટે પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક તાજગી અને ઉત્સાહનો અનુભવ કરશો. તમારો ઉત્સાહ વધશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવું સફળ થશે. ધાર્મિક હેતુ માટે મુસાફરી કરવાની શક્યતા રહેશે. જો તમે કોઈ નિર્ણય લેવામાં ખચકાટ અનુભવી રહ્યા છો, તો તેને હાલ પૂરતું મુલતવી રાખો. તમારા પરિવાર સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણો. મુસાફરી અને પારિવારિક જીવન આનંદપ્રદ બનશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે.