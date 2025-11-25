ચંદ્રએ પોતાની રાશિ બદલી છે, જાણો તમારા ભવિષ્ય પર શું અસર થશે
અઠવાડિયાના બીજા દિવસે ઘણી રાશિના લોકોએ સાવધ રહેવું પડશે. વિગતવાર વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : November 25, 2025 at 7:12 AM IST
અમદાવાદ : આજે 25 નવેમ્બર, મંગળવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મકર રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે તમારા માટે ચંદ્ર દસમા ઘરમાં રહેશે. તમને તમારા પરિવાર તરફથી ખુશી અને સંતોષ મળશે. તમે આજે મિત્રો અને સંબંધીથી ઘેરાયેલા રહેશો. તમે કામ અથવા વ્યવસાય માટે બહાર જવાની શક્યતા છે. આગામી યાત્રા નફાકારક રહેશે. તમને વ્યવસાયમાં પૈસા અને સન્માન બંને મળશે. કાર્યસ્થળ પર પ્રમોશન શક્ય છે. જોકે, આજે અકસ્માત થવાની શક્યતા છે, તેથી સાવચેત રહો. ધીમે વાહન ચલાવો. કામનો બોજ ભારે રહેશે. બપોર પછી તમને થોડી ચિંતા થઈ શકે છે.
વૃષભ : આજે તમારા માટે ચંદ્ર નવમા ઘરમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્ર રહેશે. ઉદ્યોગપતિઓ પોતાના વ્યવસાયમાં પૈસા રોકાણ કરી શકશે અને નવા સાહસો શરૂ કરી શકશે અને ભવિષ્ય માટે યોજના બનાવી શકશે. વિદેશમાં વ્યવસાય કરતા લોકો નફાની અપેક્ષા રાખી શકે છે. તમને તમારા કામમાં નવું અને ઇચ્છનીય કામ મળવાથી ખુશી થશે. ધાર્મિક સ્થળની યાત્રા તમારી આધ્યાત્મિકતામાં વધારો કરશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બપોર પછી કામનો બોજ થોડો વધારે રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે.
મિથુન : આજે તમારા માટે ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારા આક્રમક સ્વભાવ પર નિયંત્રણ રાખો. નકારાત્મક વિચારો નુકશાન તરફ દોરી શકે છે. વધુ પડતો ખર્ચ નાણાકીય કટોકટી તરફ દોરી જશે. પરિવારના સભ્યો અને કામ પર સાથીદારો સાથે મતભેદ તમને હતાશ કરશે. જે લોકો બીમાર છે તેઓએ આજે કોઈપણ નવી સારવાર અથવા સર્જરી ટાળવી જોઈએ. ધાર્મિક વ્યવહાર દ્વારા તમને શાંતિ મળશે. વ્યવસાય માટે દિવસ સામાન્ય છે. તમારે કોઈપણ મોટા રોકાણથી દૂર રહેવું જોઈએ.
કર્ક : આજે તમારા માટે ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સામાજિક અને વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રે તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમે મનોરંજનની વસ્તુઓ, સુંદર ઘરેણાં અને વાહન ખરીદશો. મનોરંજનમાં સમય પસાર થશે. કોઈ નવા વ્યક્તિ સાથે રોમાંચક મુલાકાત આનંદ લાવશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં પ્રેમનો અનુભવ કરશો. તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક રહેશો. વ્યવસાયિક ભાગીદારી ફાયદાકારક રહેશે. કામ પર તમારું કાર્ય સમયસર પૂર્ણ થશે, જે ઉત્સાહ લાવશે. તમારે ક્યાંક બહાર જવું પડી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય સારો છે.
સિંહ : આજે તમારા માટે ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમે ઉદાસીનતા અને ભયનો અનુભવ કરશો. જોકે, ઘરમાં શાંતિ અને ખુશી પ્રવર્તશે. તમારી દિનચર્યા અસ્તવ્યસ્ત રહેશે. તમે સખત મહેનતમાં પાછળ રહેશો નહીં, પરંતુ ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વધુ પડતી દલીલો અથવા ચર્ચા ટાળો. ઓફિસમાં લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવામાં તમને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. હમણાં તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની કોઈપણ યોજના પર કામ ન કરો. તમારે દિવસને ધીરજથી લેવો જોઈએ. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ, દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. ખાવા-પીવામાં બેદરકારી ટાળો.
કન્યા : આજે તમારા માટે ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે ચિંતા અને ભય તમને પરેશાન કરશે. તમને પેટની સમસ્યાનો અનુભવ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. અચાનક મોટો ખર્ચ થવાની સંભાવના છે. કામ પર તમારું કામ ધીમું રહેશે. આજે તમે કોઈ બૌદ્ધિક ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકો છો. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત કરશો. તમે કોઈના પ્રત્યે આકર્ષિત થશો. શેરબજારમાં રોકાણ કરવાનું ટાળો.
તુલા : આજે તમારા માટે ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે સાવધ રહેવાની જરૂર છે. સતત વિચાર કરવાથી તમારી માનસિક સ્થિતિ નબળી પડશે. તમે તમારી માતા અને ઘરની અન્ય સ્ત્રીઓ વિશે ચિંતિત રહી શકો છો. આજે મુસાફરી કરવાનું ટાળવું તમારા હિતમાં રહેશે. પૂરતું ભોજન અને ઊંઘ ન મળવાને કારણે તમને અસ્વસ્થતા અનુભવી શકે છે. પૂર્વજોની મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાનીપૂર્વક આગળ વધો. સરકારી બાબતોમાં બેદરકારી ટાળો. તમારે વ્યવસાયમાં વધારાના પ્રયત્નો કરવાની જરૂર પડશે.
વૃશ્ચિક : આજે તમારા માટે ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં પ્રવેશ કરશે. તમે આખો દિવસ ખુશ રહેશો. તમે કંઈક નવું શરૂ કરી શકશો. તમે તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે મહત્વપૂર્ણ બાબતની ચર્ચા કરશો. તમે કામ પર કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ પણ શરૂ કરી શકો છો. તમે સાથીદારો તરફથી ખુશી અને આનંદનો અનુભવ કરશો. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળી શકો છો. આજે તમે કોઈપણ પ્રયાસમાં સફળ થશો. નાણાકીય લાભ અને સંપત્તિમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. તમને તમારા ભાઈ-બહેનોથી લાભ થશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવશો. ટૂંકી યાત્રા શક્ય છે.
ધન : આજે તમારા માટે ચંદ્ર બીજા ભાવમાં રહેશે. આ દિવસ મિશ્ર રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ કે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. તમારા પ્રિયજનના મંતવ્યોને મહત્વ ન આપવાને કારણે તમે સંબંધોમાં તણાવ અનુભવી શકો છો. આજે તમારું મનોબળ ઓછું હોઈ શકે છે, જેના કારણે નિર્ણય લેવા મુશ્કેલ બની શકે છે. નોકરી કરતા લોકોએ ફક્ત પોતાના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. આજે તમારે વ્યવસાયમાં કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ન લેવા જોઈએ. ખોટી બાજુ પૈસા ખર્ચવાથી અથવા વધુ પડતા કામથી અસ્વસ્થતા થઈ શકે છે. નાણાકીય મોરચે આજનો દિવસ એકદમ સામાન્ય છે. તમારા સ્વાસ્થ્યને અવગણશો નહીં.
મકર : આજે તમારા માટે ચંદ્ર પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ભક્તિમય રહેશે. તમે પ્રાર્થના અને પૂજામાં સમય પસાર કરશો. તમારા બધા કાર્ય સારી રીતે પૂર્ણ થશે. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટ મળી શકે છે. તમારું મન અને શરીર આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરેલું રહેશે. તમે તમારા કાર્ય અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ અને સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. આજે, કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્ય પૂર્ણ કરવા બદલ તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી તમને પ્રશંસા મળશે. તમારું લગ્નજીવન સુખી રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા વિવાદનો ઉકેલ આવી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય માટે સારો સમય છે.
કુંભ : આજે તમારા માટે ચંદ્ર બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે પક્ષપાત કરવાનું ટાળવું જોઈએ, નહીં તો તમારા પર પક્ષપાતનો આરોપ લાગી શકે છે. કોઈની સાથે નાણાકીય વ્યવહાર ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ખર્ચ વધી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. કોઈનું ભલું કરતી વખતે તમે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકો છો. તમારે તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખવાની જરૂર પડશે, નહીં તો તમારે અપમાનનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક વર્તન તમને તમારા પ્રિયજનની નજીક લાવશે.
મીન : આજે તમારા માટે ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કોઈ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી શકશો. તમે મિત્રો અને પરિવારને મળીને ખુશ થશો. કોઈ સુંદર જગ્યાએ મુસાફરી કરવાની પણ શક્યતા છે. તમને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમને તમારી પત્ની અને બાળકો તરફથી પણ ફાયદો થઈ શકે છે. અચાનક નાણાકીય લાભ શક્ય છે. ખરીદી માટે આજનો દિવસ સારો છે. વ્યવસાયિકોને નફાકારક લાગશે. જોકે, કોઈપણ ઉતાવળિયા રોકાણ ટાળો.
આ પણ વાંચો...