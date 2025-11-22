આ રાશિના જાતકોના કાર્ય પૂર્ણ થશે, સ્વાસ્થ્ય અનુકૂળ રહેશે
આજે આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોને એકાગ્ર કાર્ય સફળતા લાવશે, દલીલ ટાળો. વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : November 22, 2025 at 7:34 AM IST
અમદાવાદ : આજે 22 નવેમ્બર, શનિવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકો છો. તમને જ્યોતિષ અને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં રસ રહેશે. તમારી વાણી અને વર્તન પર સંયમ રાખવો તમારા હિતમાં રહેશે. બપોર પછી, કામ અને વ્યવસાયમાં તમારી રુચિ વધશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમને સહકાર્યકરો તરફથી સહયોગ મળશે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. તમારા જીવનસાથી સાથેના કોઈપણ જૂના મતભેદો ઉકેલાઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં આ એક સંતોષકારક દિવસ છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય અનુકૂળ છે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. દિવસની શરૂઆત આનંદથી થશે. તમારા જીવનમાં કોઈ નવો મિત્ર પ્રવેશ કરી શકે છે. કોઈ સફરનું આયોજન થઈ શકે છે. બપોર પછી સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આજે લોકો સાથેની તમારી વાતચીતમાં તમારા જ્ઞાન કે અહંકારને અવરોધ ન થવા દો. છુપાયેલા શત્રુઓથી સાવધ રહો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. આજે તમને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં રસ રહેશે. તમારા બોયફ્રેન્ડ કે ગર્લફ્રેન્ડ સાથે અર્થપૂર્ણ મુલાકાત થઈ શકે છે.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા પરિવારમાં વાતાવરણ આનંદદાયક રહેશે. તમે શારીરિક ઉત્સાહ અને માનસિક ખુશીનો અનુભવ કરશો. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થવાથી તમારી ખુશી વધશે. કામ પર વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. બપોર પછી, તમારું ધ્યાન મનોરંજન પર હોઈ શકે છે. તમને મિત્રો અને પરિવાર સાથે બહાર જવાની તક મળી શકે છે. તમને માન અને સન્માન મળી શકે છે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશીથી સમય વિતાવી શકશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય સારો છે. જોકે, તમારે ચેપી રોગોથી સાવધ રહેવું જોઈએ.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારા ભવિષ્યનું નાણાકીય આયોજન કરવા માટે આ સારો સમય છે. એકાગ્ર કાર્ય ચોક્કસપણે સફળતા તરફ દોરી જશે, દલીલ ટાળો. વિદ્યાર્થીઓ અનુકૂળ છે. કૌટુંબિક વાતાવરણ શાંતિપૂર્ણ રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અને ખુશ અનુભવશો. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. વ્યવસાયમાં તમને સાથીદારો તરફથી સારો સહયોગ મળશે. સ્વાસ્થ્ય અનુકૂળ છે. સાંધાના દુખાવાના લાંબા સમય પછી તમને રાહત મળશે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેશો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. નાણાકીય નુકસાન શક્ય છે. જોકે, બપોર પછી, તમે રોકાણ યોજનાઓ પર કામ કરી શકો છો. તમને તમારી મહેનતના અનુરૂપ પરિણામો મળશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના કાર્યમાં સફળ થશે. બૌદ્ધિક અથવા રાજકીય ચર્ચાઓ ટાળો. આજે નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ ન કરો. શેરબજારમાં કોઈપણ જોખમ લેવાનું ટાળો. આજે તમારા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખો. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી ભવિષ્યમાં ખર્ચાળ સાબિત થઈ શકે છે. અચાનક કોઈ નવું કાર્ય શરૂ ન કરો.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે આધ્યાત્મિકતા તરફ વધુ આકર્ષિત થશો. તમને નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. આ નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે શુભ સમય છે. તમે પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત કરશો. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવી શકશો. બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે. તમે માનસિક અને શારીરિક ચિંતાનો અનુભવ કરશો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. આજે કાયમી મિલકત મેળવવાના પ્રયાસો મુલતવી રાખો. કોઈપણ સરકારી અથવા કાગળકામમાં ખૂબ કાળજી રાખો. વાહનો અને ઇલેક્ટ્રિકલ સાધનોનો ઉપયોગ સાવધાની સાથે કરો.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. આજે બહાર જવાનું કે ખાવાનું ટાળો. કૌટુંબિક વિવાદોને કારણે તમારે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. તમારા મનમાં નકારાત્મકતા પ્રવર્તશે. આ સમય દરમિયાન, તમે કોઈપણ કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. પરિવારના સભ્યો સાથે મૂંઝવણ રહેશે. બપોર પછી, તમારી અપરાધભાવની લાગણી દૂર થઈ જશે અને તમે ખુશ થશો. તમે નવા કાર્ય કરવા માટે તૈયાર હશો. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. સાંજે, તમે તમારા પરિવાર સાથે સારો સમય વિતાવશો.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. તમે ખુશી અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમે તમારા પરિવાર સાથે ખુશ દિવસ વિતાવશો. તમને સારા સમાચાર મળશે. બપોર પછી, પરિવારમાં સંઘર્ષનું વાતાવરણ બની શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમારે મૌન રહેવાની અને સંઘર્ષ ટાળવાની જરૂર પડશે. કામકાજનું વાતાવરણ તમારા માટે અનુકૂળ નહીં રહે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે સામાન્ય છે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ પર સંયમ રાખો. તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. જૂની પીડા કે બીમારી ફરી દેખાઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે અકસ્માત થવાની શક્યતા છે. બધી બાબતોમાં સાવધાની રાખો. ધીમે વાહન ચલાવો. કોઈપણ કાર્યમાં ઉતાવળ કરવાથી તમને નુકસાન થઈ શકે છે. તમે અચાનક કોઈ વસ્તુ પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. તમે થોડા આક્રમક અનુભવી શકો છો. આ સમય દરમિયાન વિવાદ થઈ શકે છે. કામકાજમાં ભારે કામ રહેશે. જોકે, બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ અનુભવશો. મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટ મળવાની શક્યતા છે. પારિવારિક વાતાવરણ આનંદદાયક રહેશે. ચિંતા દૂર થશે.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. વ્યવસાય અને નોકરી કરનારાઓ માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમારા પુત્ર અને પત્ની તરફથી નાણાકીય લાભ થશે. સાંસારિક જીવનમાં સુખદ ઘટનાઓ તમને ખુશ રાખશે. બપોર પછી માનસિક અશાંતિ અને ખરાબ સ્વાસ્થ્ય તમને પરેશાન કરી શકે છે. વાતચીત દરમિયાન થોડી મૂંઝવણ થઈ શકે છે. મનોરંજન પાછળ પૈસા ખર્ચ થશે. વિવાદમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા ગુમાવવાનો ભય રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય સારો રહે છે.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ લાભદાયી છે. તમને વ્યવસાયમાં નફો મળશે. પરિવાર અને સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમને કામ પર પ્રમોશન મળી શકે છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. તમને ઉધાર આપેલા પૈસા મળી શકે છે. તમે ક્યાંક રોકાણની યોજના બનાવી શકો છો. તમે જૂના મિત્રોને મળશો. તમે કોઈ પર્યટન સ્થળની યાત્રાનું આયોજન કરશો. તમે તમારા બાળકની સંતોષકારક પ્રગતિથી પણ ખુશ રહેશો. પારિવારિક જીવનમાં આનંદ રહેશે. તમે તમારા પરિવારની ખુશી માટે કંઈક ખરીદી શકો છો.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ રહેશે. આજે તમે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. ધાર્મિક યાત્રાની શક્યતા છે. તમે વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે વાતચીત કરી શકો છો. તમે આનંદ અને થાક બંનેનો અનુભવ કરશો. આજે, તમારું કાર્ય કોઈપણ અવરોધો વિના પૂર્ણ થશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. તમે કામ પર કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહી શકો છો. બપોર પછી તમે એકાગ્રતાના અભાવે થોડી અસ્વસ્થતા અનુભવી શકો છો.
