આ રાશિના જાતકોની કીર્તિ વધશે, વિરોધીઓ હારશે... વાંચો રાશિફળ
મિથુન રાશિ માટે આજનો દિવસ શુભ છે. પરિવારમાં આનંદ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
Published : November 21, 2025 at 7:37 AM IST
અમદાવાદ : આજે 21 નવેમ્બર, શુક્રવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં છે. આજે, તમે સાંસારિક બાબતો ભૂલી જશો અને આધ્યાત્મિક કાર્યો પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. ઊંડા ચિંતન તમારા માનસિક થાકને દૂર કરશે. આધ્યાત્મિક સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે યોગ ખૂબ જ સારો છે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. છુપાયેલા દુશ્મનો નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. આજે કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે સૌહાર્દપૂર્ણ સંબંધો જાળવો. તમારું મનપસંદ ભોજન ખાવાથી આનંદ થશે. તમે પરિવાર સાથે સારી સાંજ વિતાવશો.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં છે. તમે તમારા પરિવાર અને પરિવારમાં સુખ અને શાંતિનો અનુભવ કરશો. તમને પરિવાર અને નજીકના મિત્રો સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણવાની તક મળશે. તમને ટૂંકી યાત્રા પર આમંત્રણ મળી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને આર્થિક લાભ થશે. દૂર રહેતા પ્રિયજનો તરફથી મળેલા સમાચાર તમને ખુશ કરશે. ભાગીદારીમાં તમને નફો અને જાહેર જીવનમાં સન્માન મળશે. તમે આજે કોઈને ભેટ પણ આપી શકો છો. લોકો તમારી પ્રગતિની ઈર્ષા પણ કરી શકે છે.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં છે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે આજનો દિવસ શુભ છે. પરિવારમાં આનંદ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. કાર્યમાં સફળતા તમારી કીર્તિમાં વધારો કરશે. અન્ય લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખો. વાણી પર સંયમ રાખવાથી સંઘર્ષ અટકશે. તમને ધન પ્રાપ્ત થશે. જરૂરી વસ્તુઓ પર પૈસા ખર્ચ થશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને લાભ થશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે સારો સમય પસાર કરશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પણ સંતોષ રહેશે.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ વ્યવસાયમાં લાભદાયી રહેશે. ઓફિસમાં તમને સાથીદારો તરફથી પણ સહયોગ મળશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશ સમયનો આનંદ માણશો. તમે સંપૂર્ણ માનસિક સુખાકારીનો અનુભવ કરશો. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. તમે કામ પર સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. ખર્ચ વધુ થશે. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારા સંબંધ મજબૂત બનશે. અપરિણીત લોકો આજે લગ્નની ચર્ચા કરી શકે છે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં છે. તમે આજે શારીરિક અને માનસિક તણાવનો અનુભવ કરશો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થવાની સંભાવના છે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. આજનો દિવસ જમીન, વાહન અથવા ઘર ખરીદવા અથવા તેમના માટે દસ્તાવેજો તૈયાર કરવા માટે અનુકૂળ નથી. નકારાત્મક અને નકારાત્મક વિચારો નિરાશાનું કારણ બની શકે છે. આજે કોઈની સાથે વધુ પડતા દલીલો ટાળો. કામ પર તમારા લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવામાં મોડું થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય મધ્યમ ફળદાયી છે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ખુશ મન તમને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મદદ કરશે. તમે પ્રેમાળ સંબંધથી ભરાઈ જશો. તમે તમારા પ્રિયજનને કંઈક ભેટ આપી શકો છો. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે સારો સમય વિતાવશો અને તેમનાથી લાભ મેળવશો. તમારા વિરોધીઓના કાવતરા નિષ્ફળ જશે. નસીબમાં વધારો થવાની શક્યતા છે, પરંતુ ઉતાવળથી નુકસાન થઈ શકે છે. તમને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં સફળતા મળશે. આ સમય તમારા માટે નાણાકીય લાભ લાવશે.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં છે. તમારી માનસિક સ્થિતિ અનિર્ણાયક રહેશે. કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળો. નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરશો નહીં. તમને એવું લાગશે નહીં કે તમે કામ પર કામ કરી રહ્યા છો. ભાગીદારી પ્રોજેક્ટ્સમાં ધીરજ ગુમાવવાથી નુકસાન થશે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ અટકશે. કોઈ પણ બાબતમાં હઠીલા ન બનો. બપોર પછી નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો અને નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં છે. તમે શારીરિક અને માનસિક આનંદનો અનુભવ કરશો. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો અને પરિવાર અને મિત્રો સાથે મુસાફરી કરશો. પ્રિયજનો સાથે સંબંધો ગાઢ બનશે. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. તમારે કોઈ શુભ પ્રસંગમાં હાજરી આપવા માટે બહાર જવું પડી શકે છે. તમને ખુશખબર મળશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા ઉપરી અધિકારી તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. તમને તમારા વ્યવસાયમાં નવા ગ્રાહકો મળી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ થોડો મુશ્કેલીભર્યો છે, તેથી તમારે સાવધાની રાખીને આગળ વધવું જોઈએ. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ શક્ય છે. તમારા આક્રમક સ્વભાવ અને જુસ્સાને કારણે, તમને સંઘર્ષનું જોખમ હોઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. અકસ્માતનું જોખમ છે, તેથી ધીમે વાહન ચલાવો. કેટલાક નોંધપાત્ર ખર્ચ થશે. કોર્ટના મામલાઓમાં સાવધાની રાખો. બિનજરૂરી કામ તમારી શાંતિનો નાશ કરી શકે છે.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ ફાયદાકારક છે. મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળીને તમે આનંદનો અનુભવ કરશો. તમે તમારા પ્રિયજનો સાથે રોમાંચક પ્રવાસ પર જઈ શકો છો. થોડી મહેનતથી, લગ્ન ઇચ્છનાર સંબંધ સુરક્ષિત કરી શકે છે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં આવક વધશે. પરિણીત યુગલો વચ્ચે રોમાન્સ રહેશે. તમે નવી વસ્તુઓ ખરીદી શકો છો. આજે, તમે આધ્યાત્મિકતા તરફ પણ આકર્ષિત થશો. નોકરી કરતા લોકોને તેમના સાથીદારોના સહયોગથી તેમના લક્ષ્યો પૂરા કરવામાં સરળતા રહેશે. સ્વાસ્થ્ય માટે આ સમય ફાયદાકારક રહેશે.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં છે. તમે બધા કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. વ્યવસાય અને રોજગારમાં પ્રગતિ થશે. સરકારી કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ઉચ્ચ અધિકારીઓનો સહયોગ ચાલુ રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આજે, તમારું મન ખુશ રહેશે કારણ કે તમે કોઈપણ ચિંતાઓથી મુક્ત થશો. નાણાંકીય પ્રગતિ શક્ય છે. તમારું લગ્નજીવન ખુશ રહેશે, અને લોકોનો તમારા પ્રત્યે આદર વધશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ શુભ છે.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં છે. આજે તમને સ્વાસ્થ્ય ખરાબ રહેશે. તમારામાં શારીરિક તાજગીનો અભાવ રહેશે. કોઈ કામમાં વિલંબ થવાને કારણે તમે નિરાશ થઈ શકો છો. તમને લાગી શકે છે કે નસીબ તમારા પક્ષમાં નથી. આજે ઓફિસમાં ઉપરી અધિકારીઓ અને સાથીદારો સાથે વાતચીતમાં સાવચેત રહો. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ થઈ શકે છે. આજે ધીરજ રાખો. જોકે, સાંજે પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે, અને મનમાં સકારાત્મક વિચારો આવશે.
