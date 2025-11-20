ભાગ્ય વૃષભ રાશિ પર કૃપા કરશે, વાંચો આજનું રાશિફળ...
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો આજે તેમના ગૃહસ્થ જીવનમાં ખુશીનો અનુભવ કરશે. વ્યવસાયિકોને પણ લાભ થશે.
Published : November 20, 2025 at 7:27 AM IST
અમદાવાદ : આજે 20 નવેમ્બર, ગુરુવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારા માટે આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને આધ્યાત્મિક વિચારોમાં વધુ રસ રહેશે. તમે ખાસ કરીને ગુપ્ત વિજ્ઞાન તરફ આકર્ષિત થશો. ઊંડા ચિંતનથી દિવ્ય અનુભવ થશે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી ઘણી ગેરસમજ ટાળવામાં મદદ મળશે. અચાનક નાણાકીય લાભ શક્ય છે. છુપાયેલા દુશ્મનોથી સાવધ રહો. નવું કાર્ય શરૂ ન કરો. આજે તમને કામ કરવાનું મન નહીં થાય. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ એક ફાયદાકારક સમય છે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારા માટે સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે તમારા ગૃહસ્થ જીવનમાં ખુશીનો અનુભવ કરશો. પરિવાર અને નજીકના સંબંધી સાથે બહાર જવાની યોજનાઓ બનાવવામાં આવશે. ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. તમે વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓ સાથે વાતચીત કરશો. ઉદ્યોગપતિઓને વ્યવસાયમાં લાભ થશે. નોકરી કરનાર માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા બની રહી છે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. જોકે, તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી નુકસાન તરફ દોરી શકે છે.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ આનંદ અને આનંદથી ભરેલો રહેશે. તમે મિત્રોને મળી શકો છો. તમે બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમે વાહનનો આનંદ માણશો. તમને નવા કપડાં ખરીદવા અને પહેરવાની તકો મળશે. પ્રેમ જીવન માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમે મીઠાઈનો આનંદ માણી શકો છો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને સામાજિક માન અને ખ્યાતિ મળશે. તમે ઉત્તમ વૈવાહિક આનંદનો આનંદ માણશો.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. ભવિષ્ય માટે નાણાકીય યોજનાઓ બનાવવા માટે આ સારો સમય છે. એકાગ્ર કાર્ય ચોક્કસપણે સફળતા તરફ દોરી જશે. કોઈની સાથે દલીલ ટાળો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ અનુકૂળ સમય છે. પારિવારિક વાતાવરણમાં શાંતિ રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અને ખુશ અનુભવશો. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. વ્યવસાયમાં સાથીદારો તરફથી તમને સારો સહયોગ મળશે. તમે આજે મિત્રો અથવા પરિવાર સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરી શકો છો.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે બધી બાબતોમાં સાવધાની રાખો. તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખો. કામ પર કોઈ સાથે તમારો વિવાદ થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં ઉતાવળિયા કાર્યોને કારણે નુકસાન થવાનું જોખમ છે. તમારી માતા સાથે વિવાદ થવાની સંભાવના છે. નકારાત્મકતા તમારા મનમાં પ્રસરી શકે છે. મિલકતના દસ્તાવેજો પર કાળજીપૂર્વક સહી કરો. જળાશયોથી દૂર રહો. આજે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. કાળજીપૂર્વક વિચાર કર્યા વિના કોઈ પગલું ન લો. નોકરીયાત વ્યક્તિઓએ નવા કાર્યો કરવાને બદલે બાકી રહેલા કામને ઉકેલવાની જરૂર પડશે. કોઈની સાથે ભાવનાત્મક જોડાણ વિકસશે. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે મૈત્રીપૂર્ણ રહેશો. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળશો. તમે ગુપ્ત વિજ્ઞાન તરફ આકર્ષિત થશો અને તેમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમે વિરોધીઓ અને સ્પર્ધકોનો હિંમતભેર સામનો કરશો. આજે, તમે તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનું સન્માન કરશો અને તેમની સાથે ખુશીની ક્ષણો વિતાવશો.
તુલા : આજે તમારા માટે ચંદ્ર બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારા હઠીલા વર્તન અને કાર્યને બાજુ પર રાખો. આજે તમારા શબ્દો કોઈને નારાજ કરી શકે છે. કામ પર કોઈ સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. મૂંઝવણભર્યું મન તમને કોઈ મક્કમ નિર્ણય પર પહોંચતા અટકાવશે. આજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળવું સમજદારીભર્યું રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમે સમયસર તમારું કામ પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. ધીરજ રાખો અને તમારા સ્વાસ્થ્યની અવગણના કરવાનું ટાળો.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારા માટે પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સારો રહેશે. બપોર પછી, તમે શરીર અને મનથી ખુશ રહેશો. તમને ખુશી અને આનંદ મળશે. તમે પરિવાર સાથે ખુશીથી સમય પસાર કરશો. મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી ભેટ તમારા હૃદયમાં આનંદ લાવશે. પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત સફળ થશે. તમને સારા સમાચાર મળશે. સુખદ સફર થવાની સંભાવના છે. તમે ઉત્તમ વૈવાહિક આનંદનો અનુભવ કરશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ થોડો પડકારજનક હોઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થશે, જેના કારણે તમે હતાશ થઈ શકો છો. તમારા કુદરતી આક્રમકતાને નિયંત્રિત કરો. અકસ્માતોનું જોખમ છે. વાહનો અને વિદ્યુત ઉપકરણોનો ઉપયોગ સાવધાની સાથે કરો. કોર્ટ સંબંધિત બાબતોમાં તમારે સતર્ક રહેવાની જરૂર પડશે. ખર્ચમાં વધારો થવાથી નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. તમારે કામ પર કેટલાક બિન-રસપ્રદ કામ પણ કરવા પડી શકે છે.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ફાયદાકારક છે. તમારી સગા સંબંધી અને મિત્રો સાથે આનંદદાયક મુલાકાત થશે. લગ્ન કરવા માંગતા લોકોને તેમનો ઇચ્છિત જીવનસાથી મળશે અને તેમની ખુશી વધશે. આ દિવસ વ્યવસાયિક દ્રષ્ટિકોણથી પણ ફાયદાકારક છે. તમે ભાગીદારીના કામમાં સંતોષ અનુભવશો. આવકમાં વધારો તમારી ખુશીમાં વધારો કરશે. તમે ક્યાંક રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમને મિત્રો તરફથી ભેટ મળી શકે છે. નવી વસ્તુઓ ખરીદવામાં પૈસા ખર્ચ થશે. મુસાફરી કરતી વખતે સાવધાની રાખો. જો શક્ય હોય તો, તમારી યાત્રા મુલતવી રાખો.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિ સારી રહેશે. વ્યવસાયિક ક્ષેત્રમાં તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે, જે તમારા માટે આનંદદાયક રહેશે. તમને કામ પર સાથીદારો તરફથી પણ ટેકો મળશે. નોકરી કરતા લોકો સમયસર તેમના લક્ષ્ય પૂર્ણ કરીને તેમના ઉપરી અધિકારીઓ પાસેથી પ્રશંસા મેળવી શકશે. તમને સામાજિક માન મળશે અને મિત્રો અને પરિવાર સાથે સુખદ પ્રવાસનો આનંદ માણશો. તમારા દિવસના કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે ઉપરી અધિકારીઓ સાથેના તમારા સંબંધોમાં તણાવ ન આવે તેનું ધ્યાન રાખો. શારીરિક નબળાઈ અને માનસિક ચિંતા ચાલુ રહેશે. વિરોધીઓ સાથે દલીલ ટાળો. વૈચારિક સ્તરે નકારાત્મકતાને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરો અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાળવી રાખો. મુસાફરીની યોજનાઓ સફળ થશે. વ્યવસાયિકોને તેમના વ્યવસાયમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પારિવારિક જીવન ખુશ રહેશે. જોકે, સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ છે. બેદરકારી વધુ નુકસાન તરફ દોરી શકે છે.