આજની તિથિ પર ભગવાન સૂર્યનું શાસન, જાણો શુભ સમય અને રાહુકાળ
કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષની સપ્તમી તિથિ તમામ પ્રકારના કાર્ય માટે શુભ છે. વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : October 29, 2025 at 7:27 AM IST
અમદાવાદ : આજે 29 ઓક્ટોબર, બુધવાર એટલે કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષની સપ્તમી તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન સૂર્યનું શાસન છે. આ તિથિ લગ્ન સહિત તમામ પ્રકારના શુભ કાર્ય માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
29 ઓક્ટોબર, બુધવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : કારતક
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ સપ્તમી
- દિવસ: બુધવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ સપ્તમી
- યોગ : ધૃતિ
- નક્ષત્ર : ઉત્તરાષાઢા
- કરણ : વણીજ
- ચંદ્ર રાશિ : મકર
- સૂર્ય રાશિ : તુલા
- સૂર્યોદય : સવારે 6:42 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:03 કલાકે
- ચંદ્રોદય : બપોરે 1:04 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : રાત્રે 11:41 કલાકે
- રાહુકાળ : 12:23 થી 13:48
- યમગંડ : 8:07 થી 9:32 PM
કર્મકાંડ અને મંદિર નિર્માણ માટે શુભ નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધન રાશિમાં 26:40 થી મકર રાશિમાં 10:00 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો અધિપતિ સૂર્ય છે. આ નક્ષત્ર સ્થિર પ્રકૃતિનું છે, અને તેના દેવતા વિશ્વદેવ છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કૂવો ખોદવો, પાયો કે શહેર બનાવવું, ધાર્મિક વિધિ કરવી, રાજ્યાભિષેક કરવો, જમીન ખરીદવી, પુણ્ય કાર્ય કરવા, બીજ વાવવું, દેવતાઓની પૂજા કરવી, મંદિર બનાવવું, લગ્ન કરવું અથવા કાયમી સફળતાની જરૂર હોય તેવું કોઈપણ કાર્ય કરી શકાય છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે 12:23 થી 13:48 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.
