આજની તિથિ પર ભગવાન યમ અને દેવી દુર્ગાનું શાસન, વાંચો આજનું પંચાંગ

કાર્તિક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની નવમી તિથિ પર કોઈ શુભ કાર્ય ન કરો, નહીં તો તમને ઇચ્છિત પરિણામો પ્રાપ્ત થશે નહીં.

18 ઓક્ટોબર, બુધવારનું પંચાંગ
18 ઓક્ટોબર, બુધવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
October 15, 2025

અમદાવાદ : આજે 18 ઓક્ટોબર, બુધવાર એટલે કાર્તિક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની નવમી તિથિ છે. આ તિથિ પર મૃત્યુના દેવતા ભગવાન યમ અને દેવી દુર્ગા શાસન કરે છે. આ દિવસે કોઈ શુભ કાર્ય ન કરવું જોઈએ. જો કે, વિરોધીઓને જીતવા માટે આ દિવસે નવી યોજના બનાવી શકાય છે.

18 ઓક્ટોબર, બુધવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : કારતક
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ નવમી
  • દિવસ : બુધવાર
  • તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ નવમી
  • યોગ : સાધ્ય
  • નક્ષત્ર : પુષ્ય
  • કરણ : ગર
  • ચંદ્ર રાશિ : કર્ક
  • સૂર્ય રાશિ : કન્યા
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:36 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:14 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : મોડી રાત્રે 1:28 કલાકે (16 ઓક્ટોબર)
  • ચંદ્રાસ્ત : બપોરે 2:33 કલાકે
  • રાહુકાળ : 12:25 થી 13:52
  • યમગંડ : 8:03 થી 9:30

વ્યવસાય અને મુસાફરી શરૂ કરવા માટે શુભ નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર કર્ક અને પુષ્ય નક્ષત્રમાં છે. કર્ક રાશિમાં આ નક્ષત્ર 3:20 થી 16:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા ગુરુ છે અને શાસક ગ્રહ શનિ છે. આ નક્ષત્ર કોઈપણ શુભ કાર્ય માટે શ્રેષ્ઠ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. રમતગમત, વૈભવી વસ્તુનો આનંદ માણવા, ઉદ્યોગ શરૂ કરવા, કુશળ શ્રમ, તબીબી સારવાર, શિક્ષણ શરૂ કરવા, મુસાફરી કરવા, મિત્રોને મળવા, વસ્તુઓ ખરીદવા અને વેચવા, આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ, સજાવટ અને લલિત કળા શીખવા માટે આ એક સારું નક્ષત્ર છે.

આજે નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાળ આજે 12:25 થી 13:52 સુધી રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

